Foto: Captura de video / Defensa

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La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, será juzgado en México y no extraditado de inmediato a Estados Unidos, pese a que ese país ya presentó una solicitud formal en su contra. La declaración se dio durante una conferencia de prensa posterior a su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Consultada directamente sobre si el capo sería enviado a territorio estadounidense, Godoy fue enfática: “Vamos a juzgarlo en el país”.

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El Chapo Isidro enfrenta audiencia desde la mañana

Godoy explicó que la audiencia contra Meza Flores comenzó a las 10 de la mañana del lunes y se desarrollaba junto con las otras dos personas detenidas con él, puestas a disposición en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La fiscal precisó que la defensa del capo solicitó la duplicidad del término constitucional, un recurso legal que amplía el plazo para definir su situación jurídica. Godoy aseguró que la Fiscalía respetará el debido proceso en todas las etapas.

Pendientes en Sinaloa: más órdenes de aprehensión

Además de quienes quedaron bajo custodia en la capital del país, Godoy señaló que existen otras personas vinculadas al caso que permanecen bajo la Fiscalía Federal en Sinaloa. Sobre ellas, dijo, hay órdenes de aprehensión que “en su momento” serán ejecutadas, sin precisar identidades ni plazos.

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Ernestina Godoy en conferencia de prensa posterior a su comparecencia ante la Jucopo de la Cámara de Diputados. Captura de Pantalla.

La fiscal añadió que, por el momento, Estados Unidos no ha presentado la solicitud formal de extradición acompañada de todas las pruebas necesarias para avanzar en ese procedimiento, por lo que la Fiscalía se encuentra a la espera.

La captura de “El Chapo Isidro”: así fue la Operación Centella

La detención de Meza Flores se concretó la noche del 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, como resultado de la Operación “Centella”, ejecutada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional. El despliegue incluyó 361 elementos y 14 aeronaves, entre ellas helicópteros artillados y una aeronave no tripulada.

De acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, la operación se dividió en tres fases: arribo al objetivo, establecimiento de seguridad y captura, y evacuación de los detenidos. A las 19:50 horas las fuerzas militares llegaron al domicilio donde se encontraba el capo, cuyos refuerzos abrieron fuego contra el personal militar.

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Las imágenes muestran la inspección del interior de la vivienda con linternas, la localización de personas en una habitación y el posterior traslado de los detenidos bajo custodia militar a través de una explanada. Video: Defensa

El enfrentamiento se intensificó cuando grupos armados intentaron rescatar a Meza Flores mediante bloqueos carreteros en distintos puntos de Sinaloa. El saldo de la operación fue de cuatro militares muertos y 16 presuntos agresores abatidos. Las fuerzas armadas aseguraron armamento de uso exclusivo: dos fusiles Barrett, una ametralladora calibre .50, una ametralladora calibre .56 y un lanzagranadas, además de 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal.

Meza Flores había sido detenido en cuatro ocasiones previas: el 4 de mayo en Culiacán, el 9 de julio y el 8 de agosto de 2014, y el 16 de abril de 2015 en Guasave, todas por delitos relacionados con delincuencia organizada y armas de fuego. Desde febrero de 2025, el FBI lo incluía en su lista de los diez fugitivos más buscados, con una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto.

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El perfil criminal de “El Chapo Isidro”: tres décadas en el narcotráfico

Fausto Isidro Meza Flores se integró a la organización delictiva Beltrán Leyva en 2004. Tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva en 2008 y la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009, asumió el control de la estructura, de acuerdo con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.

Bajo su mando, la red de tráfico de drogas se extendió a los estados de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California.

En mayo de 2025, en medio de la confrontación entre las facciones Mayos y Chapitos, Meza Flores se alió con Ismael Zambada Sicairos, alias “el Mayito Flaco”, a quien proporcionó apoyo logístico y armamento. Esa alianza le permitió ampliar su área de influencia del norte al centro de Sinaloa y hacia la Sierra.

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El gobierno de Estados Unidos mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro, presunto líder criminal. (X: Luis Chaparro)

En la Sierra, disputó el municipio de Badiraguato al hermano de “el Chapo” Guzmán, Aureliano Guzmán Loera, alias “el Guano”, a quien desplazó hacia el estado de Chihuahua. También estableció una alianza con la organización de Los Cabrera Sarabia, lugartenientes de confianza de “el Mayo” Zambada, para controlar Durango.

El capo operaba dos rutas de tráfico: una terrestre, por la Carretera Federal 15 desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona, y otra marítima, a través del Golfo de California, con presencia en los puertos y costas de Topolobampo, Guasave, Mazatlán y Guaymas.