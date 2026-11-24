Fidel "N", Guadalupe "N" y Gabriela "N" y/o Gavriela "N", fueron detenidos por la FGJEM. La fiscalía mexiquense reveló el caso en un comunicado compartido el miércoles 4 de noviembre. (Crédito: FGJEM)

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Una alerta médica por violencia sexual y maltrato contra una niña de tres años en Chimalhuacán, Estado de México, habría quedado sin respuesta de la Fiscalía Regional durante varios días, hasta que la periodista Verónica Villalvazo, conocida como Frida Guerrera, solicitó la intervención de autoridades estatales, según denunció en La Columna Rota, blog en el que documenta feminicidios y casos de violencia contra mujeres y niñas.

La menor ingresó a un hospital el 19 de octubre de 2026 con lesiones graves. La valoración médica detectó indicios de violencia sexual y síndrome del niño maltratado, un diagnóstico que, de acuerdo con lo expuesto por la activista, evidenciaba que las agresiones no habrían ocurrido en un solo episodio.

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En su texto —publicado este lunes 23 de noviembre—, Guerrera aseguró que el personal médico notificó a la fiscalía regional, pero sus elementos no acudieron. La periodista relató que recibió información sobre el caso el 28 de octubre y esa misma noche solicitó apoyo de Alma Delia, coordinadora estatal de los Centros de Justicia para las Mujeres, para que las autoridades intervinieran.

Según su versión, fue hasta el 30 de octubre cuando se movilizaron autoridades estatales y el DIF, que formalizó la denuncia ante el Ministerio Público en representación de la niña. La cronología también fue reportada por la fiscalía mexiquense, que señaló esa fecha como el momento en que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Chimalhuacán presentó la denuncia formal.

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La denuncia de Frida Guerrera pone en cuestión la respuesta institucional ante un caso en el que las lesiones detectadas en un hospital apuntaban a violencia contra una menor de edad, así como la necesidad de que las alertas médicas por maltrato infantil desencadenen acciones de protección sin depender de la intervención de activistas.

En su "Columna Rota", la periodista relató que recibió información sobre el caso el 28 de octubre y esa misma noche solicitó apoyo de Alma Delia, coordinadora estatal de los Centros de Justicia para las Mujeres, para que las autoridades intervinieran. (Crédito: Frida Guerrera Blog)

La niña habría sufrido agresiones dentro de su casa

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) establecieron que las agresiones ocurrieron el 19 de octubre en un domicilio de la colonia Buenavista, en Chimalhuacán, donde la niña se encontraba con su madre, Guadalupe “N”; su padrastro, Fidel “N”, y Gavriela “N”, madre de este último.

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De acuerdo con la indagatoria, durante una discusión entre la pareja, la madre habría golpeado a la niña y ordenado que obedeciera a su padrastro. Fidel “N” presuntamente la agredió físicamente y cometió violencia sexual, hasta que una persona ingresó al domicilio y detuvo el ataque.

La menor fue trasladada al Hospital General de Chimalhuacán, donde una de las mujeres que la acompañaba habría atribuido las lesiones a una caída desde una litera. Sin embargo, la valoración médica y del médico legista detectó indicios de violencia sexual y síndrome del niño maltratado, lo que llevó a investigar el caso.

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Madre, padrastro y abuelastra fueron vinculados a proceso

Fidel “N”, Guadalupe “N” y Gavriela “N” fueron detenidos por su probable participación en los delitos de violación y lesiones contra la niña. El 12 de noviembre, un juez determinó vincularlos a proceso y les impuso prisión preventiva.

Los tres permanecen en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en tres meses.

La resolución judicial no representa una sentencia definitiva, por lo que los imputados deben ser considerados inocentes hasta que se determine su responsabilidad penal.

Frida Guerrera recordó el caso de Lalito

La activista comparó la falta de respuesta que denunció en Chimalhuacán con el caso de Lalito, ocurrido en 2023, en el que —según su relato— también hubo una alerta desde un hospital que no fue atendida oportunamente por la Fiscalía.

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Guerrera advirtió que la niña pudo enfrentar un desenlace similar si no se activaban las medidas de protección y cuestionó el funcionamiento de las instituciones responsables de prevenir la violencia contra menores, entre ellas el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el DIF.

La periodista sostuvo que la protección de las infancias no puede depender de que una persona denuncie públicamente el caso o consiga la intervención de funcionarios, sino de mecanismos que actúen desde las primeras señales de maltrato.

La niña continúa en recuperación tras las lesiones que sufrió. Mientras el proceso penal contra los tres imputados avanza, la denuncia de Guerrera mantiene una pregunta pendiente sobre la actuación de la fiscalía mexiquense: por qué, según su versión, una alerta hospitalaria por violencia extrema no provocó una respuesta inmediata.

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