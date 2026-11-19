La actriz Regina Torné mira hacia el frente con pendientes brillantes y el cabello peinado hacia arriba. (Facebook)

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La muerte de Regina Torné dejó una historia familiar marcada por la distancia y una despedida que nunca pudo ocurrir.

Su hija, Regina del Pilar Campos Incháustegui, quien cumple una condena de 35 años en el penal femenil de Santa Martha Acatitla por homicidio calificado, habría conocido la noticia del fallecimiento de la actriz a través de la televisión, mientras permanecía recluida.

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La información fue difundida por la cuenta de Instagram Reas de Turquesa, que comparte testimonios y noticias relacionadas con las internas del centro penitenciario.

Según esta versión, la hija de la actriz recibió atención emocional dentro del reclusorio tras enterarse de lo sucedido. “Supe que Re se enteró gracias a las noticias y pues en el penal le dieron contención para soportar la noticia”, señaló la cuenta.

La publicación también lamentó que Regina del Pilar no tuviera oportunidad de despedirse de su madre: “Es una lástima que Re no pudiera despedirse de su mamá, pero bueno, fue parte de sus consecuencias”.

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Una publicación en redes sociales expone la situación carcelaria de la hija de Regina Torné y el pago fijado para la reparación del daño. (Instagram)

¿De qué murió Regina Torné? La actriz falleció a los 83 años

La actriz fue encontrada sin vida por sus familiares el 11 de noviembre de 2026, en su domicilio ubicado en la zona del Ajusco, en la Ciudad de México.

El licenciado Vega, amigo de la intérprete, atribuyó su fallecimiento a un infarto y explicó que, pese a su edad, gozaba de buena salud.

“Fue un infarto. Ella era una mujer muy sana, pero bueno, ya son situaciones propias de la edad”, declaró.

Durante sus últimos años, Regina Torné se mantuvo alejada de la televisión y dedicó buena parte de su vida al cuidado de sus tres nietos, hijos de Regina del Pilar.

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La muerte de Regina Torné abrió interrogantes sobre el destino de su patrimonio y la situación legal de su única hija en prisión. (Especial )

¿Por qué la hija de Regina Torné cumple 35 años de prisión?

La historia de la familia quedó marcada por el asesinato de Maribel Monroy Flores, ocurrido en 2006. Regina del Pilar fue señalada como responsable del secuestro y homicidio de la mujer, entonces esposa de Édgar Rogelio Eslava Sánchez, con quien participó en el crimen.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Monroy fue privada de la libertad, golpeada y murió por asfixia. Posteriormente, su cuerpo fue abandonado y quemado.

El 18 de septiembre de 2006, Regina del Pilar recibió una sentencia de 35 años de prisión por homicidio calificado, mientras que Eslava Sánchez fue condenada a 26 años.

La hija de Regina Torné continúa en Santa Martha Acatitla

De acuerdo con la información difundida sobre su estancia en prisión, Regina del Pilar realiza actividades educativas y da clases de inglés a otras internas para obtener recursos económicos.

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En junio de 2024, un juez rechazó concederle la libertad anticipada debido a que no había cubierto la reparación del daño establecida en la sentencia. El adeudo superaba los 160 mil pesos.

La muerte de Regina Torné ocurrió sin que su hija pudiera acompañarla en sus últimos momentos ni despedirse de ella. Mientras la actriz fue despedida por sus familiares, Regina del Pilar permanece en Santa Martha Acatitla, donde todavía enfrenta una condena que, de acuerdo con el plazo establecido, se extendería hasta 2041.