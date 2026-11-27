Andrea de Nigris muestra su anillo de compromiso junto a su pareja entre dos ramos de rosas rojas al aire libre. (@andrea_denigris)

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Andrea de Nigris, sobrina de Poncho de Nigris y nieta de Doña Alegría, anuncia su compromiso con su novio Leo mediante una serie de fotografías en redes sociales. La propuesta incluyó un vuelo en helicóptero y un espacio decorado con rosas rojas.

“Me caso con mi mejor amigo”, escribió la creadora de contenido para acompañar las postales del momento. El anuncio generó sorpresa entre sus seguidores, pues Andrea suele mantener su vida sentimental alejada de la exposición pública.

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Andrea de Nigris acepta la propuesta de matrimonio de su pareja frente a un hangar acondicionado con letreros alusivos al compromiso. (@andrea_denigris)

La relación con Leo lleva más de tres años

Sobre el prometido se conoce poco. Solo trasciende que se llama Leo y que la relación con la influencer lleva un poco más de tres años, según TVNotas. Hasta el momento se desconocen su nombre completo y su profesión, pues ha mantenido un perfil discreto.

A diferencia de su tío Poncho de Nigris y su abuela Doña Alegría, conocidos por exhibir su vida personal en redes y realities, Andrea ha elegido el hermetismo respecto a su noviazgo.

Andrea de Nigris y su pareja posan con auriculares de comunicación durante un recorrido en helicóptero. (@andrea_denigris)

Doña Alegría expresó descontento con la relación de su nieta

El compromiso se dio a conocer mientras Doña Alegría participa en La Mansión VIP 2, donde habló abiertamente sobre el vínculo de Andrea con Leo. La matriarca ha expresado descontento con la relación y ha intentado emparejar a su nieta con otros participantes del reality.

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Entre los concursantes que Doña Alegría promovió para Andrea figura uno identificado como Yetus. La señora llegó a decir que estaría “feliz” si Yetus se quedara con su nieta, en comentarios hechos dentro de la competencia.

Andrea de Nigris presenta su anillo de compromiso mientras sostiene la mano de su pareja sobre una mesa. (@andrea_denigris)

El anuncio llega en medio de otra revelación familiar sobre Aldo de Nigris

Un día antes del compromiso de Andrea, Doña Alegría reveló en La Mansión VIP 2 que la actriz Elaine Haro rechazó iniciar un noviazgo con su nieto Aldo de Nigris por no contar con propiedades inmobiliarias. La declaración desarticuló las versiones de romance que surgieron durante La Casa de los Famosos México 3.

Haro había declarado en mayo de 2026 ante la prensa de espectáculos que su vínculo con el regiomontano correspondía únicamente a una “amistad sincera”, sin mencionar diferencias económicas. Aldo de Nigris confirmó después que inició una relación formal con una novia ajena al medio artístico, a quien mantiene fuera del foco público.

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Andrea de Nigris recibe un anillo de compromiso durante una propuesta matrimonial celebrada al aire libre. (@andrea_denigris)

La familia De Nigris se mantiene en el centro de la atención mediática por la participación de Doña Alegría en La Mansión VIP 2, el reality de HotSpanish donde la creadora de contenido compite y ha protagonizado distintas controversias en las últimas semanas.

Quién es Andrea de Nigris

Andrea Tamez de Nigris es una creadora de contenido e influencer originaria de Monterrey, Nuevo León, egresada de la carrera de Nutrición, y es hermana menor de Aldo de Nigris, participante de La Casa de los Famosos México 2025.

Andrea de Nigris abraza a su pareja frente a un letrero de propuesta matrimonial instalado junto a un hangar y una avioneta. (@andrea_denigris)

Es sobrina de Poncho de Nigris, figura de televisión y creador de contenido mexicano, así como de los futbolistas Aldo y Antonio de Nigris, este último fallecido en 2009.

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Andrea es hija de Leticia de Nigris Guajardo y del abogado Jaime Tamez. Leticia es hermana de Poncho de Nigris, de Aldo de Nigris (el futbolista) y del fallecido Antonio “Tano” de Nigris. Es decir, es nieta de Doña Alegría.

Durante la temporada 2025 de La Casa de los Famosos México, Andrea cobra notoriedad por su constante apoyo público a su hermano Aldo en redes sociales y transmisiones. Su visita al programa, con un brindis emotivo, le vale el apodo de “la cuñada de México” entre fans y televidentes.

Andrea de Nigris recibe una propuesta de matrimonio frente a un hangar decorado con letras luminosas y una pancarta. (@andrea_denigris)

En redes sociales se identifica como @andrea_denigris, donde comparte rutinas de ejercicio, consejos de vida saludable, moda y tips de skincare. Además, es emprendedora: creó su propia marca de joyería, ATD Jewelry, y una línea de velas artesanales, Aura Candles.

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