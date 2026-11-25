Integrantes de la Brigada de Rescate Topos México K-9 realizan una práctica de entrenamiento para la búsqueda y localización de personas en una zona de campo. Las imágenes muestran a los rescatistas junto a un perro de trabajo recorriendo senderos y áreas con vegetación y maleza durante los ejercicios técnicos de rastreo.

Guardar

La Brigada de Rescate Topos México K9 inició el adiestramiento de perros para localizar restos humanos y materiales óseos, con el propósito de aportar una herramienta especializada a las labores de las madres buscadoras y colaborar con las autoridades sin interferir en sus facultades legales.

La agrupación planteó consolidar en cuatro meses las bases operativas y jurídicas de este proyecto, debido a la frecuencia de las búsquedas realizadas en el país. La meta es que las intervenciones de los guías y las unidades cinotécnicas puedan aportar elementos válidos a las investigaciones del Ministerio Público.

PUBLICIDAD

Juan Carlos Gutiérrez, director de la Brigada de Rescate Topos México K9, explicó que la organización contaba con tres unidades caninas entrenadas para el rastreo y localización de personas. Esos perros ya dominaban técnicas de búsqueda en campo, por lo que su transición hacia la detección de restos humanos resultaba viable.

“El complementar hoy con el aroma de cadáver va a ser muy sencillo porque el perro ya sabe hacer búsquedas”, señaló Gutiérrez. El director añadió que los animales tenían capacidades olfativas que superaban a las humanas: “El perro es un ser biológico maravilloso que tiene más de 100 mil capacidades que el ser humano”.

PUBLICIDAD

Canes de rescate Topos México entrena a sus binomios en la búsuqeda de desaparecidos para apoyar a madres buscadoras Foto: Facebook Topos México

Topos México alinea el adiestramiento con normas técnicas

El plan de especialización se sustentó en un trabajo de homologación normativa desarrollado durante más de dos décadas con instituciones como Semar, Sedena y corporaciones policiales. Gutiérrez indicó que las metodologías empleadas se alineaban con las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México.

También se ajustaban a los estándares del sistema Conocer de la SEP. La intención fue que la formación de los perros y de sus responsables cumpliera criterios técnicos definidos para las tareas de localización de personas, cadáveres y restos humanos.

El director precisó que el término oficial para referirse a estos equipos era unidades cinotécnicas, en lugar de “binomios caninos”. Bajo ese esquema, las personas encargadas de conducir a los animales recibían la denominación de guías.

PUBLICIDAD

La brigada considera que tardarán cuatro meses en adiestrar adecuadamente a sus cabnes para iniciar las búsquedas con los colectivos de madres de desaparecidos Foto: Topos México

“Nosotros, como seres humanos, nos convertimos en guías y hacemos un trabajo operacional para búsqueda de personas y hoy para búsqueda de cadáveres o de restos humanos”, explicó Gutiérrez. La brigada buscó que esa labor se realizara bajo procedimientos compatibles con los requerimientos de las investigaciones oficiales.

La brigada buscó apoyar a madres buscadoras sin romper reglas

Topos México planteó que sus unidades cinotécnicas se sumaran a las búsquedas realizadas por colectivos de familiares, especialmente por madres buscadoras. Gutiérrez dijo que el proyecto aspiraba a convertirse en un recurso adicional para localizar indicios en campo.

“Queremos ser nosotros un granito de arena a través de estas unidades cinotécnicas bien formadas, especializadas para que como madres buscadoras tengan un elemento más para su búsqueda”, expresó. El director sostuvo que la formación especializada debía acompañarse de reglas claras sobre la intervención de los equipos.

PUBLICIDAD

Madres buscadoras inspeccionan terrenos en busca de fosas clandestinas, reclamando justicia y visibilizando la memoria de desaparecidos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nos obliga a que en cuatro meses sentemos las bases operativas, las bases legales para que también no intervenir donde no tengamos que intervenir si la autoridad no lo establece”, afirmó. El objetivo fue evitar actuaciones fuera de los límites establecidos por las autoridades competentes.

Gutiérrez señaló que la brigada buscaba mantener una relación de cooperación con las instituciones encargadas de las investigaciones. “Queremos ser muy amigables con la autoridad, no queremos romper reglas lo más importante es que nuestra ayuda sume, no que reste”, declaró.

CIUDAD DE MÉXICO, 23ABRIL2024.- María del Carmen Volante, madre de G Guadalupe Pamela Gallardo Volante (desaparecida en 2017 en la carretera Picacho-Ajusco), encabezó por segundo día consecutivo la jornada de búsqueda de su hija en uno de los puntos del Ajusco, donde anteriormente ya fueron hallados restos óseos. En esta ocasión fue encontrado un hueso de mano por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que ya acordonaron la zona. El próximo jueves 25 y viernes 25 de abril, la familia regresará para atender las labores con la esperanza de encontrar más indicios. En la imagen, huesos de animal encontrados en la zona. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La agrupación proyectó ampliar la presencia de las unidades cinotécnicas conforme obtuviera recursos. El plan contempló llegar a los 32 estados de la República Mexicana y a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, además de promover una mayor conciencia social y una cultura de prevención entre la ciudadanía.

PUBLICIDAD