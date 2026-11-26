La iniciativa busca garantizar una impartición de justicia libre de discriminación para niñas, niños, adolescentes y mujeres. Crédito: X/@SCJN

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) firmó el Pacto Nacional por la Justicia de Género e instaló su Comité de Seguimiento y Evaluación este 25 de noviembre, con el objetivo de reforzar una impartición de justicia igualitaria, libre de discriminación y violencia para niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Esta ceremonia se realizó en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El acuerdo reúne a órganos jurisdiccionales y asociaciones de personas juzgadoras para combatir el acoso y el hostigamiento contra las mujeres dentro de las propias instituciones de justicia.

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La ministra Yasmín Esquivel Mossa, representante de la SCJN ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, participó acompañada por el secretario general de la Presidencia de la Corte, José Hernández Hernández, quien acudió en representación del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.

El pacto plantea una justicia con perspectiva de género e interculturalidad

La ministra Yasmín Esquivel Mossa llamó a emitir resoluciones con perspectiva de género e interculturalidad derivadas de la reforma de 2024. Crédito: X/@SCJN

Esquivel Mossa llamó a la judicatura nacional reunida en la AMIJ a consolidar resoluciones y prácticas institucionales con perspectiva de género e interculturalidad, conforme a los principios surgidos de la reforma constitucional de 2024.

“Para quienes integramos los órganos de impartición de justicia, combatir la violencia es una prioridad que empieza en nuestra propia casa. Ningún cargo ni jerarquía puede justificar el acoso o el hostigamiento contra una mujer”, expresó la ministra.

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De acuerdo con la tarjeta informativa de la Suprema Corte, en la firma también participaron las ministras Loretta Ortiz Ahlf y María Estela Ríos González, así como los ministros Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Rodrigo Guerrero García.

El acto contó con la presencia del magistrado presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García; la magistrada presidenta del TDJ, Celia Maya García, y el titular del OAJ, Néstor Vargas Solano.

También acudieron representantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Agrarios.

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La convocatoria incluyó a integrantes del Frente Nacional de Personas Juzgadoras, la Asociación Nacional de Juzgadoras en Democracia, además de magistradas y magistrados locales y federales.

SCJN determina la constitucionalidad de la cuota femenina en la carrera judicial federal

El Pleno resolvió que el artículo 41 obliga a reservar, en cada escalafón de órganos jurisdiccionales, por lo menos 50% de los puestos para mujeres. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte determinó la constitucionalidad del artículo 41 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, que exige que al menos la mitad de las plazas en cada nivel de cargo o escalafón de los órganos jurisdiccionales sean ocupadas por mujeres. El Pleno tomó la decisión en sesión de este 25 de noviembre para garantizar la igualdad sustantiva y la paridad de género.

De acuerdo con la SCJN, la paridad no es solo una medida temporal para corregir desigualdades históricas, sino una obligación permanente. Por ello, deben mantenerse las condiciones jurídicas necesarias para preservar una integración equilibrada entre mujeres y hombres, incluso cuando ya exista.

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Según la SCJN, la norma persigue una finalidad constitucional, es idónea para asegurar la participación equilibrada y resulta necesaria porque otras alternativas no garantizarían el mismo resultado.

También la consideró proporcional, ya que la limitación para los hombres es razonable frente a la necesidad de remover las barreras que han restringido el acceso de las mujeres a los espacios públicos. El criterio corresponde al amparo en revisión 140/2026.

Suprema Corte revoca la sentencia y ordena revisar un caso de acoso laboral con perspectiva de género

El Pleno anuló el fallo impugnado e instruyó al tribunal colegiado a emitir otra determinación sobre la denuncia presentada por una investigadora universitaria. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El Pleno de la SCJN revocó la sentencia y ordenó reponer el análisis de un caso de acoso laboral denunciado por una trabajadora e investigadora de una institución de educación superior. La decisión se tomó en la sesión del pasado 24 de noviembre, dentro del amparo directo en revisión 4341/2026, de acuerdo con la Corte.

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Precisó la Suprema Corte que juzgar con perspectiva de género exige identificar posibles relaciones desiguales de poder, valorar las pruebas de forma conjunta y evitar estereotipos. Si los elementos disponibles son insuficientes, las autoridades pueden ordenar pruebas adicionales sin exigir que antes se acredite la violencia o discriminación que se busca esclarecer.

La denunciante sostuvo que su superior jerárquico incurrió en conductas hostiles que afectaron sus condiciones de contratación, su desarrollo académico y el concurso de oposición para obtener una plaza. En enero de 2026, la SCJN ordenó al tribunal colegiado revisar sus planteamientos con perspectiva de género, pero el órgano jurisdiccional volvió a negar el amparo y consideró innecesario recabar más pruebas.

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El Pleno también señaló que no acudir a los mecanismos institucionales de atención no demuestra, por sí mismo, que no haya existido violencia. El tribunal colegiado deberá emitir una nueva resolución con una valoración completa, conjunta y libre de estereotipos sobre el entorno laboral y las pruebas del caso.