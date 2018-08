Le preguntamos Euge si ésto era cierto: "Sí, jaja. Mi compañero Lipi Vegas me llama así. Él es mí audiovisual, viajamos juntos a París y a Milán este año y no le dejé respirar. Nuestras jornadas empezaban a las seis de la mañana y a veces terminaba a las dos de la madrugada. Es cierto que duermo poco, pero amo mi trabajo, me da gusto y me llena el alma poder vivir de lo que amo".