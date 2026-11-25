Las fuerzas federales reforzaron su despliegue en el sur de Jalisco, una región estratégica por su conexión con Michoacán y la presencia de organizaciones criminales. (Imagen ilustrativa | Crédito: EFE)

Guardar

Siete presuntos integrantes de un grupo criminal fueron abatidos y cuatro personas detenidas durante un operativo del Ejército Mexicano en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, donde las fuerzas federales buscaban capturar a William Álvarez, alias “El Maníaco”, señalado como líder de la organización delictiva Los Reyes.

El enfrentamiento ocurrió este miércoles en la localidad de Doctor Villa Gómez, en una zona próxima a los límites con Michoacán. La intervención de los militares derivó en un intercambio de disparos con personas armadas que se encontraban en el área.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, el saldo preliminar fue de siete presuntos delincuentes muertos y cuatro detenidos. Las autoridades también aseguraron vehículos y armas de fuego de distintos calibres.

Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades no han confirmado si William Álvarez se encuentra entre las personas detenidas, mientras el despliegue de fuerzas federales continúa en la región, con coordinación entre elementos militares de Jalisco y Michoacán.

La vigilancia en Jilotlán se reforzó antes del operativo

El municipio de Jilotlán de los Dolores había registrado un reforzamiento de la vigilancia en los últimos días, luego de que habitantes reportaran la presencia de drones sobrevolando la localidad de Tazumbos el domingo 22 de noviembre.

PUBLICIDAD

Un día después, autoridades estatales anunciaron el incremento de las acciones de seguridad en la zona, con presencia de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

La región sur de Jalisco, particularmente su conexión con Michoacán, ha sido escenario de despliegues militares y enfrentamientos con grupos del crimen organizado. En septiembre pasado, un operativo en Jilotlán permitió localizar dos campamentos atribuidos al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acción que derivó en un enfrentamiento con saldo de cuatro presuntos agresores muertos y un militar fallecido tras ser trasladado a un hospital.

En aquella intervención también fueron aseguradas armas largas, explosivos improvisados, vehículos y equipo táctico.

El nuevo despliegue en Jilotlán ocurre en una zona de interés para las fuerzas federales debido a la actividad de organizaciones criminales y a su ubicación entre Jalisco y Michoacán, donde se mantienen acciones de vigilancia e intervención contra sus estructuras.

PUBLICIDAD

Los Reyes: de las autodefensas a la disputa criminal por Michoacán

La búsqueda de “El Maníaco” ocurre después de una serie de golpes a la estructura de Los Reyes, organización criminal con antecedentes en los grupos de autodefensa que surgieron en Michoacán para combatir a Los Caballeros Templarios.

En septiembre de 2026, un organigrama extraoficial ubicó a Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, como posible nuevo dirigente de la organización, mientras que William Álvarez aparecía entre los responsables de la estructura de seguridad del grupo. La información apuntaba a movimientos internos en la organización tras la detención y muerte de algunos de sus principales mandos, aunque no confirmaba que “El Maníaco” hubiera asumido la dirigencia.

PUBLICIDAD

El 1 de agosto, elementos del Ejército detuvieron a Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, identificado como uno de los principales líderes de Los Reyes. Semanas después, el 31 de agosto, Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tocumbo, Michoacán.

Los Reyes tiene antecedentes en las autodefensas que se levantaron contra Los Caballeros Templarios a principios de la década pasada. Algunos de esos grupos recibieron apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero posteriormente rompieron con esa organización y quedaron vinculados a Cárteles Unidos, alianza de grupos criminales michoacanos que se opone a la expansión del CJNG.

PUBLICIDAD

Su actividad se ha concentrado en municipios del suroeste de Michoacán, entre ellos Los Reyes, Peribán, Tocumbo y Cotija, donde las disputas criminales no se limitan al narcotráfico, sino también al control territorial y a la extorsión de actividades productivas.

La organización ha sido relacionada con cobros ilegales a productores, empacadores y transportistas de aguacate, además del tráfico de drogas. El control de estas economías representa una fuente de ingresos y un factor de disputa entre grupos criminales que operan en la región limítrofe.

El despliegue de este miércoles en Jilotlán de los Dolores se suma a las operaciones federales en la zona, donde la cercanía entre Jalisco y Michoacán facilita la movilidad de grupos armados y mantiene a ambos estados como un corredor estratégico para las acciones de seguridad.

PUBLICIDAD