Influenza aviar en Umán: Agricultura aprueba vacunación en ocho municipios de Yucatán. (Foto: Agricultura)

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La detección de un segundo caso de influenza aviar AH5N1 en una granja de Umán llevó a las autoridades sanitarias a autorizar una vacunación estratégica en ocho municipios de Yucatán. La medida busca contener la propagación del virus y proteger a las unidades de producción avícola, particularmente durante la temporada de otoño-invierno, cuando aumenta el tránsito de aves migratorias.

La autorización permitirá a los productores inmunizar aves de granjas comerciales ubicadas en la zona de riesgo, mientras continúan las labores de vigilancia y control epidemiológico. En total, la estrategia contempla 39 unidades de producción dedicadas a la crianza de gallinas para la producción de huevo y aves reproductoras.

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¿En qué municipios de Yucatán se aplicará la vacuna contra la influenza aviar?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura), mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), autorizó la vacunación en ocho municipios que forman parte de las zonas focal y perifocal de los casos detectados.

Las localidades incluidas en esta estrategia son:

Chocholá

Hunucmá

Kinchil

Mérida

Samahil

Tetiz

Ucú

Umán

En estos municipios se encuentran 39 granjas comerciales de gallinas de postura para huevo de plato, progenitoras y reproductoras. Sin embargo, la aplicación de las dosis no será indiscriminada: cada unidad deberá cumplir con los requisitos sanitarios y las disposiciones de bioseguridad establecidos por las autoridades.

Aplicarán vacunación en municipios de Yucatán que concentran 39 granjas comerciales de gallinas. EFE/Jozsef Balaton

Segundo caso de influenza aviar en Umán encendió las alertas sanitarias

La decisión de ampliar las medidas preventivas llegó después de confirmarse un segundo caso de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en una unidad de producción de Umán. El hallazgo ocurrió luego de que el veterinario responsable notificara una mortalidad inusual de mil 154 aves, lo que activó la intervención del personal especializado del Senasica.

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Las muestras recolectadas durante la inspección fueron analizadas en el Laboratorio Oficial de Mérida, donde se confirmó la presencia del virus. A partir del diagnóstico, las autoridades reforzaron las acciones sanitarias para evitar que la enfermedad alcance otras granjas de la región.

Este episodio se suma a un caso anterior detectado en otra granja comercial del mismo municipio, que tenía una población de 225 mil 860 aves. En aquella ocasión, la mortalidad reportada inicialmente fue de 862 ejemplares y se activaron protocolos de emergencia, incluida la cuarentena, el despoblamiento de la unidad y la desinfección de sus instalaciones.

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Como parte del seguimiento, también se realizaron muestreos en otras unidades avícolas cercanas y se estableció vigilancia en los alrededores para identificar posibles fuentes de infección.

¿Hay riesgo por la influenza aviar? Esto se sabe sobre el huevo y el pollo

La vacunación forma parte de una estrategia sanitaria más amplia que incluye vigilancia epidemiológica, control de las unidades afectadas y reforzamiento de las medidas de bioseguridad. Su aplicación estará sujeta a revisiones periódicas y al cumplimiento de las condiciones establecidas para cada granja.

La atención también se concentra en la temporada de otoño-invierno, debido al desplazamiento de aves migratorias que pueden transportar el virus AH5N1. Por ello, las autoridades mantienen acciones de vigilancia tanto en las unidades comerciales como en zonas donde suelen concentrarse aves silvestres.

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En cuanto al suministro de alimentos, Agricultura sostiene que los casos detectados no comprometen el abasto nacional de huevo y carne de pollo. También reiteró que el consumo de estos productos es seguro, por lo que la alerta sanitaria está enfocada en proteger la producción avícola y evitar nuevos contagios.

Aprueban estrategia de vacunación en Yucatán por casos de influenza aviar. (Captura de pantalla)

Las autoridades hicieron un llamado a productores y responsables de parques ecológicos para reportar cualquier comportamiento o síntoma inusual en aves y mamíferos. Los canales disponibles para notificar sospechas son:

Teléfono: 800 751 2100.

WhatsApp: 55 3996 4462.

Correo electrónico: gestioncpa.dgsa@senasica.gob.mx.

La página de monitoreo de Senasica mantiene en foco rojo a Yucatán, debido a que la atención en el sector aviar continúa activa.