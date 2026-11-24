El vinagre blanco destilado contiene entre 5% y 6% de ácido acético, concentración suficiente para disolver el carbonato de calcio que forma la cal en los grifos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El vinagre blanco ayuda a disminuir los depósitos minerales de los grifos gracias a su ácido acético, que reacciona con el carbonato de calcio que deja el agua dura y lo disuelve sin necesidad de productos químicos comerciales.

Con una botella de vinagre destilado, toallas de papel y unos minutos de espera, los grifos pueden recuperar brillo.

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Qué necesitas antes de empezar

Los materiales son tres: vinagre blanco destilado (el vinagre de uso doméstico es ideal), toallas de papel y agua limpia para enjuagar. Si los depósitos están en zonas de difícil acceso, un cepillo de dientes viejo ayuda a llegar a las ranuras.

Antes de aplicar el vinagre, revisa el tipo de acabado del grifo. El vinagre funciona bien en acero inoxidable y cromo.

No se debe usar en grifos con acabados de latón, bronce, níquel o negro, ni en grifos que ya tengan el acabado rayado o pelado.

las toallas de papel ayudan que el vinagre no se vaya a otras partes del lavabo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el grifo está sobre una encimera de mármol o piedra caliza, tampoco: el ácido dañaría la piedra.

Si no estás seguro del acabado, prueba primero en un área pequeña que no se vea, en la parte trasera del cuello del grifo.

Si el acabado no cambia de color en diez minutos, el vinagre es seguro para usar en el resto.

También conviene revisar el manual del fabricante del grifo. Muchos incluyen guías de cuidado donde indican si sus acabados toleran productos ácidos.

El vinagre es biodegradable y no genera residuos tóxicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el manual recomienda evitar ácidos, el vinagre no es la opción, aunque esté diluido.

Cómo aplicar el vinagre paso a paso

La Utah State University Extension recomienda remojar toallas de papel en vinagre sin diluir y colocarlas directamente sobre el grifo, cubriendo las zonas donde se acumulan los depósitos minerales.

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El contacto sostenido es lo que permite al ácido actuar.

El tiempo de espera depende de cuánta cal haya acumulada. Para manchas ligeras, entre diez y quince minutos son suficientes.

Colocar la toalla de papel empapada sobre el grifo en lugar de simplemente frotar aumenta el tiempo de contacto del ácido con el depósito, lo que mejora el resultado sin necesidad de tallar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para depósitos más gruesos, la Universidad de Georgia indica que se pueden dejar las toallas durante aproximadamente una hora. No conviene dejar el vinagre más tiempo del necesario ni permitir que se seque sobre el grifo.

Pasado ese tiempo, retira las toallas y frota suavemente con un trapo limpio o un cepillo de dientes en las ranuras. Si quedan restos, una segunda aplicación de pocos minutos suele resolver el problema.

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El cepillo de dientes es la herramienta que más ayuda en las ranuras

Los grifos tienen ranuras, juntas y bordes donde la toalla de papel no llega. Ahí es donde más se acumula la cal y donde más cuesta limpiar.

Un cepillo de dientes viejo, mojado en vinagre sin diluir, permite frotar esas zonas con precisión sin dañar el acabado.

El cepillo viejo ayuda a llegar a espacios pequeños para eliminar la suciedad y cal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta mucha fuerza: si el vinagre actuó el tiempo suficiente, el depósito ya está suelto y cede con roce suave.

Este paso tarda dos o tres minutos y marca la diferencia entre un grifo limpio y uno con residuos blancos escondidos en los bordes.

Enjuague y secado final

El paso más importante para que el grifo quede brillante es el que más se omite: secar bien.

Después de quitar los depósitos, enjuaga el grifo con agua limpia para eliminar cualquier resto de vinagre y luego sécalo de inmediato con un trapo de microfibra.

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Dejar secar el vinagre sobre la superficie antes de enjuagar puede dejar nuevas manchas, porque los minerales que el ácido disolvió vuelven a depositarse al evaporarse el líquido. (Imagen Ilustratriva de Infobae)

Si el grifo se deja mojado, el agua deja nuevos minerales al evaporarse y el grifo vuelve a opacarse. Secar con microfibra, en lugar de un trapo de algodón, reduce las marcas y da un acabado más uniforme.

Con qué frecuencia repetir la limpieza

La frecuencia depende de la dureza del agua en cada zona. En lugares con agua muy cargada de minerales, como la Ciudad de México, una limpieza mensual mantiene los grifos sin acumulación visible.

En zonas con agua más blanda, cada dos o tres meses es suficiente.

Secar el grifo después de cada uso ayuda a disminuir la probabilidad de presencia de manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Estatal de Nuevo México apunta que el vinagre de limpieza, que se vende específicamente para ese uso, tiene una concentración de ácido acético del 6% frente al 5% del vinagre de mesa, y que la diferencia en acidez probablemente no es significativa.

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El vinagre de mesa común funciona bien para esta tarea.

Para el mantenimiento diario, basta con secar el grifo después de cada uso. Eso solo, sin ningún producto, reduce la acumulación de minerales y alarga el tiempo entre limpiezas profundas.

Qué hacer cuando los depósitos son muy gruesos

Si la cal lleva meses acumulada, una toalla húmeda puede no ser suficiente.

En ese caso, llena una bolsa de plástico pequeña con vinagre sin diluir, introdúcela sobre el grifo o el cabezal y asegúrala con una liga.

El aerador del grifo —la pequeña malla en la punta— también acumula cal y puede desmontarse para remojarlo directamente en vinagre sin diluir durante 30 minutos antes de volver a colocarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Deja que el grifo quede sumergido en el vinagre durante 30 minutos; para acumulaciones muy antiguas, hasta una hora. Después retira la bolsa, frota con un cepillo de dientes y enjuaga bien.

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Este método aumenta el tiempo de contacto entre el ácido y el depósito, lo que permite disolver capas que resistirían una aplicación corta.

¿Por qué funciona el vinagre para limpiar y dar brillo a los grifos?

El agua del grifo arrastra minerales disueltos, principalmente calcio y magnesio.

Cuando el agua se evapora, esos minerales se quedan pegados a la superficie y forman una capa blanquecina y opaca que el jabón no puede quitar.

La Universidad Estatal de Nuevo México explica en su extensión universitaria que los ácidos se usan precisamente para eliminar depósitos minerales y manchas de agua dura, y que el vinagre —ácido acético— es un agente de limpieza natural de uso general, el mejor para superficies que toleran un producto ácido.

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El mantenimiento preventivo es más fácil que remover cal acumulada durante meses. Una capa fina de depósito cede en minutos; una capa gruesa puede requerir varias aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre de mesa contiene entre 5% y 6% de ácido acético.

Esa concentración es suficiente para atacar el carbonato de calcio: el ácido reacciona con el mineral, lo convierte en una sal soluble.

Eso hace que se desprenda de la superficie, sin necesidad de tallar fuertemente o utilizar herramientas complicadas.

La Universidad de Georgia señala que el vinagre blanco y el jugo de limón son ácidos suaves que pueden usarse en lugar de productos comerciales para eliminar depósitos de agua dura. Ninguno de los dos requiere equipo especial de manejo.