El festival Tecate Comuna confirmó los horarios de su edición 2026, programada para el 28 de noviembre en el Foro Cholula, Puebla. La cartelera reúne a más de 30 agrupaciones distribuidas en cuatro escenarios: Tecate, Comuna, Mágico y Templo.
Las puertas del recinto abren a las 12:00 pm. La jornada se extiende hasta cerca de las 2:00 am del día siguiente, cuando concluyen las presentaciones en los cuatro escenarios.
PUBLICIDAD
Video promocional del festival de música Tecate Comuna que muestra imágenes de una multitud de asistentes durante un concierto en vivo de la agrupación Los Auténticos Caligaris. En el metraje se observa al público celebrando frente al escenario, así como a un asistente mostrando una camiseta.
Escenario Tecate
- 12:25 pm a 12:50 pm: La Bande-Son Imaginaire
- 1:25 pm a 2:05 pm: La Bomba de Tiempo
- 2:45 pm a 3:30 pm: Los Estrambóticos
- 4:15 pm a 5:05 pm: División Minúscula
- 6:00 pm a 7:00 pm: The Flaming Lips
- 8:00 pm a 9:15 pm: Caifanes
- 10:15 pm a 11:25 pm: Babasónicos
- 12:25 am a 2:00 am: Los Auténticos Caligaris
Escenario Comuna
- 12:50 pm a 1:25 pm: Leo Rizzi
- 2:05 pm a 2:45 pm: Nasa Histoires
- 3:30 pm a 4:15 pm: Little Jesus
- 5:05 pm a 6:00 pm: LP
- 7:00 pm a 8:00 pm: José Madero
- 9:15 pm a 10:15 pm: Enjambre
- 11:25 pm a 12:25 am: Moenia
Escenario Mágico
- 1:25 pm a 2:05 pm: Big Sempa
- 2:45 pm a 3:30 pm: Bruses
- 4:15 pm a 5:05 pm: Los Cafres
- 6:00 pm a 7:00 pm: Cuarteto de Nos
- 8:00 pm a 9:15 pm: Caloncho
- 10:15 pm a 11:25 pm: NSQK
- 12:25 am a 1:15 am: Dorian
Escenario Templo
- 12:50 pm a 1:25 pm: Veintiuno
- 2:05 pm a 2:45 pm: Santa Sabina
- 3:30 pm a 4:15 pm: Porter
- 5:05 pm a 6:00 pm: Love of Lesbian
- 7:00 pm a 8:00 pm: DLD
- 9:15 pm a 10:15 pm: The Mars Volta
- 11:25 pm a 12:25 am: Kakkmaddafakka
Cierres de la noche
El cierre de la jornada se reparte entre los cuatro escenarios. Los Auténticos Caligaris concluyen el escenario Tecate entre las 12:25 am y las 2:00 am, en el horario más tardío de todo el festival.
En el escenario Mágico, Dorian cierra entre las 12:25 am y la 1:15 am. Moenia pone fin al escenario Comuna de 11:25 pm a 12:25 am, mientras que Kakkmaddafakka hace lo propio en Templo en ese mismo bloque horario.
Empalmes entre escenarios
Con cuatro escenarios activos de forma simultánea, varios sets coinciden en horario y obligan al público a elegir entre artistas.
- 6:00 pm a 7:00 pm: The Flaming Lips (Tecate) y Cuarteto de Nos (Mágico)
- 8:00 pm a 9:15 pm: Caifanes (Tecate) y Caloncho (Mágico)
- 9:15 pm a 10:15 pm: Enjambre (Comuna) y The Mars Volta (Templo)
- 10:15 pm a 11:25 pm: Babasónicos (Tecate) y NSQK (Mágico)
Precios y categorías de boletos
Los accesos se comercializan a través de eTicket en tres modalidades. La entrada General tiene un costo de 1.860 pesos y permite el acceso a los escenarios y zonas generales del festival.
PUBLICIDAD
El Comfort Pass cuesta 2.295 pesos e incluye acceso preferencial, baños exclusivos y zonas de descanso. El VIP Pass tiene un valor de 3.660 pesos y ofrece vista preferencial, zonas exclusivas, pit lateral frente al escenario principal y accesos rápidos dentro del recinto.
Los tres tipos de boleto tuvieron preventa Citibanamex el 18 de agosto y venta general a partir del 19 de agosto, ambas con cargos por servicio adicionales y sujetas a disponibilidad.
Conviene revisar la boletera oficial para verificar los precios de la última fase.
Transporte y movilidad
Por primera vez, Tecate Comuna habilitó un servicio de transporte redondo a través de la plataforma Parkit, con un único punto autorizado de salida en Prepa Tec, del Tecnológico de Monterrey, sobre la Vía Atlixcáyotl.
PUBLICIDAD
Los horarios de ida y regreso disponibles son: ida a las 12:20 pm con regreso a las 11:00 pm; ida a las 12:30 pm con regreso a la 1:30 am; ida a las 2:35 pm con regreso a la 1:35 am; e ida a las 4:00 pm con regreso a la 1:40 am. El servicio contempla tanto viajes redondos como traslados sencillos.
El viaje redondo con estacionamiento tiene un costo de 360 pesos, mientras que el viaje sencillo, ya sea de ida o de vuelta, cuesta 216 pesos.
Objetos permitidos en el recinto
La organización detalló la lista de artículos autorizados en los filtros de seguridad:
- Celulares
- Cangureras
- Lentes de sol
- Maquillaje
- Baterías externas
- Tapones para oídos
- Sombreros y gorras
- Bloqueador solar en crema o gel
- Termos vacíos
- Cámaras no profesionales
- Paquetes de chicles cerrados
- Selfie stick
- Pomada de labios y lip gloss cerrados
- Cámaras de grabación, con un máximo de 12 centímetros
- Bolsas pequeñas, de hasta 30 por 30 centímetros
- Gel antibacterial
- Medicinas, siempre que se cuente con prescripción médica
Objetos prohibidos en el recinto
En contraste, no podrán ingresarse los siguientes artículos:
- Mascotas
- Peluches
- Masajeadores
- Luces químicas
- Láseres
- Comida y bebida externas
- Sombrillas o paraguas
- Cadenas o joyería con picos
- Cigarros
- Cigarros electrónicos y vaporizadores
- Plumones, plumas o pintura en lata
- Aerosoles, como desodorantes o pintura
- Hebillas muy grandes, con picos o estoperoles
- Bolsas o mochilas mayores a 30 por 30 centímetros
- Calcomanías, volantes u otra publicidad
- Botellas de vidrio, latas o vasos
- Hieleras
- Casas de campaña, sillas o cobijas
- Odres o anforitas
- Cualquier tipo de arma y artículos punzocortantes, como navajas, espray pimienta o pirotecnia
- Drogas, parafernalia o sustancias ilícitas
- Medicamentos sin receta médica
- Cámaras profesionales de fotografía o video, con lentes desmontables, telefoto o tripiés, y equipo de grabación de audio
- Drones
- Cornetas, ya sean instrumentos musicales o latas de aire comprimido
La organización precisó que también quedará prohibido cualquier artículo que el personal de seguridad del festival considere peligroso, a criterio del propio equipo encargado de los filtros de acceso.
PUBLICIDAD
El reingreso al festival no está permitido una vez dentro del recinto. El límite de acceso se ubica generalmente tres horas antes de la última presentación del día.
Sede y ubicación del festival
El Tecate Comuna 2026 se realiza en su sede habitual, el Foro Cholula, ubicado en Recta Cholula-Puebla 2417, San Andrés Cholula, Puebla. La organización había anunciado semanas atrás un cambio de sede al Autódromo Miguel E. Abed, en el municipio de Amozoc.
La decisión generó quejas del público, cuestionamientos sobre la seguridad del nuevo recinto y gestiones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Tras varias semanas de reclamos, los organizadores dieron marcha atrás y confirmaron, mediante un comunicado oficial, el regreso a Cholula tras alcanzar acuerdos de producción.
PUBLICIDAD
Los boletos adquiridos previamente continúan siendo válidos sin necesidad de realizar trámites adicionales.
El festival llega a su octava edición y reúne a más de 30 exponentes de rock, pop, ska y música alternativa. Dentro del cartel, Little Jesus anunció que presentará de forma completa su álbum Río Salvaje durante su set en el festival.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD