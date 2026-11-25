Guillermo Almada realizaría ajustes para el primer duelo de la Liguilla. Las Águilas también contarían con el regreso de Brian Rodríguez.

Guardar

El América prepara cambios importantes para visitar a Rayados en el primer capítulo de los Cuartos de Final. Guillermo Almada habría tomado la decisión de modificar su alineación bajo los tres postes y recurrir a la experiencia de Rodolfo Cota, quien ocuparía el lugar de Luis Ángel Malagón en el compromiso que se disputará esta noche en Monterrey.

De acuerdo con información difundida por diversos medios, el guardameta veterano sería el encargado de defender el arco azulcrema en la Sultana del Norte. La determinación del entrenador uruguayo estaría relacionada con el desempeño de Malagón en el cierre de la fase regular, particularmente por la anotación que recibió en los últimos instantes del encuentro frente a Tigres.

PUBLICIDAD

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - Second Leg - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - May 10, 2026 America's Rodolfo Cota celebrates after Erick Sanchez scored their third goal, which later got ruled out after a VAR review REUTERS/Eloisa Sanchez

Aquella acción en el estadio Universitario terminó por modificar la posición del conjunto capitalino en la clasificación general, pues el América perdió la oportunidad de mantenerse en el segundo lugar y concluyó en la tercera posición.

Rodolfo Cota tomaría el lugar de Luis Ángel Malagón

La decisión de Almada representaría un movimiento importante para el equipo, especialmente porque Malagón había sido uno de los habituales titulares en las últimas temporadas. Sin embargo, el cuerpo técnico consideraría que Cota puede aportar seguridad y experiencia para afrontar una eliminatoria que no permite demasiados errores.

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El estratega habría conversado previamente con el arquero mexicano para explicarle los motivos de la modificación. Malagón, consciente de que no atraviesa su mejor momento futbolístico, habría comprendido la postura del entrenador y aceptado la determinación.

PUBLICIDAD

La presencia de Cota tampoco sería una situación desconocida para el americanismo. El experimentado portero ya defendió la camiseta de las Águilas como titular durante el periodo en el que Luis Ángel Malagón permaneció fuera de las canchas por una lesión.

Aquella recuperación incluso provocó que Malagón se perdiera el Mundial 2026, por lo que Cota tuvo la responsabilidad de cubrir su ausencia bajo los tres postes. Ahora, el guardameta tendría una nueva oportunidad de aparecer en un compromiso de máxima exigencia, justo cuando el América comienza su camino en la Liguilla.

Para Almada, el objetivo sería evitar cualquier contratiempo en una serie frente a un rival que cuenta con futbolistas capaces de generar peligro en el área. Por ello, la experiencia del arquero podría convertirse en uno de los elementos que inclinen la balanza en la elección de la alineación.

PUBLICIDAD

Henry Martín iniciaría en el banquillo

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America's Henry Martin celebrates scoring their second goal REUTERS/Luis Cortes

Otra de las novedades en la planificación del América tendría que ver con su capitán. Durante las últimas horas circularon versiones que apuntaban a que Henry Martín no estaría disponible para el encuentro de ida contra Monterrey debido a una situación médica.

Sin embargo, los reportes más recientes indican que el delantero sí estaría considerado para el compromiso, aunque comenzaría entre los suplentes. Su participación dependerá de cómo responda físicamente y de las necesidades que presente el equipo durante el desarrollo del encuentro.

La presencia del atacante en el banquillo representaría una alternativa para Almada, quien podría recurrir a él si requiere modificar el funcionamiento ofensivo o buscar mayor presencia en el área rival.

PUBLICIDAD

Ante este escenario, Miguel Borja sería el encargado de encabezar el ataque americanista. El delantero colombiano tendría la responsabilidad de generar oportunidades y buscar los goles que permitan a las Águilas conseguir un resultado favorable antes del partido de vuelta.

Brian Rodríguez vuelve a la convocatoria

Paul Brian Rodriguez de América celebra un gol. Imagen de archivo. EFE/ Francisco Guasco

La otra noticia positiva para el conjunto de Coapa sería el regreso de Brian Rodríguez. El futbolista uruguayo volvería a estar disponible después de perderse los últimos compromisos de la Liga MX y la convocatoria de su selección nacional.

‘El Rayito’ sufrió una lesión muscular que lo mantuvo alejado de la actividad durante casi un mes. Debido a la importancia de la etapa final del campeonato, el cuerpo médico decidió no apresurar su recuperación y evitar que regresara antes de encontrarse en condiciones de competir.

PUBLICIDAD

Su reincorporación le ofrecería a Almada una alternativa más para las bandas, especialmente en una eliminatoria en la que la velocidad y el desequilibrio pueden resultar determinantes.

De esta manera, el América llegaría a su visita a Monterrey con movimientos en tres zonas importantes: Cota ocuparía la portería, Henry Martín esperaría su oportunidad desde el banquillo y Brian Rodríguez estaría nuevamente disponible. La intención será comenzar los Cuartos de Final con un resultado que le permita afrontar la vuelta con mayores posibilidades de avanzar a las semifinales.