El pequeño felino sacó las garras frente al sujeto que presuntamente intentaba robar el negocio y provocó que se retirara sin llevarse el dinero.

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Un pequeño felino llamado Misifú sorprendió en redes sociales luego de que su dueña lo colocara frente a un hombre que presuntamente intentaba asaltar una tienda; la grabación muestra cómo el sujeto retrocede y termina escapando.

Lo que parecía una tarde habitual en una tienda de Puebla terminó en una escena tan insólita como peligrosa, luego de que un gato se convirtiera en el inesperado protagonista de un intento de robo. Misifú, reaccionó con zarpazos ante un sujeto que presuntamente amenazaba a las trabajadoras del establecimiento y terminó haciéndolo retroceder.

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El incidente ocurrió el pasado 7 de noviembre, aproximadamente a las 19:40 horas, en un negocio ubicado sobre la calle Bugambilias, en la primera sección de la colonia San Ramón, al sur de la capital poblana. En el lugar se encontraban dos mujeres cuando un hombre ingresó y comenzó a intimidarlas con la intención de llevarse el dinero de la caja registradora.

La joven tomó a su mascota y la puso frente al sujeto que intentaba cometer un atraco; la inesperada reacción del michi provocó que escapara. (Captura de pantalla)

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, el presunto responsable ya había acudido minutos antes al establecimiento para preguntar por un medicamento. Posteriormente regresó y, presuntamente armado, exigió que le entregaran el efectivo, situación que provocó momentos de tensión entre las encargadas.

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Sin embargo, cuando el sujeto intentaba concretar el atraco, una de las jóvenes decidió tomar al pequeño gato que se encontraba en el negocio y utilizarlo para tratar de detenerlo. La reacción del felino tomó por sorpresa al hombre, quien no esperaba enfrentarse a un animal que comenzó a sacar las garras y lanzar arañazos.

Las imágenes de vigilancia captaron el momento en que Misifú fue colocado frente al sospechoso, mientras extendía sus patas y se movía intentando alcanzarlo. La escena provocó que el hombre comenzara a alejarse hasta abandonar el local, sin conseguir llevarse el dinero.

Misifú, el gato que hizo retroceder al presunto asaltante

Misifú fue colocado frente a un presunto asaltante que amenazaba a dos mujeres en una tienda y su reacción sorprendió al hombre, quien terminó escapando. (Captura de pantalla)

La grabación del incidente comenzó a compartirse masivamente en redes sociales cuando usuarios destacaron la reacción del animal ante la amenaza. El video muestra cómo el pequeño felino se convirtió en un obstáculo inesperado para el hombre, quien terminó abandonando el establecimiento.

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Entre los comentarios que surgieron tras la difusión del material hubo quienes celebraron la reacción del michi y bromearon sobre la peculiar manera en que el negocio logró defenderse. Otros cuestionaron que la joven lo colocara frente al presunto delincuente, pues el sujeto aparentemente portaba un arma y el animal pudo haber resultado herido.

La familia propietaria del establecimiento también compartió las imágenes con la intención de recibir apoyo de los ciudadanos para identificar al hombre que habría intentado cometer el robo. De acuerdo con los reportes difundidos, hasta el momento no se había informado sobre alguna detención relacionada con el caso.

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Difunden imágenes para localizar al responsable

El pequeño felino sacó las garras frente al sujeto que presuntamente intentaba robar el negocio y provocó que se retirara sin llevarse el dinero. (Captura de pantalla)

Después de lo ocurrido, las mujeres que se encontraban en el negocio habrían recurrido a las autoridades para reportar el intento de asalto. Además, difundieron material de videovigilancia en el que se observa al presunto responsable, con la finalidad de que pudiera ser reconocido.

El caso también puso nuevamente sobre la mesa la preocupación de comerciantes de la zona por la inseguridad y los riesgos que enfrentan durante sus jornadas laborales, especialmente cuando sujetos armados ingresan a establecimientos para exigir dinero.

Aunque Misifú logró salir aparentemente ileso de la situación y su reacción se ganó la simpatía de numerosos internautas, el episodio pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. La presencia de un arma convierte cualquier intento de confrontación en un peligro para quienes se encuentran en el lugar, incluidos los animales.

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El gatito, que hasta ese momento acompañaba a su familia en el establecimiento, terminó protagonizando uno de los videos más comentados de los últimos días, luego de que sus zarpazos provocaran que el presunto ladrón desistiera de su objetivo y escapara.

La historia de Misifú rápidamente se convirtió en una sensación viral, entre muestras de cariño, memes y preocupación por la manera en que se desarrollaron los hechos.