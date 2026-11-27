Una mujer recolecta granos de café el 25 de enero de 2024 en el municipio de Tenejapa (México). EFE/Carlos López

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, ya atiende a los productores de café en Chiapas que han reclamado pagos injustos por parte de la empresa Nestlé, e incluso hoy se reunirá con directivos de compañía internacional.

En su conferencia mañanera, la mandataria detalló que Columba López inicialmente dialogó con la empresa para conocer la situación y ayer viajó a Chiapas para reunirse con los productores cafetaleros.

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“Está ahí la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Eh, atendió desde aquí, primero con los directivos de Nestlé el tema, habló con ellos y desde ayer se fue a Chiapas y está allá hablando con los productores.

“Ayer tuvo reunión con los productores, hoy van a tener reunión con Nestlé. Entonces, desde las dos per-perspectivas. La primera es precio justo al que debe comprar Nestlé el café”, dijo en Palacio Nacional.

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