Las puertas del recinto abren a las 12:00 pm. La jornada se extiende hasta cerca de las 2:00 am del día siguiente, cuando concluyen las presentaciones en los cuatro escenarios. (Composición fotográfica/Redes sociales)

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El festival Tecate Comuna confirmó los horarios de su edición 2026, programada para el 28 de noviembre en el Foro Cholula, Puebla. La cartelera reúne a más de 30 agrupaciones distribuidas en cuatro escenarios: Tecate, Comuna, Mágico y Templo.

Las puertas del recinto abren a las 12:00 pm. La jornada se extiende hasta cerca de las 2:00 am del día siguiente, cuando concluyen las presentaciones en los cuatro escenarios.

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Video promocional del festival de música Tecate Comuna que muestra imágenes de una multitud de asistentes durante un concierto en vivo de la agrupación Los Auténticos Caligaris. En el metraje se observa al público celebrando frente al escenario, así como a un asistente mostrando una camiseta.

Escenario Tecate

12:25 pm a 12:50 pm: La Bande-Son Imaginaire

1:25 pm a 2:05 pm: La Bomba de Tiempo

2:45 pm a 3:30 pm: Los Estrambóticos

4:15 pm a 5:05 pm: División Minúscula

6:00 pm a 7:00 pm: The Flaming Lips

8:00 pm a 9:15 pm: Caifanes

10:15 pm a 11:25 pm: Babasónicos

12:25 am a 2:00 am: Los Auténticos Caligaris

La cartelera reúne a más de 30 agrupaciones distribuidas en cuatro escenarios: Tecate, Comuna, Mágico y Templo. (Cortesía)

Escenario Comuna

12:50 pm a 1:25 pm: Leo Rizzi

2:05 pm a 2:45 pm: Nasa Histoires

3:30 pm a 4:15 pm: Little Jesus

5:05 pm a 6:00 pm: LP

7:00 pm a 8:00 pm: José Madero

9:15 pm a 10:15 pm: Enjambre

11:25 pm a 12:25 am: Moenia

9:15 pm a 10:15 pm: Enjambre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escenario Mágico

1:25 pm a 2:05 pm: Big Sempa

2:45 pm a 3:30 pm: Bruses

4:15 pm a 5:05 pm: Los Cafres

6:00 pm a 7:00 pm: Cuarteto de Nos

8:00 pm a 9:15 pm: Caloncho

10:15 pm a 11:25 pm: NSQK

12:25 am a 1:15 am: Dorian

El cantante mexicano NSQK posa para una fotografía durante una entrevista para promocionar su álbum "mosca" en la Ciudad de México, el miércoles 7 de octubre de 2026. (Foto AP /Berenice Bautista)

Escenario Templo

12:50 pm a 1:25 pm: Veintiuno

2:05 pm a 2:45 pm: Santa Sabina

3:30 pm a 4:15 pm: Porter

5:05 pm a 6:00 pm: Love of Lesbian

7:00 pm a 8:00 pm: DLD

9:15 pm a 10:15 pm: The Mars Volta

11:25 pm a 12:25 am: Kakkmaddafakka

La agrupación DLD ofrecerá un doble concierto en la Ciudad de México. (Cuartoscuro)

Cierres de la noche

El cierre de la jornada se reparte entre los cuatro escenarios. Los Auténticos Caligaris concluyen el escenario Tecate entre las 12:25 am y las 2:00 am, en el horario más tardío de todo el festival.

El programa oficial del festival Tecate Comuna detalla los horarios y los cuatro escenarios de las bandas participantes en el Foro Cholula. (Tecate Comuna 2026)

En el escenario Mágico, Dorian cierra entre las 12:25 am y la 1:15 am. Moenia pone fin al escenario Comuna de 11:25 pm a 12:25 am, mientras que Kakkmaddafakka hace lo propio en Templo en ese mismo bloque horario.

El festival musical más grande de Puebla vuelve con un cartel estelar encabezado por Foster The People, Zoé, Kevin Kaarl, Julieta Venegas y más de 30 artistas. (Foto: @tecatecomuna, Instagram)

Empalmes entre escenarios

Con cuatro escenarios activos de forma simultánea, varios sets coinciden en horario y obligan al público a elegir entre artistas.

6:00 pm a 7:00 pm: The Flaming Lips (Tecate) y Cuarteto de Nos (Mágico)

8:00 pm a 9:15 pm: Caifanes (Tecate) y Caloncho (Mágico)

9:15 pm a 10:15 pm: Enjambre (Comuna) y The Mars Volta (Templo)

10:15 pm a 11:25 pm: Babasónicos (Tecate) y NSQK (Mágico)

El mapa oficial del festival Tecate Comuna detalla la ubicación de los escenarios, las áreas de servicios y los accesos en el Foro Cholula de Puebla. (Tecate Comuna 2026)

Precios y categorías de boletos

Los accesos se comercializan a través de eTicket en tres modalidades. La entrada General tiene un costo de 1.860 pesos y permite el acceso a los escenarios y zonas generales del festival.

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El Comfort Pass cuesta 2.295 pesos e incluye acceso preferencial, baños exclusivos y zonas de descanso. El VIP Pass tiene un valor de 3.660 pesos y ofrece vista preferencial, zonas exclusivas, pit lateral frente al escenario principal y accesos rápidos dentro del recinto.

Los tres tipos de boleto tuvieron preventa Citibanamex el 18 de agosto y venta general a partir del 19 de agosto, ambas con cargos por servicio adicionales y sujetas a disponibilidad.

Conviene revisar la boletera oficial para verificar los precios de la última fase.

Transporte y movilidad

Por primera vez, Tecate Comuna habilitó un servicio de transporte redondo a través de la plataforma Parkit, con un único punto autorizado de salida en Prepa Tec, del Tecnológico de Monterrey, sobre la Vía Atlixcáyotl.

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Los horarios de ida y regreso disponibles son: ida a las 12:20 pm con regreso a las 11:00 pm; ida a las 12:30 pm con regreso a la 1:30 am; ida a las 2:35 pm con regreso a la 1:35 am; e ida a las 4:00 pm con regreso a la 1:40 am. El servicio contempla tanto viajes redondos como traslados sencillos.

El viaje redondo con estacionamiento tiene un costo de 360 pesos, mientras que el viaje sencillo, ya sea de ida o de vuelta, cuesta 216 pesos.

Objetos permitidos en el recinto

La organización detalló la lista de artículos autorizados en los filtros de seguridad:

Celulares

Cangureras

Lentes de sol

Maquillaje

Baterías externas

Tapones para oídos

Sombreros y gorras

Bloqueador solar en crema o gel

Termos vacíos

Cámaras no profesionales

Paquetes de chicles cerrados

Selfie stick

Pomada de labios y lip gloss cerrados

Cámaras de grabación, con un máximo de 12 centímetros

Bolsas pequeñas, de hasta 30 por 30 centímetros

Gel antibacterial

Medicinas, siempre que se cuente con prescripción médica

Un cartel gráfico detalla los artículos personales autorizados para el ingreso junto a elementos ilustrados decorativos. (Tecate Comuna/Redes sociales)

Objetos prohibidos en el recinto

En contraste, no podrán ingresarse los siguientes artículos:

Mascotas

Peluches

Masajeadores

Luces químicas

Láseres

Comida y bebida externas

Sombrillas o paraguas

Cadenas o joyería con picos

Cigarros

Cigarros electrónicos y vaporizadores

Plumones, plumas o pintura en lata

Aerosoles, como desodorantes o pintura

Hebillas muy grandes, con picos o estoperoles

Bolsas o mochilas mayores a 30 por 30 centímetros

Calcomanías, volantes u otra publicidad

Botellas de vidrio, latas o vasos

Hieleras

Casas de campaña, sillas o cobijas

Odres o anforitas

Cualquier tipo de arma y artículos punzocortantes, como navajas, espray pimienta o pirotecnia

Drogas, parafernalia o sustancias ilícitas

Medicamentos sin receta médica

Cámaras profesionales de fotografía o video, con lentes desmontables, telefoto o tripiés, y equipo de grabación de audio

Drones

Cornetas, ya sean instrumentos musicales o latas de aire comprimido

Un cartel informativo del festival Tecate Comuna detalla la lista de artículos y sustancias cuyo ingreso no está permitido al recinto. (Tecate Comuna/Redes sociales)

La organización precisó que también quedará prohibido cualquier artículo que el personal de seguridad del festival considere peligroso, a criterio del propio equipo encargado de los filtros de acceso.

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El reingreso al festival no está permitido una vez dentro del recinto. El límite de acceso se ubica generalmente tres horas antes de la última presentación del día.

Sede y ubicación del festival

El Tecate Comuna 2026 se realiza en su sede habitual, el Foro Cholula, ubicado en Recta Cholula-Puebla 2417, San Andrés Cholula, Puebla. La organización había anunciado semanas atrás un cambio de sede al Autódromo Miguel E. Abed, en el municipio de Amozoc.

La decisión generó quejas del público, cuestionamientos sobre la seguridad del nuevo recinto y gestiones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Tras varias semanas de reclamos, los organizadores dieron marcha atrás y confirmaron, mediante un comunicado oficial, el regreso a Cholula tras alcanzar acuerdos de producción.

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Un comunicado oficial confirma que el festival Tecate Comuna 2026 se realizará el 28 de noviembre en el Foro Cholula tras alcanzar acuerdos de producción. (Tecate Comuna/ Redes sociales)

Los boletos adquiridos previamente continúan siendo válidos sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El festival llega a su octava edición y reúne a más de 30 exponentes de rock, pop, ska y música alternativa. Dentro del cartel, Little Jesus anunció que presentará de forma completa su álbum Río Salvaje durante su set en el festival.