Un cartel ilustra a una orquesta infantil dirigida por un adulto en una composición que evoca las cuatro estaciones y el cuento de El cascanueces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Camerata Juvenil de México ofrecerá su concierto de fin de temporada el próximo 5 de diciembre, con un programa que combina música navideña y repertorio barroco. La presentación será gratuita y tendrá lugar en el Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe, en la Ciudad de México.

El evento, bautizado como Concierto de Fin de Temporada 2026, propone un recorrido musical que parte de la fantasía navideña de Piotr Ilich Tchaikovski y llega hasta una de las piezas más reconocidas del repertorio para violín: Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi. Así lo anunció la agrupación a través de sus redes sociales.

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Cuándo y dónde será el concierto

La cita quedó fijada para el sábado 5 de diciembre de 2026, a las 19:00 horas, en el Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe. El recinto se ubica en avenida Parque Lira, en la colonia Observatorio, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo con el registro oficial del espacio en la plataforma México es Cultura.

El inmueble funciona desde 2010 como sede de conferencias, congresos, exposiciones y conciertos. Está instalado en la antigua Capilla de Guadalupe, dentro del Parque Lira, en los terrenos de lo que fue la Casa Amarilla, hoy sede de la alcaldía Miguel Hidalgo, según detalla el portal oficial de la Ciudad de México. El espacio conserva su escenario original para coro y un vitral de la Virgen de Guadalupe ubicado en la entrada.

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El concierto forma parte de la programación cultural gratuita que suele ofrecer el recinto, cuyo horario habitual de atención es de lunes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Un cartel anuncia la presentación de El Cascanueces y Las cuatro estaciones de Vivaldi por la Camerata Juvenil de México en el Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe el 5 de diciembre. (Centro Cultural Ex Capilla de Guadalupe)

El programa: de Tchaikovski a Vivaldi

El anuncio de la Camerata Juvenil de México describe la noche como “una velada especial donde la fantasía, la naturaleza y la música se encuentran en un mismo escenario”. El programa incluirá fragmentos de El Cascanueces, la obra navideña de Tchaikovski, junto con Las cuatro estaciones de Vivaldi, presentada bajo el título conjunto El Cascanueces y las 4 Estaciones de Vivaldi.

La agrupación definió el encuentro como el cierre de “una temporada llena de música, emociones y grandes experiencias artísticas”. El material difundido por la Camerata no detalla si se interpretarán las cuatro estaciones de Vivaldi de manera íntegra o en selección de movimientos.

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El evento, bautizado como Concierto de Fin de Temporada 2026, propone un recorrido musical que parte de la fantasía navideña de Piotr Ilich Chaikovski y llega hasta una de las piezas más reconocidas del repertorio para violín (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dirección y solista

La batuta estará a cargo de Osvaldo Robles, quien dirige a la agrupación. Robles es violonchelista de formación y comenzó sus estudios musicales a los ocho años en la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Libertad, bajo la tutela del maestro Mauro Ramírez Pérez, de acuerdo con un perfil publicado por el Ensamble Alcalá.

Posteriormente ingresó al Centro de Iniciación Musical de Oaxaca y se presentó como solista y director invitado con la Orquesta Filarmónica de Oaxaca, según la misma fuente. Robles también comandó el Coro de la Ciudad de Oaxaca antes de asumir funciones al frente de la Camerata Juvenil de México, de acuerdo con una nota publicada por el portal Dondeir sobre un concierto previo de la agrupación, realizado en enero en el Templo de San Lorenzo Diácono y Mártir, en el Centro Histórico capitalino.

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El violín solista de la noche estará a cargo de Emmanuel Corona. El material difundido por la Camerata no incluye mayores datos sobre su trayectoria.

La agrupación detrás del concierto

La Camerata Juvenil de México se presenta en sus redes como una agrupación orientada a la formación y proyección de músicos jóvenes. El concierto del 5 de diciembre llega pocos meses después de su presentación en enero, cuando debutó con obras de Beethoven y Mozart bajo el título “Del Clasicismo al Destino”, también de entrada gratuita, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Ese antecedente consolidó a la agrupación como una de las que ofrecen presentaciones sin costo en recintos históricos y culturales de la capital mexicana, una línea que continúa con el concierto navideño de diciembre.

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Ese antecedente consolidó a la agrupación como una de las que ofrecen presentaciones sin costo en recintos históricos y culturales de la capital mexicana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Producción y respaldo institucional

El cartel difundido por la Camerata señala que el concierto cuenta con el respaldo del Instituto Nacional para el Acceso a la Cultura (INACN) y la producción de Irreal Producciones. El material disponible no ofrece detalles adicionales sobre los alcances de esta colaboración ni sobre el rol específico de cada parte en la organización del evento.

La convocatoria circuló a través de las redes sociales oficiales de la Camerata Juvenil de México, que invitó al público a sumarse a la presentación bajo las etiquetas #CamerataJuvenilDeMéxico, #ConciertoDeFinDeTemporada, #ElCascanueces, #Vivaldi y #LasCuatroEstaciones, además de la leyenda #MúsicaDeConcierto. El anuncio se despidió con el lema de la agrupación: “Tu música, tu Camerata”.

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Otras opciones de música navideña en la capital

El concierto de la Camerata Juvenil de México se suma a una agenda amplia de presentaciones navideñas en la Ciudad de México durante diciembre. Varias de ellas también ofrecen entrada libre o de bajo costo.

Una orquesta y un coro interpretan música bajo la guía de un director frente a la fachada iluminada de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México tendrá dos funciones los días 5 y 6 de diciembre, a las 18:00 y 12:30 horas respectivamente, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda. El programa incluye Blanca Navidad, Noche de paz y selecciones de El Cascanueces, con boletos desde 106 pesos para estudiantes, docentes y trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.

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Otra alternativa sin costo es el Concierto Navideño de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), programado para el 14 de diciembre a las 19:00 horas en la Catedral Metropolitana, con entrada libre sujeta a cupo limitado. La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá además su presentación de villancicos el 13 de diciembre, a las 12:15 horas.

A estas se suman funciones de pago como la de la Orquesta Sinfónica de Minería, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la Sala Nezahualcóyotl, y la serie Candlelight: Clásicos Navideños, con funciones del 18 al 20 de diciembre en El Cantoral.

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