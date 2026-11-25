El partido gobernante defendió que los criterios de representación proporcional se aplicaron bajo la misma fórmula desde las elecciones de 2012 hasta 2024. (Foto: Morena)

Guardar

Morena sostuvo que el INE no decide la asignación de diputaciones plurinominales y que corresponde al TEPJF calificar las elecciones, resolver impugnaciones y emitir constancias, luego de que el senador Ricardo Anaya pidió frenar la sobrerrepresentación del partido y sus aliados en la Cámara de Diputados.

En un comunicado emitido este 24 de noviembre, Morena afirmó que los lineamientos para repartir las curules de representación proporcional se aplicaron bajo el mismo método en las elecciones de 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024. También aseguró que esos criterios fueron avalados entonces por actores que ahora cuestionan su uso.

PUBLICIDAD

Anaya planteó que la asignación de diputaciones debe respetar el límite constitucional de ocho puntos entre el porcentaje de votos de cada partido y el número de curules que obtiene. En un video difundido este 24 de febrero, afirmó que Morena y sus aliados recibieron 54% de los votos en 2024, pero obtuvieron 73% de las curules, una diferencia de 19%.

El senador panista sostuvo que esa mayoría legislativa permitió modificar la Constitución para reformar el Poder Judicial, eliminar órganos autónomos y reducir los contrapesos políticos. Para contrastar el caso, mencionó que en elecciones recientes de Estados Unidos la sobrerrepresentación fue de 3%, según su explicación.

PUBLICIDAD

Morena sostiene que el Tribunal Electoral define las impugnaciones

Morena rechazó la propuesta de los partidos de oposición para repartir los espacios plurinominales por coalición y no por fuerza política individual. REUTERS/Luis Cortes

El comunicado de Morena rechaza que el INE se perfile a conservar una fórmula para garantizar al partido el control de la Cámara de Diputados. La dirigencia señaló que esa versión es falsa y recalcó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la instancia que califica los resultados y resuelve los recursos promovidos por los actores políticos.

Además, Morena recalcó que el comentario fue la nota principal de un medio de comunicación de circulación nacional. El partido especificó que cree en la libertad de expresión, pero “exige un rigor informativo y hablar con la verdad al pueblo.”

PUBLICIDAD

También cuestionó el partido a los “supuestos expertos” y a los partidos de oposición que plantean distribuir las diputaciones por coalición, y no por partido. De acuerdo con el posicionamiento, los críticos consideran que el método vigente otorga más diputaciones de las que corresponderían a Morena y sus aliados.

Morena sostuvo que sus opositores buscan imponer candados a la fórmula de reparto sin modificar la Constitución y que pretenden corregir una presunta distorsión aritmética en la integración de la Cámara de Diputados. Para la organización política, la incongruencia consiste en exigir cambios ahora, cuando los mismos lineamientos habrían favorecido anteriormente a quienes los cuestionan.

PUBLICIDAD

La dirigencia afirmó que el rechazo ciudadano a la oposición explica sus críticas al procedimiento de asignación de plurinominales. Añadió que algunos medios de comunicación funcionan como propaganda de la derecha al difundir que Morena buscaría asegurar una mayoría absoluta mediante el INE rumbo al proceso electoral de 2027.

El documento señaló que el proceso electoral está en marcha y finalizará en 2027. Morena afirmó que los resultados demostrarán que la ciudadanía no se deja engañar.

Anaya cuestiona criterios aplicados por el INE en 2024

Ricardo Anaya denunció que Morena y sus aliados obtuvieron 73% de las curules en San Lázaro con el 54% de la votación en 2024. Crédito: PAN

El legislador recordó que, en 2024, consejeros del INE defendieron la aplicación de la norma bajo el argumento de preservar la certeza jurídica, aun si el resultado favorecía a Morena. También acusó que diversos integrantes del organismo, incluida la expresidenta Guadalupe Taddei, responden actualmente al partido oficialista.

PUBLICIDAD

La acusación forma parte de la crítica de Anaya al instituto electoral y a la fórmula de representación legislativa. Su petición es que el porcentaje de curules de cada fuerza política no supere en más de ocho puntos la proporción de votos que recibió.

Morena acusa al PAN de frenar la renovación del INE con una demanda ante el Tribunal Electoral contra la Jucopo

La dirigencia de Morena acusó al PAN de trabar la elección de la presidencia del INE mediante una demanda contra la Junta de Coordinación Política. | X-Morena

En una controversia distinta relacionada con el INE, Morena acusó al PAN de exigir públicamente rapidez para renovar la presidencia del organismo electoral mientras mantiene una demanda ante el Tribunal Electoral contra la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Según el posicionamiento partidista, el recurso promovido por Acción Nacional contra la Jucopo retrasa los trabajos legislativos y dificulta la emisión de la convocatoria para elegir a la presidencia sustituta del INE. Morena consideró que esa vía judicial contradice la exigencia panista de agilizar el relevo.

PUBLICIDAD

La bancada oficialista defendió que sus legisladores, coordinados por el diputado Ricardo Monreal Ávila, mantienen una política de diálogo con las fuerzas representadas en San Lázaro. El partido afirmó que la mayoría obtenida en las urnas implica responsabilidad institucional y que el proceso debe seguir los procedimientos constitucionales.

Morena vinculó su postura con las controversias electorales de 1988, 2006 y 2012, que identificó como parte de la historia de su movimiento. Finalmente, pidió al PAN actuar con congruencia y aseguró que respetará las resoluciones que emita el Tribunal Electoral sobre los recursos promovidos.