Una mujer remueve la grasa quemada de una sartén de hierro con una esponja y bicarbonato de sodio en el fregadero de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Sin duda la grasa quemada en sartenes y ollas es uno de los mayores dolores de cabeza cuando se trata del lavado de trastes. Y es que sin duda remover esta suciedad puede ser todo un reto cuando se encuentra muy adherida y hacerlo de manera errónea puede hacer no solo que la suciedad no se remueva sino que echemos a perder nuestra olla o sartén.

Es por esto que es importante tener siempre conocimiento de algunos métodos que puedan ayudarnos a remover esta grasa pegada sin tanto esfuerzo. Tal como algunos sencillos trucos que te contamos aquí.

PUBLICIDAD

Recuerda siempre antes de iniciar retirar los restos de comida con agua tibia, dejar la pieza en remojo con jabón para trastes y usar una esponja o paño suave antes de intentar métodos más intensos.

Varios recipientes de metal presentan restos de grasa quemada sobre las hornillas de una cocina industrial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato y el hervor ayudan en ollas de acero inoxidable

Para las manchas pegadas en el fondo de una olla o sartén de acero inoxidable, uno de los métodos más usados consiste en cubrir la zona con agua, añadir bicarbonato de sodio y llevar la mezcla a ebullición durante unos minutos.

La guía de cuidado de All-Clad señala que, ante comida quemada, se puede espolvorear bicarbonato en la superficie, agregar agua y hervirla. Después, los residuos pueden desprenderse con una cuchara de madera, sin recurrir a fibras metálicas.

PUBLICIDAD

El procedimiento debe ser gradual. Si la costra no se desprende al primer intento, conviene repetir el hervor y retirar los restos poco a poco. Raspar con cuchillos, cucharas de metal o fibras de acero puede dejar marcas permanentes en el acero y dañar otros acabados.

La misma fuente aconseja usar limpiadores no abrasivos y sin cloro para las manchas más resistentes.

Una pasta hecha con el producto limpiador y poca agua puede aplicarse con una esponja suave, frotando con movimientos circulares antes de enjuagar y secar.

Un video tutorial muestra el procedimiento para remover residuos quemados de la base de una sartén. La demostración incluye la aplicación de bicarbonato sobre la superficie metálica con un cepillo, la posterior cobertura del área con papel absorbente y la remoción de la suciedad acumulada. (@H2Soap)

El jabón para trastes y el remojo son la primera opción

Sin embargo, antes de intentar cualquier remedio, se recomienda probar con el siempre fiable método del agua tibia con jabón para trastes, el cual funciona como punto de partida para grasa reciente o manchas que no forman una costra gruesa.

PUBLICIDAD

La combinación ayuda a aflojar el aceite adherido sin exigir fricción excesiva sobre la superficie.

La olla debe quedar cubierta con agua tibia y unas gotas de jabón durante varios minutos. Después se limpia con una esponja no abrasiva. Si aún quedan restos, se repite el proceso antes de optar por el bicarbonato o un limpiador diseñado para utensilios de cocina.

En sartenes antiadherentes, esta opción debe ser la principal. Las fibras metálicas, los polvos abrasivos y los utensilios duros pueden rayar el recubrimiento. Una esponja suave y jabón para trastes reducen el riesgo de desprender o deteriorar la capa antiadherente.

PUBLICIDAD

La grasa que queda por fuera de las ollas también puede tratarse con una mezcla de agua tibia y jabón. Hay que colocar la pieza sobre una superficie estable, aplicar la solución con un paño húmedo y dejarla actuar unos minutos antes de frotar con suavidad.

Una persona limpia los restos de grasa quemada del fondo de una sartén con una esponja, jabón y bicarbonato de sodio en un fregadero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre no sustituye al desengrasante

Además del bicarbonato de sodio, el vinagre blanco suele aparecer en recetas caseras para limpiar utensilios, aunque su uso tiene límites. Este suele recomendarse más para sartenes y ollas de decoloraciones azuladas o arcoíris en acero inoxidable y para manchas blancas derivadas del agua dura, no como el primer remedio para grasa carbonizada.

Para esas manchas minerales, la marca sugiere hervir una solución con partes iguales de vinagre blanco y agua. El tratamiento debe terminar con enjuague y secado inmediato, para evitar nuevas marcas sobre el acero.

PUBLICIDAD

Mezclar vinagre y bicarbonato tampoco vuelve más potente la limpieza. La especialista Lynsey Crombie explica en El Mueble que ambos productos reaccionan, liberan burbujas y se neutralizan, lo que reduce la acción que cada uno tendría por separado.

La recomendación es usar un producto a la vez, retirar los residuos y enjuagar antes de aplicar otro método.

Una mujer limpia la base engrasada de una sartén de hierro con una esponja, vinagre blanco y jabón líquido en el fregadero de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fibras de acero y el cloro pueden dañar el utensilio

Las fibras de acero pueden ser útiles en algunos utensilios sin recubrimiento, pero no son una solución universal. All-Clad advierte que no deben usarse fibras de acero, limpiadores de horno, detergentes agresivos ni productos con cloro o peróxido en sus piezas de acero inoxidable.

PUBLICIDAD

Las ollas esmaltadas, las sartenes de cerámica y los utensilios antiadherentes también requieren precaución. El método casero debe probarse primero en una zona pequeña y poco visible si existen dudas sobre el acabado.

Si una sartén antiadherente conserva manchas negras pese al lavado suave, no conviene tallarla con fuerza. La alternativa es consultar las instrucciones del fabricante, pues cada recubrimiento tiene restricciones distintas de limpieza.

La prevención empieza durante la cocción: usar fuego medio, retirar los alimentos antes de que se carbonicen y lavar el utensilio después de enfriarse reduce la acumulación de grasa quemada en el fondo y los costados.

PUBLICIDAD

Un cartel colocado en un fregadero advierte sobre los productos y materiales abrasivos que dañan los utensilios de acero inoxidable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir que la grasa se pegue a las ollas o sartenes

Precalienta la olla o sartén a fuego medio antes de agregar el aceite. El exceso de temperatura quema la grasa y deja una capa adherida.

Añade aceite solo cuando el utensilio ya esté caliente, pero antes de que empiece a humear.

Usa la cantidad de aceite necesaria para cubrir la superficie. Una capa muy delgada se quema con mayor facilidad.

Seca carnes, verduras y otros alimentos antes de cocinarlos. El agua provoca salpicaduras y dispersa la grasa sobre los bordes.

Evita llenar demasiado la sartén. El exceso de ingredientes baja la temperatura, libera líquidos y hace que los residuos se peguen.

No dejes una olla o sartén vacía sobre el fuego. El sobrecalentamiento puede manchar y dañar el utensilio.

Reduce el fuego cuando el aceite comience a verse demasiado líquido o desprenda humo.

Usa utensilios de silicón, madera o nylon en sartenes antiadherentes. Evita cucharas metálicas y fibras de acero.

Lava las ollas y sartenes cuando se enfríen, con agua tibia, jabón para trastes y una esponja suave.

Seca los utensilios después de lavarlos. En sartenes de hierro fundido, aplica una capa delgada de aceite vegetal para mantener el curado. Lodge recomienda lavarlas a mano, secarlas y frotarlas con aceite.