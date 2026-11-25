El macromódulo en Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixiuhca volverá a dar servicio para el cierre del trámite (FOTO: MAGDALENA MONTIEL VELÁZQUEZ/CUARTOSCURO.COM)

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Luego de la alta demanda que se ha presentado en los módulos para el trámite de la licencia permanente de conducir, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que habilitarán el macromódulo de la Magdalena Mixiuhuca. En coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Secretaría de Movilidad (Semovi) las autoridades reabrirán el centro de atención masivo para los ciudadanos que buscan conseguir su documento oficial antes de que concluya el periodo.

Fue la tarde de este martes 24 de noviembre que Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, confirmó que la Sala de Armas de la Ciudad Deportiva, ubicada en Magdalena Mixiuhca, retomará operaciones para tramitar la licencia de conducir permanente.

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“Sabemos que eso acontece siempre y vamos a instalar un macromódulo. Así como arrancamos el inicio de las licencias permanentes, que además nos da mucho gusto que tenga tanto éxito, vamos a hacer un macromódulo justo donde estuvo, en la Sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca”, compartió la mandataria.

Gobierno CDMX rehabilitará el macromódulo para atender la demanda para el trámite de licencia de conducir permanente (MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM)

Horarios, fecha y ubicación del macromódulo en Magdalena Mixiuhca

La Semovi y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) organizarán la operación del macromódulo con personal suficiente para atender la afluencia prevista durante diciembre. La jefa de Gobierno recordó que el programa de licencia permanente estará vigente hasta diciembre de 2026, razón por la que invitó a la ciudadanía a acercarse lo más pronto posible a los centros de atención habilitados.

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El macromódulo iniciará operaciones a partir del 1 de diciembre. El espacio funcionará de lunes a viernes de 09:00 horas a 19:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 hrs a 17:00 horas.

Las autoridades insistieron que esta medida responde a la alta demanda que han presentado en días recientes, por ello el macromódulo buscará agilizar el trámite. Por otra parte, la mandataria recordó que el programa empezó en 2024, es decir que abarcó un periodo de dos años y un mes, tiempo en que los interesados pudieran acudir a las instalaciones de Semovi y realizaran el respectivo procedimiento. Después de diciembre de 2026 no habrá prórroga para tramitar la licencia permanente, en consecuencia se regresará a la vigencia y renovación cada tres años.

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Fecha : a partir del 1 de diciembre y hasta antes del 31 de diciembre de 2026

Horarios : lunes a viernes de 09:00 horas a 19:00 horas, y sábados y domingos de 09:00 hrs a 17:00 horas

Ubicación: Viad. Río de la Piedad S/N-Puerta 6, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX. A un costado de la estación Ciudad Deportiva de la Línea 9 del Metro CDMX

Requisitos para tramitar la licencia permanente

Quienes acudan al macromódulo deben presentar los siguientes documentos:

Evaluación para primera vez y personas foráneas, si aplica, a través del sitio de licencia permanente de la CDMX.

Identificación oficial vigente con CURP (INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar o licencia digital).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o del Estado de México con una antigüedad máxima de tres meses, o INE con domicilio completo.

Pago de derechos de $1,500.

Otros módulos disponibles para la licencia permanente

El macromódulo se suma a tres sedes que ofrecen atención sin cita: los módulos de San Andrés Tetepilco, Acoxpa y Universidad. Adicionalmente, operan 16 Centros de Servicio y Tesorerías Express de la SAF, con horario de lunes a domingo de 09:00 hrs a 21:00 hrs incluidos días festivos.

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Las dependencias invitan a los interesados a aprovechar los módulos disponibles antes del 31 de diciembre.

Módulos y horarios

San Andrés Tetepilco Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco, código postal 09440, Iztapalapa, Ciudad de México.

Acoxpa Avenida Acoxpa número 436, Coapa, código postal 04980, Tlalpan, Ciudad de México.

Universidad Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac, código postal 03310, Benito Juárez, Ciudad de México.