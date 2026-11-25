Representantes de OCESA, Coca-Cola México y creadores urbanos se reunieron en la capital para presentar las directrices del Flow Fest 2026. (Cortesía: OCESA )

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El festival Coca-Cola Flow Fest reúne a directivos y artistas en la Ciudad de México para afianzar la cultura urbana ante 150 mil personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez este 28 y 29 de noviembre de 2026.

La novena edición del encuentro musical distribuye su oferta durante dos jornadas con cinco escenarios simultáneos en la Curva 4 del inmueble.

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El reporte emitido por OCESA y Coca-Cola México contempla la instalación de áreas gastronómicas y zonas comunitarias para los asistentes.

Las actividades inician a las 15:00 horas este sábado 28 de noviembre y a las 14:45 horas el domingo 29 de noviembre, la producción prevé la movilización masiva de asistentes hacia la alcaldía Iztacalco en ambas fechas del festival.

Directivos de la industria del entretenimiento detallaron ante medios de comunicación el despliegue del festival en la Ciudad de México. (Cortesía: OCESA )

OCESA y Coca-Cola definieron la transición del reguetón hacia el consumo masivo

El director de Marketing Comercial de OCESA Armando Calvillo sostuvo durante el conversatorio en las oficinas de la empresa refresquera que el género superó el rechazo inicial registrado desde 2017. Calvillo afirmó que la propuesta sonora pasó de los márgenes a convertirse en la corriente dominante dentro de las audiencias del país.

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Calvillo señaló sobre la transformación de la industria: “El Flow Fest se convirtió en este festival de reguetón. El urbano se convirtió en la música mainstream y ya no es una música de nicho, es la música que todo el mundo escucha y que llevó a los latinos al mundo”.

Armando Calvillo, director de Marketing Comercial de OCESA, sostuvo que el reguetón dejó de ser una propuesta de nicho para dominar la industria del entretenimiento. (Cortesía: OCESA )

El manager de comunicación y marca de Coca-Cola México Miguel Vidal precisó que la colaboración empresarial buscó atender las demandas del público joven. Vidal compartió que la alianza fortaleció los estándares de montaje, diseño de producción, seguridad y protección civil en espectáculos de gran formato.

Miguel Vidal comentó respecto a la evolución del proyecto comercial: “El Flow es la evolución más natural de la relación con la música”.

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La refresquera confirmó que mantendrá presencia continua con dinámicas de interacción durante las actividades en el predio.

El equipo de OCESA y Coca-Cola México evaluó los estándares de seguridad, accesibilidad y montaje para las dos jornadas de conciertos. (Cortesía: OCESA )

Exponentes locales vincularon la creación musical con la identidad barrial

El cantante y productor mexicano Doony Graff abordó en el segundo panel el origen popular del movimiento sonoro nacional. Graff, quien subirá al escenario en la jornada dominical, ubicó el despegue de las producciones independientes hace cuatro años a través del trabajo generado en distintas colonias y barrios del país.

Graff explicó la raíz de las composiciones que presentará ante miles de personas: “Cualquier tipo de arte nace desde una carencia y del dolor de querer salir adelante; está muy bien poder materializarlo y llevarlo a otro tipo de gente que no vive lo que muchas personas vivimos”.

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El músico añadió que el respaldo de los seguidores aceleró la visibilidad de los proyectos locales: “La gente nos dio una oportunidad para escucharnos y es lindo saber que hoy todo eso sigue evolucionando y saliendo nuevos talentos y nuevas propuestas”.

El productor y cantante Doony Graff abordó la profesionalización de la escena urbana mexicana previo a su presentación en el festival. (Cortesía: OCESA )

El escritor y autor del “Diccionario de la Real Academia del Perreo” Aletz Carrillo argumentó que el movimiento creció cuando la juventud defendió el habla popular. Carrillo señaló que las expresiones locales dejaron de ser motivo de discriminación y pasaron a ser símbolos colectivos de identidad.

Carrillo compartió su postura sobre la legitimación del lenguaje de barrio: “Cuando la gente empezó a estar orgullosa de las palabras que muchas veces se usaron en su contra y de su música, empezó a crecer el movimiento y todo se transformó”.

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El escritor destacó la participación de las mujeres en la escena contemporánea. Carrillo afirmó que las intérpretes mexicanas construyeron espacios propios de autonomía frente a los parámetros comerciales que dominaron a las disqueras durante las décadas previas.

Doony Graff y el escritor Aletz Carrillo analizaron la trascendencia cultural del reguetón y la reivindicación del lenguaje popular. (Cortesía: OCESA )

OCESA y marcas coordinaron generadores compartidos y manejo de residuos

La festival manager de OCESA Samantha Konstat detalló las medidas ambientales acordadas para la zona de activaciones comerciales.

Konstat explicó que la producción coordinó a los proveedores para enlazar plantas generadoras de energía eléctrica compartidas y reducir la carga técnica en el inmueble.

La encargada de proyectos comunitarios Lorena Velasco presentó la iniciativa Guardianes del Flow. Velasco indicó que el esquema operará mediante contenedores señalizados para que los asistentes separen botellas plásticas y latas de aluminio antes de entregarlas a los centros de acopio del festival.

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Samantha Konstat, festival manager de OCESA, explicó la coordinación técnica entre proveedores para reducir el impacto energético en el inmueble. (Cortesía: OCESA )

Los organizadores informaron que la curaduría buscó conectar a los talentos emergentes con figuras consolidadas. La logística programó los horarios para permitir que los asistentes congregados por los actos estelares conozcan las propuestas de los artistas mexicanos en las carpas secundarias.

El cartel oficial integró las presentaciones de Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis, Tito Double P y Grupo Frontera. La programación abarcará estilos de trap, reguetón tradicional y fusiones regionales en dos jornadas consecutivas.

El festival incorpora expresiones editoriales y comunitarias ligadas a la cultura urbana en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. (Cortesía: OCESA )

El festival concluirá la madrugada del domingo 29 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La organización confirmó que Ozuna estará a cargo del cierre en el escenario Coca-Cola, Kali Uchis cantará en el Sprite Stage y Graff finalizará su acto en la carpa Dembow Vicky’s.

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