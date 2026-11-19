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La actriz Lorena de la Garza denunció que recibió amenazas y mensajes agresivos después de que usuarios en redes sociales la confundieron con la diputada local Lorena de la Garza Venecia, señalada por la fumigación de un parque de Monterrey donde descansaban mariposas monarca durante su ruta migratoria.

La confusión escaló entre la tarde del 17 de noviembre y la madrugada siguiente, de acuerdo con la actriz. Los ataques no se limitaron a comentarios en sus perfiles: dijo que algunas personas consiguieron la dirección de su casa y mencionaron los teatros y otros espacios públicos donde trabaja.

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Durante una entrevista con De Primera Mano, la intérprete explicó que el hecho comenzó por la coincidencia de su nombre y apellido con los de la legisladora de Nuevo León. “Solamente compartimos, somos tocayas de nombre y apellido”, dijo al conductor Gustavo Adolfo Infante.

La artista precisó que su cuenta de Instagram aparece como Lorena de la Garza Oficial. Afirmó que intentó publicar un video para explicar que no tenía relación con la política ni con las labores de fumigación, pero los mensajes continuaron.

Una mariposa monarca reposa sobre las flores de una planta de asclepia cuyas hojas presentan marcas de orugas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz dijo que las amenazas llegaron a su casa y lugares de trabajo

“Se hizo una locura, una agresión impresionante ya en las redes sociales con amenazas de todo tipo”, relató Lorena de la Garza durante la conversación en De Primera Mano. La actriz sostuvo que la polémica se convirtió en “una gran bola de nieve” por publicaciones que atribuyeron a la persona equivocada la intervención en el parque.

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De la Garza señaló que los ataques le preocuparon cuando incluyeron referencias a su domicilio y a los espacios donde desarrolla su carrera. “Hubo amenazas de llegar aquí a casa de ustedes. No sé cómo fue que consiguieron la dirección de la casa de ustedes, pero la consiguieron”, afirmó.

La actriz también habló de los sitios donde realiza presentaciones. “Los lugares en los que trabajo, que son lugares públicos, los teatros y tal. Y ahí fue donde me preocupó. Dije: ‘Guau, esto escaló como no hubiera imaginado’”, declaró al programa de espectáculos.

Frente a las versiones que la relacionaban con la fumigación, Lorena de la Garza insistió en que su trabajo se concentra en la actuación. “Yo simplemente soy una actriz y no me meto en temas de política ni absolutamente nada”, sostuvo.

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Una mariposa monarca despliega sus alas naranjas y negras durante el vuelo junto a una espiga seca. (Magnific)

La intérprete afirmó que rechazaba la acción realizada en el parque y recordó que ha participado en actividades de rescate animal. “Yo soy superanimalera, he sido rescatista. Entonces, pues no, yo estoy totalmente en contra de esto”, comentó en De Primera Mano.

En la misma entrevista, indicó que tampoco tenía atribuciones para ordenar trabajos de fumigación. “Yo no tengo el poder de absolutamente nada. Yo solamente me dedico a mi chamba, lo que hago, y punto final”, dijo.

La fumigación ocurrió el 12 de noviembre en un parque de Monterrey

La persona que fue señalada por la fumigación fue Lorena de la Garza Venecia, diputada local del distrito 8 de Monterrey. El hecho ocurrió el 12 de noviembre en el parque Rincón de los Encinos, antes de una jornada de vacunación organizada por su equipo.

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Lorena de la Garza emitió una disculpa pública tras la difusión de un video sobre la fumigación en un parque de Monterrey. (Jesus Avilés )

La legisladora reconoció que integrantes de su equipo aplicaron insecticida en una zona donde descansaban ejemplares de mariposa monarca.

La diputada sostuvo que la acción buscaba combatir al mosquito transmisor del dengue y que la aplicación duró cinco minutos en un área aproximada de 40 metros cuadrados.

El caso abrió una investigación de la Profepa, que ordenó suspender cualquier fumigación en el parque. También instruyó impedir que el área fuera lavada, podada o alterada mientras avanzaba el procedimiento administrativo.

La dependencia solicitó un mapeo de la zona intervenida y un plan de remediación en un plazo de 48 horas. La autoridad ambiental buscaba determinar el químico aplicado, el alcance de la intervención y los posibles daños a los ejemplares que utilizaban ese punto como descanso durante su desplazamiento hacia el centro del país.

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La diputada reconoció que la aplicación no debió realizarse

La diputada local reconoció que la fumigación no debió ocurrir y asumió la responsabilidad por la intervención realizada por su equipo. La Profepa mantuvo abierto el procedimiento para establecer si existieron afectaciones ambientales y si procedían sanciones.

La legisladora ocupa una curul en el Congreso de Nuevo León para el periodo 2024-2027. Antes formó parte de la Legislatura local entre 2021 y 2024 y, actualmente, encabeza la bancada independiente Recuperemos Nuevo León, integrada por legisladores que dejaron los grupos parlamentarios del PRI y PAN sin renunciar a sus militancias.

Mientras la investigación ambiental seguía en curso, la actriz Lorena de la Garza pidió que los usuarios revisaran la identidad de las personas antes de dirigirles reclamos. “La molestia y el enojo son comprensibles, pero no voy yo en eso para nada, absolutamente”, expresó en De Primera Mano.

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