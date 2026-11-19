El encuentro entre las dos mandatarias en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico amplía los vínculos entre ambas naciones hacia inversión, tecnología e inteligencia artificial, con más de 50 empresas singapurenses ya presentes en territorio mexicano. @Claudiashein

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este jueves 19 de noviembre, en Shenzhen, China, con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, en el marco de la Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La mandataria calificó la reunión como “fructífera” en su cuenta de X.

De acuerdo con el comunicado No. 240/2026 de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ambos mandatarios dieron seguimiento a temas de interés común. Sheinbaum indicó que la reunión se realizó con Wong y su gabinete.

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Los temas que abordaron Sheinbaum y Wong

La mandataria mexicana y el primer ministro singapurense abordaron inversión, conectividad, inteligencia artificial, transformación digital y conservación marina, de acuerdo con el comunicado 240/2026 de la SRE emitido este jueves 19 de noviembre. @Claudiashein

Según la SRE, los líderes se pronunciaron sobre cuatro ejes de trabajo:

Inversión: mayor participación de empresas singapurenses en México a través del Plan México .

Conectividad: fortalecer la integración económica y los lazos entre México y el Sudeste Asiático .

Tecnología: ampliar la cooperación en transformación digital, inteligencia artificial y modernización de la gestión pública.

Medio ambiente: trabajar en la conservación de ecosistemas marinos y promover la sostenibilidad.

El documento oficial no menciona acuerdos firmados, montos de inversión ni calendarios de trabajo. Se limita a describir las coincidencias y el interés de ambas partes en profundizar la relación.

Plan México y empresas de Singapur

La nueva misión diplomática, primera del país asiático en una nación hispanohablante, es su segunda representación en América Latina; hasta entonces, la relación se manejaba con un embajador no residente. Ng Han Guan/Pool via REUTERS

Uno de los puntos centrales fue la posibilidad de que más compañías singapurenses participen en el Plan México. Medios reportaron que la presidenta presentó esta estrategia ante empresarios internacionales durante su visita a China.

El interés empresarial de Singapur en el país ya tiene antecedentes. Según Michael Ang, director regional para México de Enterprise Singapur, más de 50 empresas singapurenses tienen presencia o proyectos en México, en sectores como manufactura avanzada, logística, tecnología, energía y hospitalidad.

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En sentido inverso, el presidente singapurense, Tharman Shanmugaratnam, afirmó en diciembre de 2025 que más de 70 empresas mexicanas operan en Singapur. En materia comercial, medios mexicanos reportaron que la principal importación desde Singapur en 2024 fue la de diodos, transistores y semiconductores similares, por 343 millones de dólares.

IA, transformación digital y gestión pública

La dependencia federal señaló que las conversaciones también incluyen modernización administrativa, protección de ecosistemas marinos y asuntos relacionados con la representación diplomática, según el boletín oficial sobre la cita del 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Florence Lo

En el ámbito tecnológico, los mandatarios dialogaron sobre ampliar la cooperación en inteligencia artificial, transformación digital y modernización de la gestión pública. De acuerdo con la SRE, señalaron que estas áreas representan un potencial importante para el intercambio de experiencias y conocimientos.

Durante la visita de Tharman a México, Sheinbaum ya había mencionado infraestructura, puertos, logística y transformación digital como ámbitos de oportunidad para empresas de Singapur.

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Ecosistemas marinos y sostenibilidad

En materia ambiental, Sheinbaum y Wong expresaron su interés en colaborar en la conservación de los ecosistemas marinos y la promoción de la sostenibilidad, según el comunicado.

El tema también tiene antecedentes. En diciembre de 2025, México y Singapur firmaron dos cartas de intención, una sobre recuperación de arrecifes y otra sobre cooperación para el desarrollo, de acuerdo con la agencia AP.

La Embajada de Singapur en México

La SRE destacó la reciente apertura de la Embajada de Singapur en México, la primera misión diplomática singapurense en un país hispanohablante. Según el comunicado, será fundamental para estrechar los vínculos como socios estratégicos.

Singapur anunció la decisión en diciembre de 2025, durante la visita de Tharman Shanmugaratnam, y precisó que sería su segunda embajada en América Latina. Medios económicos ubicaron la apertura en abril de 2026.

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Hasta entonces, la relación se manejaba mediante un embajador no residente con sede en Singapur y un consulado honorario en la Ciudad de México. México tiene embajada en Singapur desde 1990.

APEC 2026 en Shenzhen: el contexto de la cumbre

La 33.ª reunión de líderes de la APEC se celebra los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, bajo el lema “Construir una comunidad de Asia-Pacífico para prosperar juntos”.

El foro agrupa a 21 economías que representan alrededor del 60 % del PIB mundial. China es el anfitrión este año; Vietnam lo será en 2027 y México en 2028.

Según medios, Sheinbaum participa por primera vez en una cumbre de líderes de este foro. En esta gira sostuvo reuniones con el presidente chino, Xi Jinping, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Su agenda incluía además encuentros con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, y con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.

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Claves de la reunión

Fecha y lugar: 19 de noviembre de 2026, Shenzhen, China.

Participantes: Claudia Sheinbaum y Lawrence Wong.

Fuente oficial: comunicado No. 240/2026 de la SRE.

Ejes: inversión, IA, gestión pública, ecosistemas marinos y embajada.

El encuentro se suma a una relación que, según medios, cumplió 50 años de vínculo diplomático en 2025. El comunicado cierra con la voluntad de ambos países de profundizar una relación basada en la confianza, la innovación y la cooperación, con el propósito de generar nuevas oportunidades de desarrollo y prosperidad para ambas sociedades.