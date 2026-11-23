Las esquelas, publicaciones de familiares y comunicados municipales permiten conocer a Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio y José Guadalupe Luna Castillo, quienes fallecieron el 20 de noviembre mientras reforzaban la seguridad en Sinaloa

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Tres de los cuatro militares que murieron durante el operativo del 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, para capturar a Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, han sido identificados: Luis Eduardo Méndez Peña, Abraham López Aparicio y José Guadalupe Luna Castillo. El cuarto elemento no ha sido identificado públicamente, según reportes.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), los cuatro pertenecían a fuerzas regulares de infantería y se trasladaban para reforzar la seguridad en Guasave. Sus nombres trascendieron mediante publicaciones de familiares, amigos y compañeros de armas, así como por comunicados de ayuntamientos veracruzanos.

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Luis Eduardo Méndez Peña, 24 años, originario de Jalcomulco

(Cuartoscuro)

Era originario de Jalcomulco, Veracruz. Ingresó al Ejército Mexicano en septiembre de 2022, con aproximadamente 20 años, y acumulaba cuatro años de servicio. Era el integrante más joven de su familia en seguir la carrera militar, según los reportes difundidos. Su padre, algunos tíos y primos también pertenecieron a las Fuerzas Armadas.

Era padre de un niño de cuatro años. Su madre, Leticia Peña, lo describió como una persona tranquila, respetuosa y comprometida con sus responsabilidades. Afirmó que su hijo “es un héroe”.

De acuerdo con medios veracruzanos, la madrugada del sábado 21 de noviembre, alrededor de las 06:00 horas, personal militar acudió al domicilio familiar. Les informó que había resultado herido y que no sobrevivió pese a recibir atención médica. El presidente municipal, Roberto Ixtla, expresó condolencias a la familia.

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Abraham López Aparicio, sargento primero conductor

El militar recibió el último adiós bajo una carpa frente a su vivienda, donde personal uniformado montó una guardia de honor junto al féretro, acompañado por sus familiares en la localidad

Su grado y su nombre se difundieron mediante una esquela de homenaje. El Ayuntamiento de Tlapacoyan lo reconoció como “originario de nuestro municipio” y lamentó su fallecimiento “en cumplimiento de su deber”. Otros medios lo ubicaron en el municipio de Veracruz, por lo que se toma como referencia la versión del ayuntamiento.

Recibió su último adiós en Tlapacoyan, bajo una carpa a las afueras de su hogar. Un grupo de uniformados hizo guardia de honor junto al féretro, y sus seres queridos agradecieron el acompañamiento de los pobladores.

José Guadalupe Luna Castillo, conocido como “Lupito”

La Defensa ha confirmado cuatro bajas entre las fuerzas regulares de infantería enviadas para reforzar la seguridad en Guasave, pero no ha difundido el nombre ni el origen del elemento restante. (Cuartoscuro)

Su nombre fue difundido por familiares, amigos y compañeros de armas, de acuerdo con medios locales. Excélsior lo identifica como “Lupito”, originario de Juan José Ríos, Sinaloa.

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Hasta el momento, su lugar de origen no ha sido confirmado por una autoridad municipal en las fuentes consultadas.

El cuarto militar sigue sin identificarse

El cuarto elemento, igual que sus compañeros, estaba adscrito al 63.º Batallón de Infantería y no ha sido identificado públicamente. Esa unidad, con sede en El Lencero, Veracruz, lamentó en un mensaje la muerte de sus elementos, caídos en cumplimiento de su misión en Guasave, sin dar a conocer su nombre. Hasta ahora, ni Defensa ni autoridades municipales han revelado su identidad ni su lugar de origen. La información podría actualizarse cuando se confirme oficialmente.

Qué informó Defensa sobre el operativo

Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército y de la Guardia Nacional participaron en el despliegue para detener a Meza Flores, señalado por autoridades como dirigente de una facción de los Beltrán Leyva. El balance oficial es el siguiente:

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4 militares fallecidos

7 presuntos agresores muertos

8 personas detenidas

Aseguramiento de un fusil Barrett calibre .50, un lanzagranadas, granadas, municiones, equipo táctico, droga y dinero en efectivo

Diversos medios reportan entre 20 y 24 muertos en total y 10 militares heridos, de acuerdo con Excélsior. Hasta el momento, Defensa mantiene como cifra oficial 11 fallecidos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director de la DEA, Terrence Cole, lamentaron la muerte de los cuatro militares, según medios nacionales.

Los honores a los soldados veracruzanos

Los restos de los soldados originarios de Veracruz llegaron al Aeropuerto Internacional Heriberto Jara Corona, donde se realizó un homenaje con autoridades civiles y militares. Después, cada uno fue trasladado a su comunidad en carroza fúnebre.

En Jalcomulco, cientos de habitantes recibieron la carroza de Méndez Peña la noche del domingo 22 de noviembre, entre aplausos, batucadas y gritos de “héroe”. Fue velado este lunes 23 de noviembre.

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En el municipio de Veracruz, durante el izado de bandera encabezado por la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, se guardó un minuto de silencio por los militares caídos.

Los nombres de los soldados provienen de esquelas, redes sociales y comunicados municipales, no de una lista oficial. La información podría actualizarse cuando se confirme la identidad del cuarto militar y el origen de Luna Castillo.

Puntos a verificar antes de publicar:

Origen de Luna Castillo: Excélsior y N+ no coinciden. La nota lo deja sin confirmar. Si prefieres no mencionar la discrepancia, puedes quitar solo esa línea.

Origen de López Aparicio: usé Tlapacoyan por el comunicado del ayuntamiento.

Frases atribuidas: “es un héroe” (madre), “originario de nuestro municipio” y “en cumplimiento de su deber” (Ayuntamiento de Tlapacoyan). Confirma que coincidan con tu fuente original.

DEA: la mención de Terrence Cole sale del titular de Excélsior. Conviene abrir la nota completa para confirmar el cargo y el contexto.

Extensión: el cuerpo ronda las 800 palabras. Conviene contarlas en tu gestor de contenidos.