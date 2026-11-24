Joaquín Guzmán Loera acciona palancas instaladas en una mesa de billar conectada con un túnel subterráneo hacia la frontera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mucho antes de utilizar túneles para escapar de las autoridades, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera recurrió a estas estructuras para transportar droga de México a Estados Unidos. Uno de sus primeros pasadizos fronterizos, descubierto en mayo de 1990, tenía una entrada oculta debajo de una mesa de billar en una residencia de Agua Prieta, Sonora.

La construcción conectaba una vivienda del empresario Rafael Francisco Camarena Macías, ubicada en territorio mexicano, con una bodega en Douglas, Arizona. El acceso estaba oculto en una habitación familiar y contaba con un sofisticado mecanismo hidráulico que levantaba una plataforma de concreto junto con la mesa de billar.

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El sistema se activaba mediante un dispositivo que parecía una llave de agua instalada en el exterior de la casa. Al manipularlo, se accionaba un elevador hidráulico que levantaba la estructura aproximadamente cinco pies (1.5 metros), dejando al descubierto la entrada al pasadizo subterráneo.

La existencia de este mecanismo quedó documentada en investigaciones judiciales estadounidenses y en testimonios presentados durante procesos relacionados con la organización criminal de Guzmán Loera.

De acuerdo con una resolución de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, el túnel fue descubierto el 17 de mayo de 1990, cuando agentes federales ejecutaron una orden de cateo en una bodega de Douglas. En el inmueble encontraron una rejilla metálica que cubría una puerta disimulada como una placa de concreto.

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Video animado que describe el funcionamiento y la estructura de un túnel transfronterizo localizado en 1990 en Agua Prieta. Las imágenes muestran un mecanismo hidráulico oculto bajo una mesa de billar, el esquema técnico con catorce metros de profundidad y cien metros de longitud hacia la frontera, además del ingreso de agentes tácticos al pasadizo subterráneo.

Los agentes no pudieron abrirla manualmente y tuvieron que utilizar un martillo neumático para romper el acceso. Debajo encontraron el pasadizo que atravesaba la frontera entre ambos países.

El hallazgo reveló una infraestructura construida para facilitar el tráfico de drogas sin utilizar los cruces fronterizos convencionales.

Un túnel de 200 metros con iluminación y sistema hidráulico

La estructura, conocida en documentos judiciales como el “Douglas Tunnel”, habría comenzado a construirse en 1989. Su diseño estuvo a cargo de Felipe de Jesús Corona-Verbera, un arquitecto relacionado con Guzmán Loera, quien recibió la encomienda de desarrollar el pasadizo para facilitar el traslado de cocaína hacia territorio estadounidense.

Durante el juicio contra Corona-Verbera, celebrado años después, Miguel Ángel Martínez Martínez, antiguo colaborador de Guzmán, declaró que el narcotraficante le pidió al arquitecto construir un túnel entre Agua Prieta y Douglas.

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La resolución de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, publicada el 7 de diciembre de 2007, recuperó parte de ese testimonio. Martínez aseguró que Guzmán quedó satisfecho con el resultado y recordó que lo describió como un túnel particularmente ingenioso.

El primer narcotúnel atribuido a Joaquín “El Chapo” Guzmán fue descubierto en mayo de 1990 y conectaba Agua Prieta, Sonora, con Douglas, Arizona.

De acuerdo con la documentación judicial, el pasadizo tenía aproximadamente 200 pies de longitud (61 metros) y estaba revestido de concreto. Contaba con electricidad, iluminación, una escalera, un sistema de aire comprimido, poleas similares a las de un elevador y tuberías para drenar el agua.

También disponía de un pequeño vehículo sobre rieles, parecido a los utilizados en las minas, para facilitar el traslado de mercancías.

Los reportes periodísticos publicados en mayo de 1990 describieron una estructura de aproximadamente cinco pies de altura (1.5 metros) y cuatro pies de ancho (1.2 metros), situada a unos 30 pies (nueve metros) bajo tierra. Las autoridades estadounidenses señalaron que tenía compartimentos donde podían almacenarse hasta cinco toneladas de droga.

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La entrada del lado estadounidense estaba disimulada debajo de una rejilla de drenaje en la bodega de Douglas. Al levantarla, los agentes encontraron una placa de concreto que ocultaba el acceso a un pozo conectado con el túnel.

En esa misma investigación, las autoridades decomisaron 2 mil 37 libras de cocaína (aproximadamente 923 kilogramos) en un inmueble de Queen Creek, Arizona, después de seguir un camión que había salido de la bodega.

El túnel de Agua Prieta-Douglas fue uno de los primeros ejemplos de infraestructura subterránea utilizada por el Cártel de Sinaloa para traficar drogas. Foto: Cortesía/ Vix

Las autoridades estadounidenses estimaron entonces que la construcción del pasadizo había requerido varios meses de trabajo y una inversión de entre 1.5 y dos millones de dólares.

El antecedente de una red de túneles utilizada por “El Chapo”

El descubrimiento de Agua Prieta-Douglas fue considerado uno de los primeros grandes ejemplos de infraestructura subterránea construida por el Cártel de Sinaloa para cruzar droga hacia Estados Unidos.

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En un reportaje publicado en julio de 2015 por The New Yorker, el periodista Monte Reel documentó cómo Guzmán Loera y sus colaboradores desarrollaron esta modalidad de contrabando desde finales de la década de 1980. La publicación identificó el pasadizo de 1989 como el primer narcotúnel transfronterizo construido por la organización.

La utilización de estas estructuras permitió reducir la dependencia de los traslados por carretera y de los vuelos clandestinos. De acuerdo con el testimonio de Martínez recuperado en el reportaje, después de que comenzó a funcionar el túnel aumentó el número de cargamentos aéreos de cocaína que llegaban desde Colombia, debido a que la droga podía trasladarse con mayor rapidez hacia los centros de distribución estadounidenses.

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La construcción también anticipó una modalidad que posteriormente se extendió a otros puntos de la frontera entre México y Estados Unidos, particularmente en Tijuana y Otay Mesa, donde las autoridades localizaron pasadizos con iluminación, ventilación, elevadores y sistemas ferroviarios.

La relación de Guzmán con los túneles volvió a cobrar notoriedad en julio de 2015, cuando escapó del penal federal del Altiplano mediante un pasadizo de aproximadamente 1.5 kilómetros que conectaba su celda con una construcción ubicada fuera de la prisión.

Un año antes, en febrero de 2014, también había utilizado una red de pasadizos subterráneos en Culiacán para intentar evadir a elementos de la Marina durante un operativo.

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Así, el túnel descubierto en 1990 en la frontera de Sonora y Arizona quedó como uno de los antecedentes más conocidos de la infraestructura clandestina que caracterizó las operaciones de Guzmán Loera: una entrada escondida bajo una mesa de billar que permitía trasladar droga entre dos países sin atravesar los puntos oficiales de revisión.