Crédito: X/ @ErnestinaGodoy_

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Ante el plantón que mantienen colectivos de madres buscadoras frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, la dependencia aseguró que mantiene la continuidad en las investigaciones de personas desaparecidas y dio a conocer que atrajo tres carpetas entregadas previamente por los colectivos, tras una revisión técnica de los expedientes y como parte de los acuerdos alcanzados con las familias.

La FGR informó que la decisión se tomó después de revisar los asuntos presentados previamente por el colectivo y sostuvo que las denuncias deben presentarse ante las autoridades competentes, federales o estatales, según la naturaleza de cada caso.

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La Fiscalía revisará expedientes con organismos de búsqueda y atención a víctimas

La Fiscalía señaló que acordó reuniones con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para analizar técnicamente las carpetas entregadas por las familias.

El objetivo de esas revisiones será determinar si los expedientes requieren medidas adicionales para fortalecer las investigaciones. La dependencia federal indicó que ese compromiso forma parte de la atención ofrecida a las víctimas que participan en las mesas de diálogo.

“Así mismo se concertaron reuniones con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer la revisión técnica de sus carpetas para que, en caso de ser necesario, sean fortalecidas; ese es el compromiso asumido con las víctimas”, se lee en un comunicado publicado en redes sociales.

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(Red Eslabones)

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada serán las áreas encargadas de dar seguimiento a los acuerdos, por instrucción de la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, según se lee en el comunicado emitido por la dependencia.

La FGR sostuvo que las acciones se realizarán de acuerdo con el ámbito de competencia de cada unidad y con las reglas jurídicas que definen la intervención de autoridades federales y estatales en los casos de desaparición.

Cada denuncia corresponde al Ministerio Público federal o estatal

La institución recordó que la conducción de una carpeta de investigación corresponde al Ministerio Público competente. Esa definición depende de los hechos denunciados, los posibles delitos involucrados y el marco legal aplicable.

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Bajo ese criterio, las familias deben acudir a la autoridad que tenga facultades para investigar los hechos. Cuando una denuncia incluye elementos de competencia federal, la FGR puede intervenir y, tras una valoración técnica, atraer el expediente.

La atracción de una carpeta no es automática. La Fiscalía explicó que requiere una revisión previa para determinar si existen razones legales y técnicas que permitan trasladar el caso a la jurisdicción federal.

“De conformidad con la ley, la conducción de cada caso corresponde al Ministerio Público competente, federal o estatal. Esa conducción se define en línea con la naturaleza de la carpeta de investigación y el marco jurídico aplicable”, explicó la dependencia federal.

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(Crisanta Espinosa Aguilar @Cuartoscuro)

En los tres expedientes aceptados, la FGR consideró que procedía asumir la investigación. No detalló los hechos de cada carpeta ni informó en qué etapa procesal se encuentran, debido a que las indagatorias continúan abiertas.

Madres buscadoras mantienen plantón frente a la FGR: Segob pide diálogo

Los colectivos de madres buscadoras que mantienen un plantón frente a las instalaciones de la Fiscalía, provienen de 12 entidades distintas del país y exigen reunirse con la fiscal, Ernestina Godoy, ante la acusación de impunidad y falta de acción para la búsqueda de personas.

El pasado martes 17 de noviembre, madres buscadoras realizaron un bloqueo en avenida Insurgentes para exigir a la FGR que atienda los casos de desaparición, que en México ascienden a más de 130 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales.

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La movilización ocurrió luego de que las madres buscadoras se negaran a realizar una reunión que se tenía programada al considerar que no estaban presentes las autoridades necesarias. Tras ello, organizaron el plantón, que se ha extendido hasta ahora.

Por su parte, la Fiscalía afirmó que mantendrá el acompañamiento a quienes buscan a familiares desaparecidos y que priorizará la continuidad de las investigaciones. También señaló que las indagatorias deben desarrollarse con apego al debido proceso y con criterios técnicos y científicos.