El Sistema Educativo Nacional (SEN) agrupa a las escuelas públicas y privadas incorporadas en las 32 entidades del país, bajo la rectoría de la SEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma que el último puente escolar de noviembre de 2026 será del viernes 27 al domingo 29, por la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), de acuerdo con el calendario oficial del ciclo 2026-2027 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El descanso aplica para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Las clases se reanudan el lunes 30 de noviembre.

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El calendario contempla 185 días efectivos de clases para el ciclo completo.

La SEP es una de las 21 secretarías de Estado que integran el gabinete legal de la Presidenta de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El puente del 27 de noviembre responde a una reunión de trabajo docente

El viernes 27 de noviembre no hay suspensión por descanso obligatorio, sino por una jornada de planeación pedagógica.

Ese día, directivos y docentes se reúnen para revisar avances educativos, analizar las necesidades de los estudiantes y definir estrategias de enseñanza para lo que resta del ciclo, según el calendario de la SEP.

Las sesiones del CTE se realizan generalmente el último viernes de cada mes y no requieren la presencia de los estudiantes en el plantel.

El CTE es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica. (Cuartoscuro).

Para el ciclo 2026-2027 están programadas ocho sesiones ordinarias: el 25 de septiembre, el 30 de octubre y el 27 de noviembre en 2026, y el 29 de enero, el 26 de febrero, el 30 de abril, el 28 de mayo y el 25 de junio en 2027.

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Estas jornadas forman parte de la estrategia de trabajo colegiado que la SEP impulsa en todas las entidades del país.

El objetivo es que el personal docente dedique un día completo, sin interrupciones por actividad frente a grupo, al análisis de resultados académicos y a la actualización de planes de clase.

Las escuelas multigrado con menos de cuatro docentes pueden integrarse en un solo CTE junto con otros planteles de la misma zona escolar, según el Artículo 9 de los Lineamientos. Crédito: Cuartoscuro.

Después del 27 de noviembre, la siguiente pausa son las vacaciones de diciembre 2026

Tras el puente del 27 al 29 de noviembre, la siguiente suspensión relevante del calendario no llega hasta diciembre.

El primer periodo vacacional del ciclo 2026-2027 comprende del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, con reanudación de clases programada para el 7 de enero.

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Antes de ese receso, el calendario marca el 25 de diciembre como suspensión de labores docentes por la festividad de Navidad.

Las clases se reanudan el jueves 7 de enero de 2027.

El miércoles 6 de enero de 2027 también aparece señalado como día sin clases, previo al segundo periodo vacacional del ciclo, que se extenderá del 22 de marzo al 3 de abril de ese año.

Entre el 27 de noviembre y el inicio del receso invernal, los alumnos tendrán tres semanas corridas de clases sin interrupciones programadas en el calendario oficial, salvo ajustes particulares que apliquen las autoridades educativas de cada estado.

El calendario completo contempla 14 puentes para el ciclo 2026-2027

La SEP estableció un total de 14 fechas de suspensión de actividades para las escuelas de educación básica en todo el territorio nacional durante el ciclo escolar 2026-2027.

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Entre ellas figuran el 29 de enero y el 1 de febrero de 2027, por el aniversario de la Constitución; el 26 de febrero, por sesión de CTE; el 5 de marzo, por registro de calificaciones, y el 15 de marzo, por el natalicio de Benito Juárez.

Calendario escolar SEP ciclo 2026-2027. (SEP)

El calendario también marca el viernes 30 de abril y el viernes 28 de mayo de 2027 como sesiones ordinarias de CTE, además del miércoles 5 de mayo, en conmemoración de la Batalla de Puebla.

El ciclo cierra con dos fechas más: el viernes 18 de junio, por registro de calificaciones, y el viernes 25 de junio, con la octava y última sesión del CTE.

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El ciclo escolar 2026-2027 inició el 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. Previamente, del 24 al 28 de agosto, se realizó la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, el primer trabajo colegiado del año entre directivos y docentes de todo el país.

Las autoridades educativas de cada entidad pueden realizar ajustes al calendario ante circunstancias que pongan en riesgo la integridad de la comunidad estudiantil.

La Ley General de Educación establece que el calendario escolar debe contener un mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase por ciclo. (Cuartoscuro)

Por ello, la SEP recomienda a madres, padres de familia y estudiantes consultar de forma periódica el portal oficial de la dependencia para confirmar cualquier modificación a las fechas publicadas.

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Qué es la SEP y de qué se encarga

La SEP es la dependencia del gobierno federal responsable de la política educativa en México.

Se encarga de diseñar los planes y programas de estudio, elaborar los calendarios escolares, administrar el sistema educativo nacional y supervisar que las escuelas públicas y particulares incorporadas cumplan con la normatividad vigente.

Entre sus funciones está la definición de los ciclos escolares, los periodos vacacionales, las fechas de suspensión de labores docentes y la organización de las sesiones del Consejo Técnico Escolar.

La SEP fue creada el 3 de octubre de 1921 mediante decreto del presidente Álvaro Obregón, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Su primer secretario fue José Vasconcelos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También coordina los programas de becas, la distribución de libros de texto gratuitos y los procesos de evaluación educativa en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

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La SEP publica cada año los calendarios escolares en el DOF, documento que establece de manera oficial las fechas de inicio y fin de cursos, los días efectivos de clase y las suspensiones programadas para las 32 entidades del país.

Las autoridades educativas estatales pueden hacer ajustes a ese calendario, siempre dentro del marco que fija la dependencia federal.