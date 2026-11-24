El hawaiano llega a México en diciembre de este 2026.(Facebook Bruno Mars)

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La Ciudad de México se prepara para recibir una de las colaboraciones más llamativas de la cultura pop contemporánea. En el marco del regreso del cantante estadounidense Bruno Mars a los escenarios capitalinos con su gira mundial The Romantic Tour, se ha confirmado la apertura oficial de una tienda temporal (pop-up store) en alianza con Hello Kitty, el emblemático personaje de Sanrio.

La experiencia combinará la venta de mercancía oficial de edición limitada con sesiones presenciales de convivencia y fotografía junto a la famosa gatita, convirtiéndose en una parada obligada tanto para los seguidores del intérprete como para los coleccionistas de artículos kawaii.

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El anuncio llega como antesala de la serie de cinco conciertos que el artista hawaiano ofrecerá en el Estadio GNP Seguros los días 3, 4, 7, 8 y 11 de diciembre de 2026. Tras haber recorrido diversas ciudades del mundo con gran éxito y largas filas de asistentes, esta iniciativa aterriza en la capital mexicana con una propuesta estética que fusiona el estilo retro y festivo del músico con la imagen clásica de Hello Kitty.

La Virgen de Guadalupe, mariachis y más referencias que Bruno Mars uso sobre México en su nuevo videoclip (Capturas)

Fechas, horarios y ubicación de la tienda pop-up en CDMX

A diferencia de otras activaciones efímeras que duran apenas un fin de semana, la tienda oficial de Bruno Mars x Hello Kitty permanecerá abierta durante diez días consecutivos en una de las zonas más céntricas y transitadas de la capital. El recinto elegido es Casa Milán, un espacio cultural y comercial ubicado en el corazón de la colonia Juárez.

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Los detalles operativos para acudir a la compra de mercancía oficial son los siguientes:

Fechas de apertura: Del miércoles 2 al viernes 11 de diciembre de 2026 .

Horario de atención: De 11:00 a 19:00 horas todos los días.

Dirección: Calle Milán número 41, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.

Durante este periodo, los visitantes tendrán acceso a una colección cápsula diseñada específicamente para The Romantic Tour. De acuerdo con lo que se ha observado en las ediciones previas de esta gira en otras metrópolis, el catálogo suele incluir prendas de vestir como camisetas estampadas, sudaderas y gorras, además de accesorios coleccionables como bolsas de tela (tote bags), termos, llaveros, pines metálicos y calcomanías con los gráficos exclusivos de la colaboración. Asimismo, el montaje interior suele integrar espacios temáticos ambientados con la música del cantante para que los asistentes puedan tomarse fotografías.

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El cantante le dará a sus seguidores mexicanos un espacio para adquirir mercancía de edición especial. (IG Bruno Mars)

Meet & Greet con Hello Kitty: sedes y calendario de convivencia

Además de la oferta comercial en la colonia Juárez, la colaboración contempla una segunda dinámica dirigida especialmente a quienes desean interactuar y tomarse una fotografía presencial con Hello Kitty. Estas sesiones de Meet & Greet se llevarán a cabo únicamente durante tres días y se dividirán en dos sedes distintas de la alcaldía Cuauhtémoc:

Jueves 3 de diciembre de 2026: La primera jornada de convivencia tendrá lugar de 12:00 a 15:00 horas en Hello Kitty Café Cibeles , situado en la calle Durango 279 (referido también en el corredor de la Fuente de Cibeles), en la colonia Roma Norte.

Viernes 4 y sábado 5 de diciembre de 2026: Las siguientes dos fechas se trasladarán directamente a la sede de la tienda pop-up en Casa Milán (calle Milán 41, colonia Juárez), manteniendo exactamente el mismo horario de 12:00 a 15:00 horas.

Para los fanáticos que deseen optimizar su recorrido y vivir ambas experiencias en una sola visita —adquirir los artículos oficiales y posar junto al personaje de Sanrio—, los días ideales serán el viernes 4 o el sábado 5 de diciembre dentro de la franja del mediodía, periodo en el que coincidirán la apertura de la tienda y la presencia de la botarga oficial en la colonia Juárez.

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Una vez concluida la última sesión de convivencia el sábado 5, el establecimiento continuará operando de manera regular para la venta de productos hasta el cierre definitivo el viernes 11 de diciembre.

La capital del país recibe a estas dos figuras del entretenimiento. (IG Hello Kitty)

Recomendaciones para los asistentes

Debido a la alta demanda registrada en paradas anteriores de The Romantic Tour y al entusiasmo generado entre los seguidores mexicanos —conocidos como Hooligans— y la comunidad seguidora de Sanrio, se prevé una afluencia considerable desde el primer día de actividades. Hasta el momento, los organizadores no han anunciado un sistema de registro previo obligatorio para ingresar al inmueble, por lo que el acceso operará bajo el esquema tradicional de fila conforme al orden de llegada.

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Se recomienda a los interesados acudir con anticipación, especialmente durante los días en que coinciden los conciertos en el Estadio GNP Seguros y las jornadas de Meet & Greet, ya que el inventario de tallas y piezas de edición limitada suele agotarse rápidamente.

La ubicación en la colonia Juárez cuenta con fácil acceso mediante transporte público, destacando la cercanía con las estaciones Cuauhtémoc e Insurgentes de la Línea 1 del Metro, así como diversas paradas de la Línea 1 y Línea 7 del Metrobús sobre Avenida Insurgentes y Paseo de la Reforma.