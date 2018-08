Lesser mantuvo los escritos de Panzram. Los editores no estaban cómodos con el manuscrito gráfico hasta 1970, cuando fue publicado como Killer: A Journal of Murder. "El tipo era realmente un escritor increíble", dijo Joe Coleman, que realizó la cubierta para el libro, y que estaba "impresionado por la inteligencia y las cosas que Panzram podría haber sido capaz de hacer". Más allá de ayudar a los criminólogos a entender mejor la mente de asesinos como Panzram, Borowski dijo que la autobiografía sirve como una lección que todavía tiene relevancia en medio de informes recientes de abusos a presos en la isla de Rikers y otras prisiones. "Se trata de enseñar a

nuestras futuras generaciones a no crear más monstruos como él", dijo, y agregó que Panzram, "por encima de cualquier otro, debe ser escuchado".