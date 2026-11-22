La Secretaría de Movilidad publica una guía oficial que resume el Reglamento de Tránsito y promueve la conducción responsable. Crédito: Jesús A. Aviles/ Infobae México.

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La licencia permanente es una licencia de conducir para vehículos particulares que no requiere renovarse cada tres años, como ocurre con la licencia Tipo A convencional en la Ciudad de México.

Permite manejar automóviles particulares de forma indefinida, siempre que la autoridad no la suspenda o cancele por una sanción.

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No sirve para conducir motocicletas, transporte público, taxis, vehículos de carga ni unidades de aplicaciones si se exige otra modalidad de licencia.

En CDMX, su expedición está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026 y cuesta 1,500 pesos. Para tramitarla por primera vez se requiere aprobar una evaluación teórica.

Esta imagen conceptual ilustra la integración de la CURP Biométrico y la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, simbolizando la modernización en la gestión de documentos de identificación y vehiculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde tramitar la licencia permanente sin cita en CDMX?

La Semovi informó que los ciudadanos podrán acudir directamente a cualquiera de los siguientes tres módulos:

1. San Andrés Tetepilco, Iztapalapa

Dirección: Andrés Molina Enríquez s/n, colonia San Andrés Tetepilco.

Código postal: 09440.

Alcaldía: Iztapalapa, Ciudad de México.

2. Acoxpa, Tlalpan

Dirección: Avenida Acoxpa número 436, colonia Coapa.

Código postal: 04980.

Alcaldía: Tlalpan, Ciudad de México.

3. Universidad, Benito Juárez

Dirección: Avenida Universidad número 936, colonia Santa Cruz Atoyac.

Código postal: 03310.

Alcaldía: Benito Juárez, Ciudad de México.

Cuáles son los documentos que necesitas para tramitar la licencia permanente

Si te refieres a la licencia permanente Tipo A de la Ciudad de México, necesitas:

Identificación oficial vigente con CURP : INE, pasaporte, cartilla del Servicio Militar o licencia digital.

Comprobante de domicilio de CDMX o Estado de México, con antigüedad máxima de tres meses. También puede usarse la INE si muestra el domicilio completo.

Comprobante de pago de derechos : el trámite cuesta 1,500 pesos .

Evaluación teórica aprobada, únicamente si es tu primera licencia o si tu licencia anterior fue expedida en otra entidad.

La licencia es para automóviles particulares. No aplica para motocicletas, transporte público ni vehículos de carga. El programa está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Cómo tramitar mi licencia permanente en línea

Puedes tramitarla en línea si ya tienes una licencia Tipo A expedida por SEMOVI CDMX y tus datos biométricos están registrados. Hazlo así:

Entra al portal oficial: licenciapermanente.cdmx.gob.mx Llave CDMX. Si no tienes cuenta, créala en Inicia sesión con tu. Si no tienes cuenta, créala en llave.cdmx.gob.mx Ten a la mano el número de tu licencia Tipo A anterior. Llena la información que solicita la plataforma y carga los documentos requeridos. El sistema generará una línea de captura para pagar los 1,500 pesos. Puedes cubrirlo en línea o en establecimientos autorizados. Descarga tu constancia al terminar el proceso.

La constancia acredita el trámite. Si además quieres el plástico, agenda cita en un módulo de SEMOVI o de Tesorería y lleva esa constancia; ahí imprimen y entregan la licencia.

Si es tu primera licencia, si tu licencia anterior es de otro estado o si no tienes biométricos registrados, no podrás concluir todo el proceso digitalmente: primero debes aprobar la evaluación teórica y/o acudir a un módulo.

La expedición de la licencia permanente está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.