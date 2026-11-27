Ante las preguntas por el juicio relacionado con los presuntos maltratos contra la intérprete el Cine de Oro mexicano vivía en una residencia, Zapata recurrió a Santa Claus y los Reyes Magos para expresar su escepticismo. (Fotos: Instagram)

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El regreso de Thalía a México reunió música, reencuentros inesperados y recuerdos de una carrera que volvió a un escenario capitalino junto a Karol G.

Mientras la cantante compartía imágenes de su visita a Yolanda Andrade, una pregunta sobre las cenizas de Eva Mange Márquez llevó a Laura Zapata a responder con la ironía que ha marcado su distancia familiar.

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Laura Zapata ironizó ante la prensa sobre la expectativa de que Thalía visitara las cenizas de su abuela durante su estancia en el país. (Fotos: Ig/@laurazapataoficial - @thalia)

Al escuchar que algunos esperaban que Thalía aprovechara su breve estancia en CDMX para acudir al nicho, la actriz soltó una frase que dejó claro lo poco que esperaba ese acto por parte de su hermana.

Laura Zapata ironizó sobre la relación con su hermana y las cenizas de Eva Mange

Laura Zapata fue abordada afuera de los juzgados de Barrientos, donde sigue de cerca el proceso contra la exenfermera de su abuela. En medio de las preguntas sobre ese expediente, reporteros le comentaron que Thalía había visitado a Yolanda Andrade.

Al escuchar que algunos esperaban que su hermana también acudiera a las cenizas de Eva Mange Márquez , la actriz lanzó una pregunta cargada de ironía: “¿Tú creíste?” .

Laura recibió una nueva insistencia de los reporteros y fue tajante: “Qué crédula, mi amor” .

Zapata también fue cuestionada por el respaldo de sus hermanas en el proceso legal. Con una respuesta cargada de ironía, descartó que espere una intervención familiar: “Ay, mi amor. Y Santa Claus ya va a venir el mes que entra y los Reyes Magos también” .

Eva Mange Márquez, emblemática figura de la época del Cine de Oro, murió el 24 de junio de 2022, a los 104 años. Su hija mantiene acciones legales por lesiones y presuntas omisiones de cuidado denunciadas mientras permaneció en una residencia para adultos mayores en Huixquilucan.

La actriz descarta la intervención y el respaldo de sus hermanas en el proceso legal que sostiene por el presunto maltrato contra su abuela Eva Mange Márquez. (Instagram/ @laurazapataoficial)

De esta manera, la distancia entre ambas vuelve a quedar expuesta en un momento delicado para Laura Zapata. Su respuesta dejó la escena suspendida entre la burla y el reclamo.

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Thalía volvió a México, cantó ante miles y se dio el tiempo para abrazar a una amiga; para su hermana, la reflexión fue otra: si entre esas horas hubo lugar para despedirse de su abuela.

Thalía regresó a los escenarios de Ciudad de México de la mano de Karol G

El viaje de Thalía tuvo como actividad principal su participación en el concierto de Karol G, realizado el 13 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La aparición marcó su regreso a un escenario masivo de la capital después de varios años sin ofrecer un concierto propio en la Ciudad de México.

La presentación reunió a 65 mil personas en Iztacalco . Karol G preparó su entrada con un video de su infancia, donde hablaba de la mexicana como una de sus artistas favoritas.

Thalía apareció con un atuendo dorado inspirado en la estética de Amor a la mexicana . El vestuario retomó las guitarras que formaron parte de una de las imágenes más reconocidas de su carrera.

Las cantantes interpretaron Piel morena , ¿A quién le importa? y la propia Amor a la mexicana . El bloque incluyó mariachi, bailarines y un mensaje de admiración de la colombiana hacia su invitada.

La aparición también generó comentarios divididos en redes sociales sobre la voz, la coordinación y el vestuario de la mexicana. Frente a las críticas, Laura Zapata defendió la trayectoria de su hermana: “Pues la gente siempre habla, la gente siempre critica”.

La colombiana rindió homenaje a Thalía e interpretaron temas como Piel morena y Amor a la mexicana con acompañamiento de mariachi y bailarines. (Crédito especial: Instagram/ @thalia)

Aquella noche, Thalía volvió a encontrarse con un público que la esperó por años. La artista llamó a Karol G una “hermanita chica” y recordó el sueño cumplido que la colombiana tenía desde chica de compartir escenario juntas.

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La visita a Yolanda Andrade reavivó la distancia con Zapata

Durante la misma estancia en México, Thalía se reunió con Yolanda Andrade antes de tomar un vuelo de regreso a Estados Unidos. La cantante difundió imágenes de la convivencia y mostró parte de las horas que pasaron juntas.

En el video compartido por la cantante aparecieron enchiladas suizas, molletes y helado de arroz con leche. La artista describió esos platillos como una tradición que conserva con Yolanda .

Las dos amigas convivieron en la casa de la conductora, realizaron una transmisión en vivo y recordaron episodios de su adolescencia.

Thalía también le entregó un especial obsequio hecho a mano. La cantante mostró después su trayecto rumbo al aeropuerto.

Thalía compartió una reunión con la conductora Yolanda Andrade antes de abordar su vuelo de regreso a Estados Unidos. (Crédito especial: Instagram/ @thalia)

Así, esa visita derivó en la comparación que llegó hasta Laura Zapata. Los reporteros plantearon que, si Thalía tuvo tiempo para reunirse con Andrade, quizá también pudo haber visitado las cenizas de su abuela, mientras ella sigue en los juzgados y no parece dispuesta a cerrar la historia lejos de los micrófonos.