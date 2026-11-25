Una barrera con un cartel de acceso cerrado bloquea el paso hacia el muelle de un puerto mexicano durante un temporal marítimo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Marina restringió la navegación en puertos del Golfo de México, el Mar Caribe y el Pacífico mexicano ante el evento de Norte que acompaña al sistema frontal número 8. La medida contempla embarcaciones mayores y menores en zonas costeras de ocho entidades.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que los cierres abarcaron puntos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca. La autoridad pide evitar riesgos durante actividades de navegación, pesca, turismo y recreación en playas.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas de 80 a 100 km/h en Veracruz y el istmo y golfo de Tehuantepec, que comprende zonas de Oaxaca y Chiapas. También pronostica oleaje de hasta 5 metros en la costa veracruzana y el golfo de Tehuantepec.

⚠️Debido a evento de norte, @SEMAR_mx informa cierre de #puertos 🚧 en el Golfo de México y Mar Caribe, y en el Pacífico Mexicano:



Golfo de México y Mar Caribe



🚢Embarcaciones mayores:⁰▪️ #Tamaulipas: Tampico, Altamira y Matamoros⁰▪️ #Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos… pic.twitter.com/y6Cacg6ZUO — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 25, 2026

El aviso de la CNPC señaló que la Marina mantuvo cierres para embarcaciones mayores en distintos puertos del Golfo, el Caribe y el Pacífico. Las restricciones incluyen terminales comerciales, pesqueras y zonas bajo jurisdicción marítima.

Para embarcaciones mayores, las restricciones se concentran en los siguientes puntos:

Tamaulipas: Tampico, Altamira y Matamoros.

Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos y Alvarado.

Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes.

Campeche: Campeche, Seybaplaya, Isla del Carmen, Cayo Arcas y Yuum Kaab Naab.

Oaxaca: Salina Cruz.

La autoridad también ordenó cierres para embarcaciones menores en una franja más amplia de la costa del Golfo, la península de Yucatán y el Pacífico sur. Estas unidades enfrentan mayor riesgo por las rachas de viento y el incremento del oleaje.

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Los puntos con cierre para embarcaciones menores son:

Nuevo León: presa El Cuchillo.

Tamaulipas: Tampico, Altamira, Matamoros y La Pesca.

Veracruz: Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones, Tonalá y Tlacotalpan.

Tabasco: Dos Bocas, Frontera y Sánchez Magallanes.

Campeche: Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Campeche, Seybaplaya y Champotón.

Yucatán: Progreso, Las Coloradas, Río Lagarto, El Cuyo, Celestún, Sisal, Telchac, San Felipe, Yukalpetén, Chuburná y Dzilam de Bravo.

Quintana Roo: Puerto Juárez, Isla Mujeres, Cozumel y Holbox.

Oaxaca: Salina Cruz.

El reporte incluye dos cierres adicionales bajo jurisdicciones específicas. La navegación de embarcaciones menores quedó suspendida en Balzapote, Veracruz, dentro de la jurisdicción de Catemaco. También permaneció cerrada la navegación para unidades menores en Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta, bajo la jurisdicción de Isla del Carmen, Campeche.

La CNPC recomendó mantenerse informados y atender los avisos de las autoridades portuarias. La advertencia abarca actividades de pesca, recorridos turísticos, deportes acuáticos, labores ribereñas y visitas a playas.

Frente frío 8 ocasionará lluvias intensas y oleaje de hasta 5 metros

El SMN informó que el sistema frontal número 8 avanza impulsado por una masa de aire ártico. El fenómeno ocasionará lluvias intensas, vientos fuertes y temperaturas bajas en el norte, noreste, oriente, centro y sureste de México.

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El pronóstico para este miércoles contempla precipitaciones de 75 a 150 milímetros en el sur de Veracruz, el noreste de Oaxaca, el norte y noroeste de Chiapas, así como el sur de Tabasco. En el suroeste de Campeche se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros.

Las condiciones previstas por el SMN incluyen:

Lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sureste de Puebla .

Chubascos de 5 a 25 milímetros en Morelos , Guerrero , Yucatán y Quintana Roo .

Rachas de 70 a 90 km/h en Tamaulipas .

Rachas de 50 a 70 km/h en Tabasco , Campeche , Yucatán y Quintana Roo .

Oleaje de 4 a 5 metros en las costas del centro y sur de Veracruz , además del golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3 a 4 metros en la costa de Tabasco .

Oleaje de 2 a 3 metros en las costas de Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

El organismo también prevé chubascos en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Edomex y la Ciudad de México. En Sinaloa, Colima, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes se esperan lluvias aisladas.

Masa de aire ártico mantiene temperaturas bajo cero en zonas serranas

La masa de aire ártico asociada al frente mantiene el ambiente frío en amplias regiones. El SMN pronostica temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius en sierras de Durango y Chihuahua.

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En zonas montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila y Zacatecas, los valores mínimos serán de -5 a 0 grados. Las sierras de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Edomex, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca registrarán temperaturas de 0 a 5 grados.

El SMN pidió a la población abrigarse, mantenerse hidratada y evitar cambios bruscos de temperatura. También recomendó atención especial para niñas, niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos vulnerables.