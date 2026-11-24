(Foto: Twitter/SonoraSeguridad)

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que la investigación del hallazgo de cinco cuerpos al interior de un vehículo blindado con fusiles en su interior en Santa Ana, contempla la posible relación de los hombres con el grupo criminal que dirige Saúl Francisco “N”, alias “El Ponchis”, líder de Los Salazar.

El hallazgo ocurrió al rededor de las 10:00 horas de este lunes, al interior de una camioneta RAM blanca que contaba con blindaje y no tenía placas de circulación. De acuerdo con las autoridades, la unidad presentaba impactos de arma de fuego y, en el sitio, se localizaron fusiles de asalto abandonados.

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Las diligencias permitieron identificar que los cincos hombres portaban chalecos antibalas, además de que fueron halladas cuatro armas largas y casquillos percutidos.

La Fiscalía de Sonora detalló que la investigación de los hechos contempla la posible relación de los hombres fallecidos con la estructura delictiva que lidera Saúl Francisco “N”, alias “El Ponchis, quien cuenta con una ficha de recompensa de 1 millón de pesos para quien ofrezca información que permita su recaptura tras fugarse en mayo de 2025 del Cereso 1 de Hermosillo.

Foto: Fiscalía de Sonora

Saúl Francisco “N” fue capturado el 26 de marzo de 2025 tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales, pero entre el 4 y el 5 de mayo de ese año se fugó.

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Tras la fuga, la Fiscalía del estado duplicó el monto ofrecido por información para su recaptura: de 500 mil a un millón de pesos. Cuatro funcionarios fueron detenidos por presuntamente facilitar su evasión, acusadas de evasión de presos agravada, asociación delictuosa agravada y abuso de autoridad.

A más de un año y medio de su fuga, el también conocido como “El Fantasma” permanece prófugo, mientras que dos exservidores del penal fueron liberados de manera posterior a su detención.

“El Meny Carranza” fue abatido en la región donde se dio el hallazgo de los cuerpos

La Fiscalía de Sonora también informó que la región donde se realizó el hallazgo de los cuerpos es una zona donde las autoridades han realizado operativos relevantes contra grupos criminales, entre ellos la neutralización de Francisco Manuel Romero Carranza, alias “El Meny Carranza”, identificado como presunto segundo al mando de un grupo rival a Los Salazar, ocurrido el 24 de octubre en las inmediaciones de San Antonio, municipio de Arizpe.

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Meny Carranza, abatido en Sonora. Crédito: FGJES

Según la Fiscalía del estado, “El Meny” operó inicialmente bajo las órdenes de “El Ponchis” y posteriormente se integró a una célula rival, manteniendo actividad delictiva en la región de Ímuris.

Romero Carranza había sido detenido el 28 de marzo de 2026 y se fugó el 11 de julio del Cereso 2 de Hermosillo, junto con otros dos presos. Tras los hechos, las autoridades ofrecieron una recompensa de 1 millón de pesos para lograr su captura.

Además de abatir a “El Meny”, las fuerzas de seguridad detuvieron a cuatro personas y aseguraron cinco armas largas, dos cortas, 45 cargadores, cuatro vehículos y tres chalecos balísticos. Al respecto, la Fiscalía de Sonora detalló que los cuatro fueron vinculados a proceso por el homicidio del jefe de grupo de la AMIC, ocurrido el 18 de junio de 2026 en Ímuris.

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Los Salazar, brazo armado que rompió con Los Chapitos

Fotografía de archivo de personal de la policía estatal que realiza un operativo de seguridad, en Sonora (México). EFE/ Daniel Sánchez

Los Salazar son una organización criminal que operó durante años como brazo armado del Cártel de Sinaloa y aliados cercanos de Los Chapitos, hasta que en 2024 rompieron con esa estructura tras la prohibición de Iván Archivaldo Guzmán Salazar de fabricar y vender fentanilo luego de que el gobierno de Estados Unidos los señaló de ser los principales traficantes a ese país.

De acuerdo con reportes de autoridades federales y estatales, “El Ponchis” opera en Hermosillo, Sáric, Tubutama, Trincheras, Santa Ana, Altar y Magdalena, zona clave por su cruce con la frontera de EEUU.