Las colonias en CDMX que dominarán la demanda de renta sin asfixiar el bolsillo en 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Siete colonias de la Ciudad de México concentrarían mayor demanda de renta en 2027, de acuerdo con reciente análisis de debido a que combinan precios mensuales de entre 10 mil 500 y 17 mil pesos, servicios y conexión con zonas de empleo sin los costos de corredores como Roma, Condesa y Cuauhtémoc.

El reporte de Homie.mx ubica el precio promedio de renta de un departamento de dos recámaras en la capital entre 21 mil 900 y 22 mil pesos mensuales. En zonas consolidadas, los montos superan los 38 mil pesos y pueden llegar a 45 mil pesos.

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La presión sobre los presupuestos ha llevado a inquilinos a destinar entre 45% y 55% de sus ingresos al pago de vivienda. La referencia financiera habitual plantea que este gasto no rebase 30% del ingreso neto mensual.

Para 2027, la búsqueda de vivienda se movería hacia colonias con accesos al Metro, Metrobús, Trolebús y vialidades primarias. La diferencia de precios frente a zonas contiguas puede ir de 30% a 60%, según las estimaciones de la plataforma.

San Simón Ticumac ofrece rentas de hasta 40% menos que Narvarte

San Simón Ticumac, en la alcaldía Benito Juárez, registra rentas de entre 12 mil 500 y 15 mil 500 pesos al mes para departamentos de una o dos recámaras. El monto es hasta 40% menor que el de Narvarte y 25% inferior al de Portales Norte.

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La colonia cuenta con cercanía a las estaciones Nativitas y Portales de la Línea 2 del Metro. También tiene conexión con el Trolebús de Eje Central Lázaro Cárdenas, Calzada de Tlalpan y Eje 6 Sur.

San Simón Ticumac ofrece rentas de hasta 40% menos que Narvarte (RS)

El estudio prevé que la zona capte a personas que buscan vivir cerca de Del Valle, Narvarte o Álamos sin asumir las rentas de esas colonias. El área conserva comercios, supermercados y servicios de Benito Juárez, además de conexión hacia el centro y sur de la ciudad.

La colonia Obrera compite con Roma Sur y Doctores

La colonia Obrera, en Cuauhtémoc, tiene rentas mensuales de entre 11 mil y 14 mil pesos. La plataforma estima que el ahorro puede llegar a 60% frente a Roma Sur y a 20% en comparación con la Doctores.

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Su principal ventaja está en el nodo de Chabacano, donde convergen las Líneas 2, 8 y 9 del Metro. La colonia también tiene acceso a San Antonio Abad, Viaducto Miguel Alemán y Eje 2 Sur.

La franja poniente, cercana a Eje Central y Viaducto, concentra parte de la oferta de vivienda vertical. Los departamentos tienen superficies de entre 45 y 65 metros cuadrados, con costos de mantenimiento menores a los de zonas cercanas.

El perfil de demanda se enfocaría en jóvenes profesionistas que requieren trasladarse hacia corredores corporativos. Desde esa zona, algunos trayectos en bicicleta o transporte público pueden durar menos de 15 minutos.

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Jardín Balbuena concentra movilidad hacia el Centro y el aeropuerto

Jardín Balbuena, en Venustiano Carranza, presenta rentas de entre 11 mil 500 y 15 mil pesos mensuales. El rango representa un ahorro estimado de 35% frente a zonas del primer cuadro y a la Moctezuma corporativa.

La colonia tiene estaciones de la Línea 1 del Metro, como Balbuena y Moctezuma, así como cercanía con Velódromo de la Línea 9. También conecta con la Línea 4 del Metrobús, Circuito Interior y Viaducto Río de la Piedad.

La cercanía con el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México figura entre los factores que podrían elevar la demanda. La zona mantiene camellones y áreas verdes derivadas de su diseño urbano original.

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Carola gana terreno por su vivienda vertical en Álvaro Obregón

La colonia Carola, en Álvaro Obregón, maneja rentas de entre 13 mil 500 y 17 mil pesos. El precio es entre 30% y 35% menor que el de Nápoles y San Pedro de los Pinos, según Homie.mx.

La reconversión de antiguos espacios industriales ha abierto paso a desarrollos residenciales con gimnasio, roof garden, seguridad y espacios de trabajo compartido. Estas amenidades pueden reducir gastos adicionales de los arrendatarios.

Carola tiene acceso a Eje 5 Sur, Anillo Periférico y Viaducto Río Becerra. También se encuentra cerca de las estaciones San Antonio, de la Línea 7, y Mixcoac, donde convergen las Líneas 7 y 12 del Metro.

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Tacubaya conecta Santa Fe, Polanco y Paseo de la Reforma

Tacubaya conecta Santa Fe, Polanco y Paseo de la Reforma

Tacubaya tendría una de las posiciones más competitivas entre las zonas analizadas. Sus rentas oscilan entre 12 mil y 16 mil pesos mensuales, más de 50% por debajo de San Miguel Chapultepec y Condesa.

La colonia concentra conexiones de las Líneas 1, 7 y 9 del Metro, además de la Línea 2 del Metrobús. Su ubicación también permite el acceso a avenida Constituyentes, Viaducto y la terminal Observatorio.

El desarrollo de proyectos de transporte y regeneración urbana podría cambiar la demanda en la zona durante 2027. Tacubaya permite conexión con Santa Fe, Polanco y Reforma, además de cercanía con el Bosque de Chapultepec.

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San Álvaro y Nextitla ofrecen rentas desde 10,500 pesos

El corredor de San Álvaro y Nextitla, entre Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, registra las rentas más bajas de la selección: entre 10 mil 500 y 13 mil 500 pesos al mes.

La estimación de ahorro es de 35% frente a Clavería y de 45% contra Popotla o Anáhuac. Las colonias tienen cercanía con las estaciones Cuitláhuac y Tacuba de las Líneas 2 y 7 del Metro.

Calzada México-Tacuba, avenida Cuitláhuac y Marina Nacional permiten desplazamientos hacia Polanco y Paseo de la Reforma. La zona también conserva comercio tradicional con precios menores a los de colonias que han concentrado nueva demanda habitacional.

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Prados Churubusco busca atraer a quienes trabajan en el sur

Prados Churubusco, en Coyoacán, tiene precios de renta de entre 13 mil y 16 mil 500 pesos para inmuebles de una o dos recámaras. El monto es entre 35% y 40% inferior al de Del Carmen Coyoacán y Parque San Andrés.

La colonia tiene acceso por Calzada de Tlalpan, Circuito Interior Río Churubusco, Calzada de la Viga y la estación General Anaya de la Línea 2 del Metro. Sus vialidades permiten conexión con zonas del sur y centro de la capital.