El cantante de música regional mexicana Christian Nodal sonríe con la mano en su sombrero durante un concierto. (Christian Nodal)

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Christian Nodal anuncia una pausa indefinida en sus presentaciones en México, pero mantiene firmes sus conciertos en Colombia y Estados Unidos, en medio de una disputa legal con su padre por el control comercial de su nombre artístico. El cantante hizo el anuncio la noche del 22 de noviembre, tras un show en Mérida, Yucatán.

“Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso”, escribió el intérprete en redes sociales. No precisó si la pausa es definitiva ni la vinculó de manera explícita con los litigios en curso.

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Su equipo de producción confirmó que los compromisos fuera del país siguen en pie: el 12 de diciembre en Bogotá, Colombia, como parte del Órale Wey Fest Mexa 2026, y el 22 y 23 de enero de 2027 en Temecula y Rohnert Park, California, dentro del Pa’l Cora Tour.

El padre de Christian Nodal controla tres marcas registradas hasta 2036

(Facebook Christian Nodal)

La raíz del conflicto está en el registro de la denominación “Christian Nodal” ante instituciones mexicanas. Desde 2016, cuando el cantante era menor de edad, su padre, Jesús Jaime González Terrazas, obtuvo ante el Indautor una reserva de derechos sobre ese nombre, vigente hasta el 18 de marzo de 2026.

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González Terrazas mantiene además tres marcas activas ante el IMPI vinculadas al entretenimiento: “CN Christian Nodal”, vigente hasta abril de 2036; “Nodal”, hasta marzo de 2036, y “Christian Nodal Pal Cora”, hasta diciembre de 2034. Esos registros solo tienen efecto dentro del territorio mexicano, lo que explicaría por qué la disputa no alcanza sus presentaciones en el extranjero.

Christian Nodal presenta una oposición de 128 páginas ante el IMPI

El 9 de noviembre, el abogado del cantante, Sergio Ibarra Hernández, presentó ante el IMPI una oposición de 128 páginas para impedir que el padre registre una nueva marca “Christian Nodal” en la clase 16, que cubre productos impresos, fotografías y artículos de papelería. La solicitud del padre había ingresado el 30 de septiembre bajo el expediente 3714831.

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Christian Nodal sonríe y señala a la cámara junto a sus padres, quienes brindan con copas de champán, en medio de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento familiar. (Infobae México / Especial )

El documento argumenta que “el solicitante, Jesús Jaime González Terrazas, no es la persona cuyo nombre artístico pretende registrarse, ni cuenta con el consentimiento expreso de mi mandante para tal efecto”. La defensa invoca el artículo 173, fracción XIII, de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que restringe el registro de nombres con prestigio reconocido sin autorización del titular.

La oposición también cita el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y pide que el IMPI reconozca la “notoriedad” de la marca “Christian Nodal”, condición que la defensa considera relevante para protegerla frente a futuras solicitudes. Hasta el 18 de noviembre, el instituto no había emitido resolución.

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Existe otra disputa pendiente sobre conciertos y espectáculos

En paralelo corre un segundo trámite, abierto el 7 de mayo, en el que González Terrazas busca registrar “Christian Nodal” en la clase 41, que incluye conciertos y espectáculos. Tres días antes, el propio cantante había solicitado el registro de “C Nodal”.

(Facebook Christian Nodal)

La abogada del padre, Elsa del Carmen Lugo Torres, respondió en octubre a las objeciones del IMPI y sostuvo: “Él siempre ha sido el único dueño y titular de los derechos marcarios y artísticos ante el Indautor, del nombre ‘Christian Nodal’”. Sobre “C Nodal”, explicó que la coincidencia surgió de “un error involuntario” en la solicitud del cantante.

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Jaime González había negado en julio, en entrevista con el programa Despierta América, que exista un distanciamiento con su hijo. “Los derechos del nombre siempre los he tenido yo porque soy el inversionista y el creador de la carrera”, declaró entonces.

El apodo El Forajido enfrenta una oposición de un tercero

La batalla por los nombres artísticos de Nodal no se limita a su padre. En abril, el cantante inició un trámite ante el IMPI para registrar “El Forajido”, apodo que usa en redes y en su música. José Manuel Maldonado Ayala, titular de una marca previa llamada “Forajido” para servicios de entretenimiento musical, presentó una oposición por riesgo de confusión.

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El cantante Christian Nodal figura junto a la fachada del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en una composición visual.

No está confirmado que Nodal haya obtenido el registro definitivo de ese nombre. Según la revisión de expedientes publicada el 18 de noviembre, el procedimiento sigue sin resolución.

Christian Nodal mantiene procesos legales adicionales con Cazzu

El cantante enfrenta además un procedimiento judicial relacionado con su hija Inti, que tiene con la cantante argentina Cazzu. En septiembre surgió otra controversia por la llamada “Ley Cazzu”: la representación legal de Nodal reconoció haber iniciado acciones judiciales relacionadas con el uso de ese nombre, pero negó buscar frenar las medidas de protección que impulsa la propuesta.

No existe confirmación de que estos asuntos familiares y legales estén resueltos ni evidencia verificada que los vincule directamente con la pausa de conciertos en México, sin embargo, todos son disputas en territorio mexicano y pudieron haber influido en el retiro temporal de los escenarios en territorio nacional.

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