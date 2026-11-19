El CMLL y la NFL protagonizaron una función especial que reunió dos de las disciplinas deportivas con mayor tradición entre sus aficionados (Cortesía: NFL & CMLL)

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El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y la NFL protagonizaron una función especial que reunió dos de las disciplinas deportivas con mayor tradición entre sus aficionados. Bajo el nombre de Noche de Cascos y Máscaras, ambas organizaciones prepararon una velada para acercar el espectáculo del pancracio mexicano a los seguidores del futbol americano, como parte de las actividades previas al Mexico City Game en el Estadio Banorte.

La cartelera presentó enfrentamientos entre gladiadores y gladiadoras que utilizaron vestimentas inspiradas en distintas franquicias de la NFL. Sin embargo, el momento más esperado llegó con el combate estelar, en el que Soberano Jr., Hechicero y Raider se enfrentaron a Máscara Dorada, Dulce Gardenia y Templario.

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El CMLL y la NFL protagonizaron una función especial que reunió dos de las disciplinas deportivas con mayor tradición entre sus aficionados (Cortesía: NFL & CMLL)

Máscara Dorada derrota a Soberano Jr. en la lucha estelar

Uno de los momentos más llamativos fue la presentación de Máscara Dorada, conocido como “el Joven Maravilla”, quien tuvo la encomienda de representar a los San Francisco 49ers. El luchador ingresó al cuadrilátero acompañado por la mascota de la franquicia y distintas figuras vinculadas con el equipo, tanto de su plantilla actual como de generaciones anteriores.

Entre los invitados estuvo el mexicano Alfredo Gutiérrez, quien disfrutó de la experiencia y quedó fascinado con Kemonito, uno de los personajes más queridos por los seguidores del Consejo Mundial de Lucha Libre.

En la esquina contraria, “el Loco” y Kemalito aparecieron con indumentaria de los Minnesota Vikings para respaldar a los representantes del bando rudo. Así, la rivalidad entre las dos facciones también tuvo un toque especial con los colores de las franquicias de la NFL.

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El CMLL y la NFL protagonizaron una función especial que reunió dos de las disciplinas deportivas con mayor tradición entre sus aficionados (Cortesía: NFL & CMLL)

La lucha se desarrolló a dos de tres caídas. En el primer episodio, Soberano Jr., Hechicero y Raider consiguieron adelantarse en el marcador, pero Máscara Dorada, Dulce Gardenia y Templario respondieron en la segunda parte para igualar las acciones.

Todo quedó definido en el tercer asalto. Aunque los rudos buscaron recuperar la ventaja, los técnicos encontraron la oportunidad para quedarse con el triunfo. Una patada a la nuca y una espectacular Estrella Fugaz de Máscara Dorada fueron suficientes para dejar con las espaldas planas al “Alquimista del Ring” y conseguir el conteo definitivo.

De esta manera, la tercia técnica se llevó la victoria en el combate que encabezó Noche de Cascos y Máscaras.

El CMLL y la NFL protagonizaron una función especial que reunió dos de las disciplinas deportivas con mayor tradición entre sus aficionados (Cortesía: NFL & CMLL)

Skadi, Kira y Tessa Blanchard se imponen en el combate femenil H2

Las Amazonas también tuvieron un lugar en la función especial. Skadi, Kira y Tessa Blanchard hicieron equipo para enfrentar a Olympia, Metálica y Candela en una contienda que formó parte de la cartelera temática.

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El resultado favoreció a Skadi, Kira y Tessa Blanchard, quienes consiguieron superar a sus adversarias para sumar una victoria durante la velada. Con su participación, las luchadoras también se integraron a la celebración que conectó el universo del pancracio con el futbol americano.

Calavera Jr. 1, Calavera Jr. 2 y El Coyote se llevan la victoria en relevos australianos

En otro de los enfrentamientos de la función, Calavera Jr. 1, Calavera Jr. 2 y El Coyote consiguieron imponerse a Fuego, Capitán Suicida y Audaz. La tercia técnica resistió hasta la tercera caída, pero no pudo evitar la derrota ante sus rivales, en una contienda que destacó por los numerosos vuelos desde el cuadrilátero hacia el piso y que mantuvo la emoción hasta el desenlace.

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El CMLL y la NFL protagonizaron una función especial que reunió dos de las disciplinas deportivas con mayor tradición entre sus aficionados (Cortesía: NFL & CMLL)

Shockercito y Galaxy vencen a Mercurio y Pequeño Pierroth

La noche arrancó con los pequeños estrellas del CMLL. Shockercito y Galaxy unieron fuerzas para medirse ante Mercurio y Pequeño Pierroth.

Después de su presentación sobre el cuadrilátero, la victoria quedó en manos de Shockercito y Galaxy, quienes lograron imponerse a sus contrincantes en otro de los combates que integraron el espectáculo.