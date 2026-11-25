(REUTERS/Violeta Santos Moura)

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El Atlético de Madrid afronta un compromiso importante en la quinta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. Este miércoles 25 de noviembre, el conjunto dirigido por Diego Simeone recibirá al Viking de Noruega en el Estadio Metropolitano, con la necesidad de sumar tres puntos para mejorar su situación en la competición.

Los dos equipos llegan con cuatro unidades después de las primeras cuatro fechas y se encuentran en la zona de eliminación. Por ello, el resultado de este enfrentamiento será importante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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El conjunto noruego viene de conseguir una victoria contundente por 4-1 frente al Sabah, mientras que los Colchoneros llegan después de perder 2-0 ante el Bayern Múnich. Ambos buscarán recuperarse en esta quinta fecha y evitar otro tropiezo en el torneo europeo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Atlético de Madrid vs Viking?

El partido entre el Atlético de Madrid y el Viking se disputará este miércoles 25 de noviembre de 2026, en el Estadio Metropolitano, correspondiente a la Jornada 5 de la fase de liga de la Champions League.

El silbatazo inicial está programado para las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro en el que ambos clubes necesitan sumar para salir de la zona comprometida de la clasificación.

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¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Viking EN VIVO en México?

Los aficionados podrán seguir el encuentro de la Champions League a través de FOX, en televisión de paga, y por la plataforma de streaming FOX One.