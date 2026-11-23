La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta por presunta violación contra Vadhir Derbez. (Foto: Instagram)

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este 23 de noviembre que los abogados de Vadhir Derbez carecen de acreditación formal en la carpeta de investigación por el presunto delito de violación.

La titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales capitalina Michelle Marisol Flores Ayala confirmó que la autoridad ministerial acudió a más de 10 domicilios para citar formalmente al imputado, sin conseguir su comparecencia ante el Ministerio Público.

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El expediente penal contiene datos recabados tras la denuncia de una modelo de 19 años de edad con nacionalidad de Estados Unidos. La denuncia señala que la supuesta agresión sexual habría ocurrido en abril de 2026 durante la grabación de un video musical en Coyoacán.

La Fiscalía capitalina desconoce la personalidad jurídica de los defensores

Los litigantes Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez asumieron la vocería pública del caso. Pese a presentarse como sus representantes legales, ninguno de los dos abogados rindió protesta ante la autoridad ministerial para acceder a las actuaciones oficiales del expediente.

La fiscal Flores Ayala precisó que la dependencia emitió un posicionamiento público luego de que la defensa acusara una supuesta fabricación de pruebas.

La autoridad ministerial sostuvo que las indagatorias se desarrollan bajo perspectiva de género y con apego a las constancias ministeriales.

“Efectivamente, nosotros tenemos una carpeta de investigación por el delito de violación, donde nosotros consideramos que tenemos los datos suficientes de prueba que corroboran el dicho de la víctima”, puntualizó la fiscal Flores Ayala sobre los elementos integrados.

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Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de Investigación Delitos Sexuales, precisó que los abogados que representan mediáticamente al actor no han rendido protesta formal dentro del expediente penal. (Captura de pantalla )

La funcionaria detalló que los datos reunidos permitieron acudir ante un juez de control, aunque aclaró que las diligencias ministeriales no constituyen una determinación definitiva de responsabilidad penal en esta etapa del procedimiento.

“Esos datos de prueba entendemos totalmente que no son suficientes para decir que nosotros estamos refiriendo ya la culpabilidad del investigado. Contamos con los elementos suficientes para haber acudido con un juez de control”, agregó la funcionaria.

La orden de aprehensión fue girada el 6 de noviembre de 2026 por un juez de control del fuero común. La medida cautelar quedó sin efectos luego de que el actor obtuvo un amparo que frenó la ejecución del mandato judicial de captura.

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El juicio constitucional no concluyó la indagatoria ministerial ni determinó la inocencia o culpabilidad del imputado. La autoridad conserva facultades plenas para solicitar a los tribunales una audiencia inicial mediante citatorio formal, con el propósito de formular imputación por el presunto delito de violación.

El amparo concedido a Vadhir Derbez frenó la orden de aprehensión librada el 6 de noviembre, pero la FGJCDMX mantiene abierta la vía para citarlo a comparecer formalmente ante un juez de control. (IG: vadhird)

La indagatoria por supuesta extorsión permanece sin elementos de prueba

El actor declaró que los señalamientos en su contra derivarían de un presunto intento de extorsión económica. Según su testimonio público, terceras personas le habrían exigido un pago de 350 mil dólares para frenar la exposición mediática de la carpeta ministerial.

La Fiscalía General de la República canalizó esa denuncia a la Fiscalía General de Justicia capitalina para su trámite correspondiente. La dependencia de la CDMX confirmó que el expediente recibido consta únicamente del escrito inicial de denuncia presentado por el actor y su defensa.

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La representación jurídica del artista no ha comparecido para aportar pruebas que acrediten dicha acusación. La autoridad ministerial expuso que la carpeta carece de registros telefónicos, mensajes digitales, dictámenes técnicos o peritajes que sustenten las presuntas exigencias monetarias.

El señalamiento de extorsión por 350 mil dólares promovido por el actor continúa en etapa inicial, debido a que su equipo legal no ha incorporado peritajes. (Instagram: Vadhir Derbez)

La FGR investiga a Vadhir Derbez por presunta violación en altamar contra una menor

El frente procesal del actor sumó una segunda indagatoria formal en el fuero federal. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la FGR, recibió una denuncia formal por el delito de presunta violación.

El abogado de la parte promovente Adrián Arellano precisó que representa legalmente a una adolescente mexicana de 15 años de edad.

El litigante fundamentó la competencia de la autoridad investigadora en el marco legal aplicable fuera del territorio nacional: “El barco pertenece y tiene una bandera de Bahamas que corresponde al ámbito de Estados Unidos. Del trayecto a donde suceden los hechos se consideran jurídicamente aguas internacionales o alta mar. Esto tiene la posibilidad de que el Estado mexicano pueda investigar, sobre todo porque la víctima es mexicana. Es la finalidad de que un ámbito federal investigue este caso”.

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Arellano sostuvo que el proceso respeta las garantías constitucionales del investigado y confirmó la existencia formal de la denuncia penal: “Nosotros hemos sido muy respetuosos respecto del debido proceso y la presunción de inocencia del señor Vadhir Derbez, pero lo que estamos señalando es un hecho: hay una denuncia por violación. La Fiscalía General de la República tiene que investigar”.

La FEVIMTRA integra una segunda demanda contra el artista por supuestos hechos cometidos en septiembre de 2026 contra una ciudadana mexicana en aguas internacionales. (Instagram)

El representante legal descartó vínculos con señalamientos de extorsión o reclamos monetarios: “Es importante distinguir que nuestra víctima no tiene nada en lo absoluto que ver con el caso anterior. La familia ha sido muy contundente en que presentar esta denuncia no busca en lo absoluto una cuestión económica, sino busca que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia”.

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La representación jurídica del artista afirmó que no ha recibido notificaciones ministeriales sobre la denuncia radicada en el ámbito federal.

El abogado Enrique González Casanova sostuvo que la defensa no cuenta con requerimientos judiciales formales por parte de esa instancia investigadora.

Vadhir Derbez mantiene la presunción de inocencia en ambos procedimientos ministeriales mientras una autoridad judicial no determine su situación jurídica mediante sentencia firme.