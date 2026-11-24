El depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre y se entrega completo y por adelantado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Pensión Mujeres Bienestar llega a su recta final en noviembre con la entrega del sexto y último pago del año. El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, confirmó que la dispersión de recursos continúa esta semana para las beneficiarias cuyo apellido paterno comienza con las últimas letras del alfabeto.

El depósito corresponde al bimestre noviembre-diciembre y se entrega completo y por adelantado. Una vez que termine el calendario el 27 de noviembre, no habrá ningún otro pago en lo que resta de 2026: el siguiente apoyo llegará hasta enero de 2027.

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Cápsula testimonial sobre el programa social Mujeres Bienestar de la Secretaría de Bienestar, grabada en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

Calendario de pagos de esta semana

El esquema de entrega se organiza según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiaria. Para los últimos días de noviembre, el cronograma oficial es el siguiente:

Lunes 23 de noviembre: apellidos con letra R

Martes 24 de noviembre: apellidos con letra R

Miércoles 25 de noviembre: apellidos con letra S

Jueves 26 de noviembre: apellidos con letras T, U y V

Viernes 27 de noviembre: apellidos con letras W, X, Y y Z

Este mismo calendario no aplica de forma exclusiva a la Pensión Mujeres Bienestar. La Secretaría de Bienestar utiliza la misma dispersión escalonada para otros programas federales que pagan en este bimestre:

Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores

Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad

Programa de Madres Trabajadoras

Este mismo calendario no aplica de forma exclusiva a la Pensión Mujeres Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Monto del apoyo y a quién está dirigido

El programa entrega 3,100 pesos de forma bimestral a mujeres de entre 60 y 64 años inscritas en el padrón de beneficiarias. El dinero se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar de cada una.

No es necesario acudir a una sucursal el día exacto que marca el calendario. El depósito queda disponible en la tarjeta y puede retirarse en cualquier momento posterior, sin trámites adicionales ni intermediarios.

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Como referencia, el programa dirigido a personas de 65 años o más entrega un monto mayor por el mismo bimestre:

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,100 pesos

Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores (65 años o más): 6,400 pesos

No es necesario acudir a una sucursal el día exacto que marca el calendario. El depósito queda disponible en la tarjeta y puede retirarse en cualquier momento posterior (Gob de México)

Cómo consultar el saldo

Las beneficiarias cuentan con varias alternativas para verificar si ya recibieron su depósito:

Aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para Android e iOS, ingresando los datos solicitados

Línea telefónica 800 900 2000, correspondiente al Banco del Bienestar, seleccionando la opción de consulta de saldoCajeros automáticos del Banco del Bienestar, introduciendo la tarjeta y eligiendo la opción de consulta de saldoSucursales bancarias o corresponsales habilitados, como tiendas de conveniencia participantes

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Qué hacer si el pago no llega

Si la fecha asignada en el calendario ya pasó y el depósito no aparece en la tarjeta, la Secretaría de Bienestar recomienda seguir estos pasos:

1. Esperar 24 horas antes de reportar el problema, ya que algunos pagos pueden presentar un retraso técnico

2. Si el saldo sigue sin reflejarse, acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana con la tarjeta e identificación oficial

3. Como alternativa, llamar a la Línea del Bienestar al 800 639 4264

4. También es posible acudir al Módulo de Bienestar más cercano para pedir orientación

La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (Infobae/IA).

Transición automática y aumento previsto para 2027

Al cumplir 65 años, las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar dejan este programa y pasan de forma automática al padrón de la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. No se requiere ningún trámite adicional para ese cambio.

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El programa para personas mayores es un derecho reconocido en la Constitución mexicana, por lo que no depende de si la persona cotizó o no al IMSS o al ISSSTE: el apoyo se entrega de manera universal a quienes están inscritas en el padrón.

Este bimestre también marca la última vez que el depósito para adultos mayores será de 6,400 pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en septiembre que el monto aumentará en 2027, ajustado conforme a la inflación. La cifra exacta todavía no ha sido confirmada de manera oficial.

(Gobierno de México/Archivo)

Registro para nuevas beneficiarias de la Pensión Bienestar

Las personas de 65 años o más que todavía no estén inscritas en el padrón pueden registrarse cuando la Secretaría de Bienestar abra nuevos periodos de incorporación. No existen fechas fijas: los registros se habilitan cada vez que la dependencia lo anuncia.

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El trámite es gratuito, se realiza de forma presencial en los módulos de atención del programa y no requiere intermediario ni gestor. Los documentos solicitados son:

Identificación oficial vigenteCURP actualizadaComprobante de domicilio

Clínica de Salud Bienestar Contigo: otro registro vigente en el Estado de México

De forma paralela al calendario de pagos federal, la Secretaría de Bienestar del Estado de México mantiene abierto el registro a un programa distinto: la Clínica de Salud Bienestar Contigo. No es lo mismo que la Pensión Mujeres Bienestar, ya que se trata de una iniciativa estatal de acceso a consultas médicas, medicamentos y estudios.

Fechas y horario del registro:

Periodo de inscripción: del 23 al 27 de noviembre de 2026Días de atención: de lunes a viernesHorario: de 09:00 a 16:00 horas

Requisitos para inscribirse:

Tener entre 18 y 64 añosSer mexicanaResidir en alguno de los 125 municipios del Estado de MéxicoEncontrarse en situación de pobrezaPresentar carencia de acceso a servicios de salud

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Documentos a presentar (original y copia):

Acta de nacimiento o carta de naturalizaciónIdentificación oficial vigenteCURP actualizadaComprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 30 díasFormato Único de Bienestar, que se proporciona en el propio módulo para su llenado

Pasos para realizar el trámite:

1. Consultar el directorio de módulos y ubicar el Centro de Distribución que corresponda al municipio de residencia

2. Acudir de forma presencial del 23 al 27 de noviembre, dentro del horario de atención

3. Presentar los documentos originales y copias para su cotejo

4. Solicitar y llenar el Formato Único de Bienestar en el módulo

5. Entregar la documentación al personal encargado y conservar cualquier comprobante o folio proporcionado

El trámite para incorporarse a este programa de salud es completamente gratuito. Las autoridades recomiendan realizarlo directamente en los módulos oficiales y evitar entregar dinero a cualquier intermediario.

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Hasta el momento, no se ha informado una fecha definitiva para el cierre de esta convocatoria de registro.