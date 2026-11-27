El líder nacional del PAN Jorge Romero respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: X/ @JorgeRoHe / @Claudiashein

Guardar

La tarde de este jueves, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, respondió a los comentarios que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

El líder panista aseguró que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hace fraude con el registro de candidaturas en convenios de coalición.

PUBLICIDAD

Jorge Romero responde a Claudia Sheinbaum

Además, Romero Herrera confirmó que Acción Nacional sí participará en el proceso electoral de 2027 y que le va a competir al partido guinda, porque, con Sheinbaum Pardo, ha habido un mal gobierno.

Durante su conferencia mañanera de hoy, la primera mandataria recalcó que el reparto de plurinominales se hace por partido y no por coalición, conforme a la votación nacional efectiva.

Con esa afirmación, Sheinbaum Pardo rechazó que los criterios del Instituto Nacional Electoral (INE) beneficien a Morena y sus partidos aliados (Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México), al obtener más curules en la Cámara de Diputados de los que les corresponden.

PUBLICIDAD

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, interviene desde el estrado oficial durante una conferencia de prensa matutina. (Presidencia )

Otro problema es la sobrerrepresentación

Desde el punto de vista del dirigente panista, otro problema que enfrenta la democracia mexicana es la sobrerrepresentación.

“Sí, el problema es que usted manda a personas de su partido a otros partidos, a hombres y mujeres morenistas le ponen ustedes una máscara del PT o una máscara del (Partido) Verde, para que se le atribuyan los triunfos a otros partidos, cuando ganan morenistas.

“Y ya que ganan, se quitan la máscara y regresan al grupo parlamentario de Morena.

“¿Así o más fraude a la ley electoral? Esa es la parte que en sus mañaneras abiertas del pueblo, usted no dice”, expresó Romero Herrera en un mensaje que compartió en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Confirma que el PAN sí participará en la elección intermedia de 2027

Jorge Romero se tomó el tiempo para responder al comentario de la presidenta sobre que no entiende que un partido que busca participar en elecciones “pueda decir no hacerlo”, como en su momento sugirió el coordinador de los senadores panistas Ricardo Anaya.

“También para dejarlo claro, presidenta, el PAN va a competir, les va a competir con toda contundencia y claridad.

“Y les aseguro que se van a llevar muchas sorpresas en el 2027. Al tiempo. ¿Por qué? No por lo que el PAN diga, porque todos en este país sabemos que han sido un pésimo gobierno, el de la ‘transformación’”, declaró el dirigente panista.

PUBLICIDAD

El senador del PAN Ricardo Anaya advirtió que Morena quiere un INE "mocho" sin presidencia. Crédito: PAN

Legisladores de Morena amagan con reforma para eliminar plurinominales

La bancada de Morena, tanto en el Senado como en San Lázaro, propuso una iniciativa para eliminar las diputaciones plurinominales, luego de la amenaza del PAN de no participar en los comicios para renovar la Cámara de Diputados en 2027, si se aprueba la fórmula de la sobrerrepresentación en el INE.

El vocero de Morena en la Cámara Baja, Arturo Ávila, señaló que la propuesta de modificación busca responder al malestar de los panistas Ricardo Anaya y Jorge Romero, entre otros políticos, con la forma en la que el árbitro electoral mide la sobrerrepresentación desde hace varios años conforme a la Constitución.

PUBLICIDAD

“Yendo a un sistema uninominal, en donde se gana y se pierde, en donde Morena obtuvo, por ejemplo, el 85 por ciento de los votos, nos parece que puede haber una ruta en donde, como sucede en otras democracias avanzadas, la diputada o diputado gane su distrito, responda directamente a su votante.

“Y no solamente eso, representaría un ahorro del 40 por ciento de recursos, porque no tendríamos 200 diputados plurinominales, la mayoría de los partidos de oposición, que obtienen cero votos”, explicó el también diputado federal.

Presentarían iniciativa la semana que viene, pero no tendría efectos para el proceso electoral de 2027

Ávila no se anduvo con medias tintas, pues adelantó que presentará la propuesta la próxima semana –incluso ya lo habló con los aliados el PT y PVEM– y que se puede dictaminar de inmediato, aunque no tendría efectos para el proceso electoral de 2027.

PUBLICIDAD

Ignacio Mier y Arturo Ávila retan al PAN, PRI y MC a presentar reforma “profunda” para “pluris”. (Fotos: RS/Cámara de Diputados)

“Esta es una propuesta que le hacemos a las y a los diputados, a las y a los senadores del Partido Acción Nacional, que los tienen muy preocupados, muy preocupados, la forma en la que hoy se eligen a los diputados plurinominales. La propuesta para ellos, la propuesta para Jorge Romero, la propuesta para ‘Alito’ Moreno, la propuesta para Álvarez Máynez”, agregó.

Siguen los dimes y diretes entre el PAN y Morena, en esta ocasión, Jorge Romero le respondió a Claudia Sheinbaum, pero los legisladores guindas amagan con eliminar a los plurinominales.