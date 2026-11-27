Mariana BO sostiene una copa de vino junto a una figura decorativa frente a unas cortinas. (Mariana BO)

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Mariana BO respondió al comunicado de José Eduardo Derbez tras la ruptura de los rumores de romance entre ambos, y aseguró que el actor la desacreditó públicamente para “proteger su imagen” después de que ella pusiera límites en la relación.

La DJ mexicana publicó un mensaje en sus redes sociales la tarde del 26 de noviembre, horas después de que el hijo de Eugenio Derbez difundiera un comunicado humorístico sobre su estatus sentimental. Ninguno de los dos mencionó al otro por nombre en sus textos.

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José Eduardo Derbez niega romance y asegura estar soltero

El 26 de noviembre, el conductor de Mesa de Regalos publicó un comunicado en sus historias de Instagram dirigido a “medios de comunicación, familiares, amigos, vecinos, chismosos y público en general”. En el texto aseguró: “No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación”.

(IG)

El actor describió su situación sentimental con tono irónico. “Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento, aunque el hígado continúa trabajando con normalidad”, escribió en el mensaje.

Derbez cerró el comunicado sin confirmar ni descartar directamente su vínculo con Mariana BO: “Cualquier actualización será anunciada oficialmente, siempre y cuando yo también me entere”.

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Mariana BO habla de manipulación de la narrativa

Horas después, la productora musical respondió con un mensaje extenso sin citar el nombre del actor. “Vivimos en una sociedad donde todavía hay hombres que acostumbran a salirse con la suya, a manipular la narrativa y a desacreditar a una mujer cuando esta decide poner límites”, escribió en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Tras las imágenes en un campo de tiro y un festejo nocturno, la artista contó que el hujo de Eugenio Derbez asistió a su cena de cumpleaños y después le propuso probar una actividad que nunca había realizado. (Fotos: Redes Sociales)

En el mismo texto, Mariana BO cuestionó la manera en que algunos hombres manejan sus relaciones personales cuando una mujer expresa desacuerdo con determinadas actitudes, dando a entender que esto es algo que pudo pasar en las primeras salidas que tuvo con José Eduardo Derbez.

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“Qué fácil es buscar a una mujer en privado, compartir momentos con ella, utilizar las redes para mostrar lo que están viviendo y después desacreditarla públicamente para proteger su ‘imagen’ o ego herido”, señaló.

La DJ rechaza que un comunicado afecte su integridad

Mariana BO sostuvo que su vida personal y profesional “no están a consideración pública”. “No permito que a través de un ‘comunicado’ se intente afectar mi integridad, simplemente porque no quiero ser la mujer que está dispuesta a tolerar faltas de respeto y educación”, escribió.

Mariana BO expone su postura frente a las declaraciones de José Eduardo Derbez mediante un mensaje difundido en sus redes sociales. (@@djmarianabo)

La artista cerró su publicación con una frase que remeda el mensaje de Derbez: “Yo también estoy soltera y disfruto de la vida, de mi música, mi carrera y mis proyectos”, firmó como Mariana.

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Los rumores comenzaron a mediados de noviembre

La especulación sobre un vínculo entre ambos surgió a mediados de noviembre, cuando circularon fotografías de los dos juntos durante una visita a un campo de tiro, poco después de que Derbez confirmara su separación de Paola Dalay tras cuatro años de relación.

El 19 de noviembre, Mariana BO declaró a medios que estaban “saliendo” y conociéndose, aunque aclaró que todavía no mantenían un noviazgo formal. La DJ también reaccionó en su cuenta de X a una publicación sobre un supuesto desplante del actor en un restaurante con el mensaje: “Y yo diciendo que era un caballero”.

(IG)

Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, no respondió públicamente al mensaje de Mariana BO tras su publicación. Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado de manera directa la existencia o el fin de una relación formal entre ambos, sin embargo, estos comunicados dejaron en claro que el vínculo que estaban formando de manera informal ha llegado a su fin, pese a no mencionar los nombres.

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