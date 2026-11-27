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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que revisará cómo recuperar una restricción para impedir que exfuncionarios trabajen en empresas a las que pudieron beneficiar cuando formaron parte del gobierno. Se trata de un decreto presentado en su momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no aprobó.

Sheinbaum revisará restricción contra puertas giratorias

Sheinbaum recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó una disposición para limitar el tránsito de servidores públicos hacia empresas privadas vinculadas con las áreas en las que desempeñaron sus cargos.

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La mandataria sostuvo que esa medida fue anulada por la “vieja Corte”. “Había un decreto que hizo el presidente López Obrador, que creo que la corte tiró, la vieja corte, esa que defienden algunos, que no podías trabajar en la iniciativa privada vinculada cuando salieras del gobierno”, señaló.

Sheinbaum planteó que su gobierno analizará cómo restablecer una limitación de ese tipo. “El funcionario público, el servidor público que trabaja en cierta área no pueda salir del gobierno durante cierto tiempo e irse a trabajar directamente a una empresa a la que pudo haber beneficiado”, afirmó.

La presidenta indicó que revisará el marco bajo el cual se estableció la medida. “Entonces, lo revisamos con gusto”, dijo al señalar que el planteamiento llevado a la Mañanera permitirá evaluar alternativas para recuperarla.

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Ley de Austeridad Republicana contemplaba una veda de 10 años

La referencia hecha por Sheinbaum corresponde a una medida anunciada por López Obrador en 2019, cuando informó que las personas funcionarias que concluyeran su encargo en el servicio público federal tendrían un impedimento legal de 10 años para incorporarse a compañías privadas relacionadas con el sector en el que trabajaron.

El entonces presidente ubicó la disposición dentro de la Ley de Austeridad Republicana, que se encontraba como iniciativa en la Cámara de Diputados. López Obrador sostuvo que la propuesta pretendía evitar actos de corrupción e influyentismo derivados de la incorporación de exservidores públicos a empresas privadas del mismo ramo.

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“Ningún funcionario público va a poder hacer lo que se venía haciendo, que se pasaban a las empresas particulares. Ahora va a haber una veda de 10 años de acuerdo con la ley. Está ya también en la Ley de Austeridad”, expresó en ese momento.

El anuncio ocurrió en una conferencia en la que López Obrador también informó que su administración exigiría la publicación de las declaraciones patrimoniales de los integrantes del gobierno que quisieran mantenerse en el servicio público. El entonces mandatario explicó que la política buscaba “castigar los errores del pasado” y prevenir delitos futuros.