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Los rumores sobre una posible salida de Santiago Baños de la presidencia deportiva del América han circulado en los últimos meses, incluso con versiones que lo relacionan con otros equipos de la Liga MX. Sin embargo, el directivo descartó tener propuestas para abandonar Coapa y aseguró que está satisfecho con su actual responsabilidad dentro de las Águilas.

En entrevista con TUDN, Baños negó que Tigres o algún otro club del futbol mexicano haya buscado contratarlo. También respondió a las versiones que lo colocan fuera de la institución en diciembre o al término del próximo torneo, al señalar que su permanencia dependerá de la decisión de la directiva azulcrema.

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“Amigos de los medios y demás que dicen que ya me voy en diciembre y otros que me voy en junio, igual y me ven aquí mucho tiempo. Estoy contento, feliz, lo he dicho siempre. Voy a estar aquí hasta el día que me digan gracias, estoy feliz, no ha habido ofertas en otros lados”, declaró.

Santiago Baños explica por qué terminó la relación con André Jardine

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Otro de los temas que abordó el presidente deportivo fue la salida de André Jardine del banquillo americanista. Baños reconoció que la relación con el entrenador brasileño había llegado a una etapa de desgaste, principalmente por el cansancio que acumuló durante su ciclo al frente del equipo.

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El directivo explicó que la decisión se tomó de común acuerdo y en buenos términos, con la intención de mantener una relación cordial y dejar abierta la posibilidad de un reencuentro en el futuro.

“Yo creo que ya, como toda relación, estaba desgastado el tema; estaba muy cansado André, nos lo hizo saber terminando el torneo. Queríamos dejar una relación buena, queríamos dejarle las puertas abiertas por si algún día quiere regresar o si se presenta la oportunidad. Sanamente decidimos ambas partes dar por terminada la relación. Bueno, así fue, y tan amigos como siempre”, explicó.

Durante su paso por el América, Jardine consiguió tres títulos consecutivos de Liga MX: el Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024. Con ese tricampeonato, el estratega brasileño dejó una etapa histórica para la institución y se consolidó como uno de los entrenadores más exitosos del club.

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¿Quién es Santiago Baños, presidente deportivo del América?

(Ilustración: Jovani Pérez)

Santiago Baños Reynaud es un directivo y exfutbolista mexicano que ocupa la presidencia deportiva del América desde 2017. Antes de llegar a Coapa, trabajó como director de Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana de Futbol y formó parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera.

Como jugador se desempeñó principalmente como defensa central y tuvo actividad en equipos como Necaxa, Atlante, Monterrey y Puebla, donde concluyó su carrera profesional en 2007.

Desde su llegada a la directiva azulcrema, ha encabezado una etapa de títulos para el equipo, entre ellos el tricampeonato de Liga MX conseguido bajo la dirección técnica de André Jardine.

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