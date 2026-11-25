Óscar de la Hoya consideró que Saúl Álvarez debía buscar las revanchas contra Dmitry Bivol y Terence Crawford si pretendía ser reconocido como el boxeador mexicano más grande de todos los tiempos (Crédito: REUTERS)

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Óscar de la Hoya consideró que Saúl Álvarez debe buscar las revanchas contra Dmitry Bivol y Terence Crawford si pretende ser reconocido como el boxeador mexicano más grande de todos los tiempos. El ex campeón mundial sostuvo que esos dos combates definirán el cierre de la carrera del tapatío.

De la Hoya expuso su postura durante una entrevista con Fight Hub, en medio de las críticas que persistieron sobre la elección de rivales de Canelo. El ex promotor del mexicano afirmó que una victoria ante Bivol y Crawford responderá a los cuestionamientos alrededor de su legado.

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Saúl Canelo Álvarez tendría a Willy Hutchinson entre sus principales opciones para su próxima pelea (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las únicas peleas que interesan a los aficionados y que deberían interesarles cuando ven a Canelo son Crawford y Bivol. Eso es todo”, dijo De la Hoya a Fight Hub.

El ex boxeador también puso como condición las derrotas que Álvarez sufrió frente a ambos peleadores. “Si quiere consolidar su legado y se considera el mejor peleador de México, obviamente mucha gente tiene dudas al respecto. Pero si realmente quiere llamarse el mejor de México, entonces debe vengar sus derrotas y se convertirá en el más grande”, señaló.

La postura llega mientras Canelo vuelve a aparecer en conversaciones sobre un posible ascenso a semipesado para enfrentar al británico Willy Hutchinson. Esa opción generó críticas entre aficionados y analistas, que reclaman enfrentamientos contra nombres de mayor peso deportivo.

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Dmitry Bivol tiene en mente pelear contra Benavidez (REUTERS)

Dmitry Bivol frenó a Canelo en la división de los semipesados

La pelea entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol se celebró el 7 de mayo de 2022 en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. El mexicano subió a las 175 libras para retar al campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, en busca de sumar otro cinturón a su carrera.

Bivol llegó al combate como monarca invicto y utilizó su alcance, jab y desplazamientos para controlar la distancia durante los 12 rounds. Canelo intentó presionar en los episodios finales, pero no logró cambiar el rumbo de las tarjetas.

Los tres jueces entregaron puntuaciones idénticas de 115-113 en favor del ruso-kirguís. Bivol conservó el título de la AMB y le entregó a Álvarez una derrota por decisión unánime.

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El resultado marcó la segunda derrota profesional de Canelo. El tapatío ya había caído ante Floyd Mayweather Jr. en 2013, aunque después construyó una carrera con campeonatos en superwelter, medio, supermedio y semipesado.

Canelo Álvarez volvió a consagrarse campeón mundial tras imponerse a Christian Mbilli el 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Bivol sostuvo la pelea desde el centro del ring. El campeón aprovechó su ventaja física para mantener a Álvarez lejos de su zona de golpeo, con combinaciones rectas y movimientos laterales. Canelo conectó golpes de poder al cuerpo y al rostro, pero el volumen no alcanzó para imponerse en las tarjetas.

La derrota también frustró, al menos en ese momento, la intención de Álvarez de unificar la división de los semipesados. Bivol mantuvo el cinturón de la AMB y Canelo regresó más tarde a las 168 libras para continuar su carrera en el peso supermedio.

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Terence Crawford ganó las cuatro coronas de peso supermedio

Por su parte, la pelea contra Terence Crawford ocurrió el 13 de septiembre de 2025 en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Saúl Álvarez expuso los títulos de la AMB, CMB, FIB y OMB del peso supermedio ante el estadounidense, quien subió dos divisiones para disputar el campeonato indiscutido.

Timothy Bradley advirtió que Terence Crawford le dará una paliza a Canelo Álvarez si ambos logran pactar una revancha (ASSOCIATED PRESS).

Crawford llegó con récord invicto y con la oportunidad de convertirse en campeón indiscutido en una tercera categoría. El estadounidense peleó como zurdo, alternó velocidad y precisión, y logró contener los intentos de Canelo por establecer un combate de corta distancia.

Tras 12 episodios, los jueces Tim Cheatham y Max DeLuca entregaron tarjetas de 115-113, mientras Steve Weisfeld marcó 116-112. Los tres fallos favorecieron a Bud Crawford, quien ganó por decisión unánime y se quedó con los cuatro campeonatos de las 168 libras.

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El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto)

Crawford conectó 115 golpes en total frente a 99 de Canelo. Álvarez conectó más golpes de poder, con 83 frente a 70, pero el estadounidense impuso el ritmo en los intercambios a distancia.

La victoria mantuvo invicto a Crawford con marca de 42 triunfos, 31 de ellos por nocaut. Para Canelo, el resultado representó otra derrota en una pelea de campeonato y la pérdida de su condición de campeón indiscutido del peso supermedio.