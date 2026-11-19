Cuatro frascos con agua conservan ramas de romero, tomillo, perejil y eneldo en el estante de un refrigerador junto a otros alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sin duda tener a la mano hierbas frescas es de gran ayuda para dar sabor a los platillos o para tener jugos frescos que nos aporten muchos nutrientes.

Sin embargo, este tipo de alimento suele tener poco tiempo de vida sino se les brinda el almacenamiento adecuado y muchas personas desconocen cual es la mejor manera de consérvalos.

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Por otro lado, mantener las hierbas frescas por más tiempo en el refrigerador puede evitar desperdicios y facilitar la preparación de alimentos en casa.

Con cuidados simples, como controlar la humedad, usar recipientes adecuados y separar las hojas dañadas, ingredientes como cilantro, perejil, albahaca o hierbabuena conservan mejor su aroma, color y textura.

Diversos tipos de hierbas aromáticas frescas reposan en recipientes plásticos sobre las bandejas de un refrigerador para extender su conservación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo conservar las hierbas frescas por más tiempo en el refrigerador consejos en viñetas

Revisa las hierbas al llegar a casa. Retira hojas amarillas, oscuras o aplastadas. Una sola hoja en mal estado puede acelerar el deterioro del resto. No dejes los manojos dentro de bolsas cerradas si vienen húmedos del mercado.

No las laves de inmediato si no las vas a usar. El exceso de agua favorece que se pongan negras o viscosas. Lo mejor es lavarlas justo antes de cocinarlas. Si ya vienen con tierra y necesitas limpiarlas, sécalas muy bien con una centrifugadora para ensalada o con papel absorbente.

Para cilantro, perejil, albahaca y menta, corta un poco los tallos. Haz un corte de uno o dos centímetros en la parte baja, como si fueran flores. Esto ayuda a que absorban agua y se mantengan firmes por más tiempo.

Guárdalas en un vaso o frasco con poca agua. Coloca los tallos dentro de un recipiente con dos o tres centímetros de agua. Cubre las hojas sin apretarlas con una bolsa de plástico limpia. En el caso de cilantro y perejil, guarda el frasco en el refrigerador.

Con la albahaca toma otra precaución. Esta hierba suele dañarse con temperaturas muy bajas. Puedes mantenerla a temperatura ambiente, lejos del sol directo, dentro de un vaso con agua y con una bolsa holgada encima. Si el calor es muy fuerte, refrigérala pocos días y vigila que no se oscurezca.

Para romero, tomillo, orégano, salvia y eneldo, usa papel absorbente. Envuelve las ramas sin apretarlas en una hoja de papel de cocina ligeramente húmeda. Después colócalas en una bolsa resellable o recipiente con tapa, dejando un poco de aire dentro.

Evita que el papel quede empapado. Debe estar húmedo, no chorreando. Si hay demasiada agua, las hojas se pudren; si está totalmente seco, pierden firmeza. Revisa el papel cada dos o tres días y cámbialo cuando sea necesario.

Usa el cajón de verduras del refrigerador. Esa zona suele tener una humedad más adecuada que los estantes abiertos. No pongas las hierbas al fondo, donde pueden congelarse parcialmente por el contacto con paredes muy frías.

Mantén las hierbas lejos de frutas que producen etileno. Manzanas, plátanos, aguacates y jitomates pueden acelerar su deterioro. Separa los recipientes para evitar que las hojas se marchiten antes de tiempo.

Cambia el agua de los frascos con frecuencia. Hazlo cada uno o dos días. Lava el recipiente si notas residuos o turbiedad. También puedes retirar hojas que queden sumergidas, porque se descomponen rápido.

Congela lo que no alcanzarás a usar. Pica las hierbas, colócalas en una hielera y cúbrelas con aceite de oliva o agua. Una vez congelados, pasa los cubos a una bolsa. Funcionan bien para sopas, salsas, guisos y aderezos.

Hierbabuena, orégano y perejil en macetas con un manojo de laurel sobre el alféizar de una ventana de madera, junto a un gato que descansa al sol en el jardín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo pueden durar las hierbas frescas en el refrigerador con los cuidados adecuados?

Con los cuidados adecuados, las hierbas frescas pueden conservarse en el refrigerador entre una y tres semanas, según la variedad.

El cilantro, el perejil y la hierbabuena suelen mantenerse en buen estado hasta por 14 días si se guardan con los tallos en agua y las hojas protegidas de la humedad excesiva.

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El romero, el tomillo y el orégano fresco pueden durar entre dos y tres semanas si se envuelven en una servilleta de papel ligeramente húmeda y se colocan dentro de un recipiente o bolsa con cierre.

El eneldo y el cebollín son más delicados: por lo regular conservan su textura y aroma entre cinco y siete días.

La albahaca requiere un manejo distinto. El frío intenso puede oscurecer sus hojas, por lo que conviene mantenerla a temperatura ambiente, con los tallos en un vaso con agua y lejos de la luz directa.