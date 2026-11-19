El stylist Aldo Rendón se retiró de La Casa de los Famosos México por temas de salud. (La casa de los famosos México)

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Aldo Rendón participó en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, sin embargo el estilista de moda tuvo que abandonar el proyecto por indicación médica, debido a un nódulo que tiene en la tiroides y que necesita ser retirado mediante una cirugía.

Rendón aclaró que el nódulo no es maligno, aunque su tamaño llevó a su doctor a recomendar el procedimiento para que se retire. El fashion stylist lamentó dejar el reality cuando todavía disfrutaba la convivencia con los demás habitantes y pensaba que tenía posibilidades de ganar.

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“Gracias a Dios no es maligno, pero el tamaño del nódulo es muy grande y el doctor me dijo: ‘Mejor quítatelo’. Entonces, mira, ya después de lo que me pasó, porque yo la verdad estaba muy feliz en el proyecto, o sea, como que para salirte sí es un golpe duro, bastante tiempo estuve pensando que a lo mejor hubiera ganado, qué coraje”, declaró en rueda de prensa.

La salida de Aldo Rendón abrió el debate entre varios seguidores de La Casa de los Famosos. Tras dejar el programa, surgieron versiones que atribuían su ausencia a una decisión de la producción o a una posible estrategia ligada a la dinámica del reality show.

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Aldo Rendón extiende una mano hacia la cámara en un estudio iluminado con tonos azules y luces de neón. (aldorendon)

Sin embargo, el exintegrante del elenco rechazó esas especulaciones y detalló que su condición física ya le impedía realizar tareas cotidianas. Dijo que no podía ponerse el micrófono ni lavarse los dientes, señales que confirmaron que no estaba en condiciones de permanecer en el encierro.

“Esas teorías conspirativas son como de gente tonta, ¿tú crees que van a sacar al que están funando? Si es lo que quieren, que la gente esté viendo ahí el show. Eso no existe. O sea, era evidente que estaba enfermo, no me podía ni poner el micrófono, no me podía lavar los dientes. Entonces, no era un lugar en el que yo tenía que estar”, explicó Aldo Rendón.

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El participante no aseguró que tuviera la victoria asegurada en La Casa de los Famosos México, pero sí admitió que imaginó ese escenario después de salir del programa. La competencia suele colocar a sus habitantes bajo observación permanente, con dinámicas, nominaciones y votaciones que definen la continuidad de cada concursante.

En ese entorno, Aldo Rendón consideraba que todavía tenía margen para seguir en la casa, pero tuvo que interrumpir su participación por motivos de salud. Aunque afirmó que ya luce mejor, detalló que deberá someterse a una biopsia y a la extracción del nódulo en la tiroides.

Con vestimenta negra y accesorios dorados posa sentado en el suelo junto a un panel reflectante (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Rendón dejó en claro que su prioridad debía ser atender el problema de salud y seguir la instrucción del especialista, aun cuando eso representara despedirse de un proyecto que disfrutaba como La Casa de los Famosos México.

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“Ya no podía estar ahí adentro, no podía estar pensando que me voy a morir, ¿qué me va a pasar? Y afuera peleándose que si no hay atún. Entonces, ya tampoco soy una blanca paloma”, indicó Aldo Rendón.

Además, el exconcursante añadió que tampoco atribuye lo ocurrido a fuerzas sobrenaturales ni a supuestos “poderes malignos”. Afirmó que no cree en esas explicaciones y reiteró que la causa de su salida de La Casa de los Famosos México fue estrictamente médica.

“No creo que le lleguen los poderes malignos a nadie, porque yo no creo en esas cosas”, dijo. Para Rendón, el episodio no tuvo relación con rumores, castigos o conflictos dentro del reality, sino con un problema físico que requería atención.

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Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México el 1 de septiembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia en La Casa de los Famosos México quedó marcada para Aldo Rendón por una salida que nadie presentía. Mientras recupera su salud, mantiene la percepción de que su camino en el reality pudo haber sido diferente si hubiera tenido la posibilidad de quedarse hasta el final del capítulo.