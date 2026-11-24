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El cantante Pepo López, vocalista de Passion Vallenata, se encuentra fuera de peligro luego de sufrir quemaduras durante una explosión e incendio en su vivienda de Guadalupe, Nuevo León, este 24 de noviembre. La agrupación estima una recuperación inicial de entre 4 y 5 días, aunque el pronóstico queda sujeto a la evolución médica.

De acuerdo con N+, tres personas resultaron lesionadas por el estallido. Entre ellas están Gerardo García Hernández, de 35 años, conocido artísticamente como Pepo López; Karla Guadalupe, de 31 años, y Flor, de 50 años.

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Los tres heridos recibieron atención médica tras presentar quemaduras en distintas partes del cuerpo. La información disponible indica que fueron trasladados a un hospital privado para su valoración y tratamiento.

La explosión ocurre en una casa de Guadalupe, Nuevo León

El incidente se registra en una vivienda de la colonia Puerta Oriente, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Los primeros reportes citados por N+ ubican el domicilio en el cruce de las calles Caravaggio y Cuernavaca.

La causa del estallido estaría relacionada con una fuga de gas en el área de lavandería, de acuerdo con la información preliminar difundida por el medio. Las autoridades no han informado, hasta ahora, una conclusión oficial sobre el origen de la explosión.

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El caso también es reportado por López-Dóriga Digital y Reporte Índigo, que informan sobre las lesiones sufridas por el músico y su esposa después de la explosión en su casa.

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Passion Vallenata confirma que Pepo López está fuera de peligro

La agrupación Passion Vallenata difundió un comunicado oficial para actualizar el estado de salud de su vocalista. En el mensaje, compartido en la imagen proporcionada, el grupo señala que las quemaduras de Pepo López no ponen en riesgo su vida.

“Tras el incidente de nuestro querido compañero y hermano Pepo López, informamos que se encuentra bien y que sus quemaduras no ponen en riesgo su vida”, señala el comunicado de Passion Vallenata.

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La banda agradece las muestras de apoyo recibidas después de la explosión. “Agradecemos cada muestra de apoyo y cariño recibida en estos momentos”, agrega el mensaje dirigido a sus seguidores.

La agrupación también informa que realizará una valoración médica más precisa antes de definir las actividades del cantante. De manera preliminar, el documento indica que López requeriría entre 4 y 5 días de recuperación.

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La agrupación definirá el futuro de sus presentaciones esta semana

Passion Vallenata no confirma todavía si cancelará o reprogramará los compromisos que tiene previstos durante los próximos días. El grupo señala que este 25 de noviembre compartirá información sobre sus siguientes presentaciones.

“Respecto a nuestras próximas presentaciones, mañana compartiremos información tras una valoración médica más precisa”, afirma el comunicado. La agrupación indica que el periodo de recuperación dependerá de la evolución del artista.

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El conjunto también se compromete a contactar directamente a los contratantes de los eventos que estaban programados para esta semana. El mensaje agradece la comprensión y solidaridad de las personas involucradas en los compromisos musicales.

“Nuestra prioridad es su recuperación y confiamos en que muy pronto estaremos nuevamente en el escenario”, expresa Passion Vallenata al cierre del comunicado, acompañado por el mensaje: “¡Fuerza, Pepo! Toda la familia Apassionada está contigo”.