Ebrard informó que concluyó su visita de trabajo a China y se dirige a Hanoi, Vietnam. (Marcelo Ebrard)

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México alcanzó un nuevo máximo histórico en inversión extranjera directa (IED), luego de captar más de 43 mil millones de dólares durante los primeros nueve meses de 2026.

Desde Beijing, China, el funcionario compartió un balance de su gira por Asia y señaló que el resultado representa una noticia favorable para el país, particularmente ante el escenario de incertidumbre económica internacional.

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De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía, entre enero y septiembre México recibió 43 mil 090 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, lo que significó un incremento de 5.3% respecto al mismo periodo de 2025.

Ebrard destacó que el indicador mantuvo su tendencia de crecimiento y consideró que las inversiones y reinversiones reflejan confianza en el país.

“Estas inversiones o reinversiones significan confianza, empleo y bienestar en nuestro país”, expresó en un mensaje difundido en sus redes sociales.

México exporta a China alrededor de 10 mil millones de dólares, frente al volumen de productos que importa de ese país. (SRE)

¿De dónde proviene la inversión extranjera que recibió México?

Los datos de la Secretaría de Economía muestran que la mayor parte de los recursos correspondió a empresas extranjeras que decidieron reinvertir sus utilidades en México, mientras que las nuevas inversiones representaron una proporción menor del total.

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La composición de la IED durante los primeros nueve meses del año fue la siguiente:

Reinversión de utilidades: 34 mil 975 millones de dólares , equivalentes al 81.2% del total.

Cuentas entre compañías: 4 mil 315 millones de dólares , que representaron el 10% .

Nuevas inversiones: 3 mil 800 millones de dólares, correspondientes al 8.8%.

Por sectores económicos, la industria manufacturera encabezó la captación con 19 mil 231 millones de dólares, equivalente al 44.6% de los recursos.

El secretario de Economía visitó China para abordar el comercio y ampliar las oportunidades de exportación para México.

Le siguieron los servicios financieros y de seguros, con 10 mil 635 millones de dólares, y transportes, correos y almacenamiento, con 3 mil 099 millones.

En cuanto al origen de los capitales, Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista, con 19 mil 334 millones de dólares. Después se ubicaron España, Alemania, Reino Unido y Canadá.

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Marcelo Ebrard acuerda con China aumentar las exportaciones mexicanas

Además del anuncio sobre la inversión extranjera, el secretario de Economía informó sobre los resultados de su visita a China, donde sostuvo una reunión con el ministro de Comercio de ese país, Wang Wentao.

Durante la XI Reunión del Grupo de Alto Nivel México-China, ambos funcionarios acordaron establecer un grupo de trabajo para atender las prioridades comerciales de las dos naciones.

El país alcanzó su mayor registro de inversión extranjera para ese periodo. REUTERS/Raquel Cunha

Uno de los principales objetivos planteados por México consiste en reducir el desequilibrio del intercambio comercial, debido a que las exportaciones chinas hacia territorio mexicano superan ampliamente las ventas nacionales al mercado asiático.

De acuerdo con lo expuesto por Ebrard durante el encuentro, China exportará a México más de 130 mil millones de dólares durante 2026, mientras que las exportaciones mexicanas hacia ese país rondarán los 10 mil millones.

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Ante esta diferencia, el funcionario solicitó acelerar los protocolos que permitirían ampliar el acceso de productos mexicanos al mercado chino.

¿Qué productos mexicanos buscan ingresar al mercado chino?

Entre las solicitudes presentadas por México se encuentra agilizar las autorizaciones sanitarias y comerciales que, en algunos casos, llevan hasta una década pendientes.

México busca ampliar la presencia de sus productos agroalimentarios en el mercado chino. (SRE)

Los productos mencionados incluyen:

Aguacate y limón .

Carne bovina y porcina .

Sorgo .

Productos acuáticos procesados.

Asimismo, Ebrard invitó a las autoridades chinas a considerar el traslado a México de parte de su producción destinada al mercado nacional.

El grupo de trabajo también revisará una propuesta de Exportadora de Sal, empresa paraestatal mexicana que busca ampliar su participación en China mediante el suministro de hasta 10 millones de toneladas durante los próximos cuatro años.

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Ebrard viaja a Vietnam para reunión ministerial del TIPAT

Tras concluir sus actividades en Beijing, Marcelo Ebrard informó que se trasladaría a Hanói, Vietnam, para participar en la reunión ministerial del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT).

Marcelo Ebrard concluyó su visita de trabajo a China y se trasladó a Vietnam. (Marcelo Ebrard)

El encuentro reunirá a representantes de los 12 países integrantes del acuerdo comercial, entre ellos México, Japón, Canadá, Australia, Chile y Vietnam.

Uno de los temas que México llevará a la reunión será el cumplimiento de las reglas de origen, con el propósito de evitar la triangulación comercial y garantizar que los productos exportados cumplan con los requisitos establecidos en el tratado.

El secretario explicó que la intención es verificar dónde se fabrican las mercancías y evitar que ingresen productos mediante operaciones que no correspondan a su verdadero origen.

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También señaló que México buscará defender sus intereses comerciales y asegurar que los productos que lleguen al país cuenten con las certificaciones correspondientes.

Ebrard adelantó que dará a conocer los resultados de las reuniones en Vietnam, mientras que los acuerdos alcanzados con China serán parte del seguimiento para ampliar las oportunidades de exportación de empresas mexicanas.