El consumo de proteína en este licuado contribuye a conservar la masa muscular en adultos mayores de 50 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Después de los 50, cuidar la alimentación puede marcar una diferencia en la energía, la fuerza y la salud muscular. Un licuado de yogur griego, plátano y crema de cacahuate ofrece una forma sencilla de sumar proteína al desayuno o a una colación sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

Esta bebida combina lácteos, fruta y una fuente de grasa vegetal. El yogur griego aporta proteína y calcio; el plátano proporciona carbohidratos, potasio y dulzor natural; mientras que la crema de cacahuate añade proteína, grasas y sabor. Además, se prepara con ingredientes fáciles de encontrar.

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Receta de licuado de yogur griego, plátano y crema de cacahuate

El licuado tiene una consistencia cremosa y espesa, especialmente si utilizas plátano congelado. No necesita cocción y queda listo en aproximadamente 5 minutos.

La receta está pensada para obtener una bebida con cerca de 21.6 g de proteína por porción, aunque la cifra puede cambiar según la marca y el tipo de yogur griego que utilices.

Para una opción con menos azúcar añadida, elige yogur natural sin endulzar y una crema de cacahuate cuya lista de ingredientes contenga principalmente cacahuate. El plátano maduro será suficiente para aportar dulzor.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 5 minutos

Tiempo de cocción: 0 minutos

Tiempo total: 5 minutos

Cada porción de la preparación contiene un estimado de 21.6 gramos de proteína y 252 calorías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

170 g de yogur griego natural sin azúcar

0.5 plátano mediano

1 cucharada de crema de cacahuate natural

120 ml de agua fría

0.5 taza de hielo, opcional

Canela al gusto, opcional

También puedes sustituir el agua por leche baja en grasa o una bebida de soya fortificada. Esta última puede aportar proteína y calcio, aunque es necesario revisar la información nutricional del producto antes de elegirla.

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Cómo hacer licuado de yogur griego, plátano y crema de cacahuate, paso a paso

Pela el plátano y córtalo en trozos medianos. Si deseas una bebida más fría y cremosa, utiliza plátano congelado. Coloca en la licuadora el yogur griego, el plátano, la crema de cacahuate y el agua fría. Añade el hielo y la canela, si lo deseas. Licúa durante 45 a 60 segundos, hasta que la mezcla quede completamente uniforme. Si el licuado queda demasiado espeso, incorpora 1 o 2 cucharadas de agua y vuelve a licuar. Usa yogur griego natural para controlar la cantidad de azúcar añadida. Revisa la etiqueta de la crema de cacahuate y prefiere una opción con pocos ingredientes. Sirve de inmediato.

Si lo quieres convertir en un desayuno más completo, puedes añadir 2 cucharadas de avena o 1 cucharada de semillas de chía. Estos ingredientes aportan fibra y ayudan a aumentar la sensación de saciedad, aunque también modifican el contenido calórico de la bebida.

La adición de avena o semillas de chía eleva el contenido de fibra y prolonga la sensación de saciedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 1 porción.

Puede tomarse como desayuno ligero, especialmente si se acompaña con otro alimento, o como colación después de realizar actividad física. Si se utiliza como comida principal, conviene valorar si la cantidad es suficiente para las necesidades individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

La siguiente es una estimación basada en las cantidades indicadas:

Calorías: 252 kcal

Proteína: 21.6 g

Carbohidratos: 24.1 g

Grasas: 9.1 g

Fibra: 2.4 g

El yogur griego es el ingrediente que aporta la mayor cantidad de proteína. La crema de cacahuate contribuye con proteína vegetal y grasas, mientras que el plátano suma carbohidratos que pueden ayudar a proporcionar energía.

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Después de los 50, algunas recomendaciones nutricionales sugieren incluir fuentes de proteína en las distintas comidas del día. Esto puede favorecer una alimentación que ayude a conservar la masa muscular, aunque las necesidades cambian según el peso, la actividad física, el estado de salud y la función de los riñones.

Las personas con enfermedad renal, diabetes, alergia al cacahuate o alguna indicación médica específica deben consultar a un profesional de la salud antes de incorporar cambios importantes en su alimentación.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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El sobrante del licuado se mantiene en el refrigerador dentro de un recipiente cerrado por un tiempo límite de 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La mejor opción es consumir el licuado inmediatamente después de prepararlo. Con el paso del tiempo, el plátano puede cambiar de color y la mezcla puede separarse.

Si necesitas guardarlo, colócalo en un recipiente con tapa dentro del refrigerador y consúmelo en un máximo de 24 horas. Antes de beberlo, agítalo bien. No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante varias horas.