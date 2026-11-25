La organización CIMAC reportó más de 500 agresiones contra mujeres periodistas durante el gobierno de Sheinbaum (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La violencia contra las mujeres en México no distingue espacios: alcanza los hogares, las calles, las redes sociales y también a quienes ejercen el periodismo y la defensa de derechos humanos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado cada 25 de noviembre, la organización CIMAC denunció que durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se han registrado 530 agresiones contra mujeres periodistas, por el ejercicio de su labor.

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En su cuenta de X, la organización calificó esta cifra como un “récord histórico”, al señalar que es mayor a los 245 casos registrados en 2020. En este sentido, exigió un alto a la impunidad y garantías reales para ejercer el periodismo.

“En lo que va del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, CIMAC registró 530 agresiones contra mujeres periodistas por el ejercicio de su labor, un record historico que supera las 245 registradas en 2020, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, puntualizó.

En una segunda publicación, CIMAC comentó que el 70.1% de las mujeres de 15 años y más en México ha experimentado al menos una situación de violencia en su vida.

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La organización sostiene que la violencia machista no es un hecho aislado, sino una realidad que atraviesa a la mayoría de las mujeres en el país.

Documentan 19 agresiones letales contra defensoras en 2026

Por separado, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) reportó 36 agresiones letales y de extrema gravedad contra defensoras de derechos humanos entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. De estos casos, 17 ocurrieron durante 2025 y 19 entre enero y septiembre de 2026.

La organización presentó este registro en el marco de la campaña internacional de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se desarrolla del 25 de noviembre al 10 de diciembre bajo el lema “Somos defensoras y nuestro pacto es cuidarnos”.

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Detalló que de las 36 agresiones letales registradas, 18 corresponden a feminicidios, lo que representa el 50% del total. La RNDDHM detalla que los feminicidios aumentaron 57.1%, al pasar de siete casos en 2025 a 11 entre enero y septiembre de 2026, por lo que en solo nueve meses de este año ya se había superado el total registrado durante todo el año anterior.

La organización documenta también un transfeminicidio y 1 intento de transfeminicidio durante 2025, lo que evidencia que la violencia letal impacta de manera diferenciada a defensoras trans.

La RNDDHM expresó preocupación particular por la violencia que enfrentan las mujeres buscadoras.

De los 11 feminicidios registrados entre enero y septiembre de 2026, ocho tuvieron como víctimas a mujeres que realizaban labores de búsqueda de personas desaparecidas, lo que significa que más de siete de cada diez feminicidios documentados en ese periodo fueron cometidos contra esta población.

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La organización indica que este dato refleja los riesgos que enfrentan quienes buscan a sus familiares desaparecidos y exigen verdad, justicia y garantías de no repetición.

Las desapariciones forzadas contra defensoras se mantienen como práctica persistente

Durante 2025, la RNDDHM documentó 7 casos de desaparición forzada y 1 intento de desaparición forzada contra defensoras de derechos humanos en México. Entre enero y septiembre de 2026 registró tres casos de desaparición forzada y 1 intento adicional, lo que para la organización confirma que esta práctica continúa siendo utilizada contra mujeres defensoras.

La RNDDHM señala que a las agresiones letales se suman amenazas, hostigamiento, vigilancia, estigmatización, criminalización y persecución judicial que buscan desgastar y silenciar la labor de las defensoras.

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La organización cita el caso de Kenia Hernández, quien lleva seis años privada de la libertad, como ejemplo de cómo el sistema de justicia puede usarse para castigar la defensa de los derechos humanos.

El 73% de las periodistas ha sufrido agresiones digitales, según la UNESCO

Un estudio de la UNESCO de 2024 indica que 73% de las mujeres periodistas ha sufrido agresiones en línea durante el ejercicio de su trabajo. El mismo estudio documenta que 68% ha restringido sus publicaciones, cerrado perfiles o dejado plataformas digitales para evitar ataques y proteger su integridad.

La profesora de Derecho Constitucional María del Mar Esquembre expone que estas agresiones forman parte de una dinámica que busca desplazar a las mujeres del espacio público, trasladado en gran medida a las redes sociales.

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Esquembre compara la autocensura digital con una nueva forma de confinamiento, pues algunas mujeres se apartan voluntariamente de las plataformas para disminuir el riesgo, lo que limita su participación en la conversación pública.

Reporteros Sin Fronteras coloca a México en el lugar 122 de 180 naciones evaluadas en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026. Aunque el país sube dos posiciones frente a 2025, la organización considera que el cambio no refleja avances reales, sino el empeoramiento de otras naciones evaluadas.

Desde el año 2000, México acumula más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos, con Guerrero, Veracruz, Michoacán y Tamaulipas como las entidades que concentran una parte relevante de esos crímenes.

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En 2025 fueron asesinados nueve comunicadores, y desde que Sheinbaum asumió la Presidencia, en octubre de 2024, suman 12 víctimas, al menos diez de ellas bajo algún esquema de protección institucional.