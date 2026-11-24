Miss Universo 2026: los premios millonarios y lujosos beneficios que recibiría María Vargas si gana (RS)

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La mexicana María Vargas podría recibir un sueldo anual de 250,000 dólares, una asignación mensual para gastos, el uso de una corona de joyas y una residencia en Nueva York si el jurado la elige como Miss Universo este martes 24 de noviembre de 2026, durante la final de la edición 75 del certamen en San Juan, Puerto Rico.

La jalisciense compite por la corona que dejará Fátima Bosch y por un paquete de beneficios ligado a las actividades públicas, comerciales y sociales de la ganadora.

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La coronación abre un periodo de trabajo de un año para la representante que resulte elegida. La organización asigna recursos para sus traslados, compromisos de imagen, vestuario, entrevistas, apariciones públicas y campañas vinculadas con la plataforma de Miss Universo.

Vargas llega a la gala como una de las concursantes mexicanas seguidas por la prensa especializada. Algunos pronósticos la colocan con opciones de avanzar al grupo de finalistas, aunque su permanencia dependerá de la evaluación del jurado en entrevista, oratoria, pasarela y presencia escénica.

Miss Universo entrega 250,000 dólares como sueldo anual

La ganadora de Miss Universo recibiría 250,000 dólares al año como pago por las actividades que desempeña durante su reinado. La cifra equivale a más de 4,000,000 de pesos mexicanos, según el tipo de cambio vigente.

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Ese monto corresponde al sueldo anual de la reina. La representante elegida participa en eventos internacionales, actividades de patrocinadores, reuniones institucionales, entrevistas y actos relacionados con los proyectos sociales que promueve la organización.

La ganadora también tendría una asignación de 50,000 dólares mensuales para cubrir gastos relacionados con su agenda. El dinero está destinado a rubros como vestuario, maquillaje, servicios personales, citas, traslados y compromisos de trabajo.

La bolsa mensual sumaría 600,000 dólares durante los 12 meses de reinado. Esta cantidad no necesariamente representa un ingreso libre para la ganadora, pues está prevista para atender las necesidades de imagen y logística que demanda su agenda como Miss Universo.

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Además del dinero otorgado por la organización, la titular de la corona puede generar ingresos por campañas publicitarias, colaboraciones con marcas y apariciones en eventos. Esos acuerdos dependen de las condiciones que establezca cada patrocinador y de las actividades autorizadas durante el reinado.

Nueva York sería la residencia de María Vargas durante un año (Instagram: Miss Universo México)

Nueva York sería la residencia de María Vargas durante un año

Uno de los beneficios que recibiría la ganadora es el acceso a un departamento en una zona exclusiva de Nueva York. El inmueble funcionaría como residencia de la Miss Universo durante el año en que porta la corona.

La organización cubre los gastos de vivienda, servicios, alimentación y limpieza. La reina no paga renta durante su estancia, pues el departamento forma parte de los recursos asignados para cumplir con la agenda internacional del certamen.

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La residencia también facilita los compromisos profesionales de la ganadora, ya que la ciudad concentra actividades de moda, entretenimiento, medios de comunicación, fundaciones y marcas con presencia internacional.

El uso del departamento tiene una duración limitada. Cuando termina el reinado y se elige a una nueva Miss Universo, la ganadora saliente debe abandonar el inmueble para que la sucesora pueda ocuparlo.

La representante que resulte elegida también tendría acceso a patrocinios de firmas de lujo, prendas, productos de belleza, tratamientos y servicios asociados con la industria de la moda. Las invitaciones a eventos y las apariciones públicas forman parte de los beneficios que suelen acompañar el título.

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La corona de Miss Universo se usa durante el reinado

La ganadora no se queda de forma definitiva con la corona principal. Puede utilizarla durante sus actividades oficiales y apariciones como Miss Universo, pero debe devolverla a la organización al concluir su periodo.

La pieza está integrada por joyas y simboliza la representación internacional de la titular. La entrega de la corona ocurre en la ceremonia final, cuando la reina saliente coloca de manera simbólica la pieza a la nueva ganadora.

Después de dejar el título, la ex Miss Universo recibiría una tiara o una réplica como recuerdo de su participación. La corona oficial permanece bajo resguardo de la organización para ser utilizada por la siguiente representante.

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Fátima Bosch, actual titular del concurso, entregará la corona a su sucesora durante la ceremonia en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La mexicana fue coronada en 2025 y cierra su reinado en la edición de aniversario del certamen.

María Vargas, Miss México 2026, en las preliminares de Miss Universo. (Instagram: Miss Universo México)

México busca una segunda corona consecutiva en 2026

La final reúne a 116 candidatas en la llamada Edición de Diamante, con la que Miss Universo conmemora 75 años de historia. México busca una segunda victoria consecutiva con María Vargas, licenciada en Negocios Internacionales y originaria de Jalisco.

Si Vargas obtiene la corona, México conseguiría dos triunfos seguidos en el certamen. Venezuela es el único país que ha logrado esa racha, con las coronas obtenidas en 2008 y 2009.

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La mexicana fue una de las participantes más ovacionadas durante la competencia preliminar del 22 de noviembre. Medios y portales especializados la incluyeron entre las aspirantes a llegar a las rondas finales junto con las representantes de Venezuela, Filipinas, Puerto Rico y Francia.

Vargas enfrenta una contienda con candidatas que aparecen de manera recurrente en los pronósticos, como Clara Vegas Goetz, de Venezuela; Bea Millan-Windorski, de Filipinas; Jennifer Barreto, de Puerto Rico; Garance Authié, de Francia, y Georgia Waddington, de Nueva Zelanda.

La gala inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y se transmite por Telemundo Internacional, Universal+ y el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

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