El Pleno de la SCJN avaló la validez del proceso legislativo que modificó la ley electoral en el Congreso estatal. (Captura de pantalla)

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó disposiciones de la Ley Electoral de Zacatecas sobre coaliciones al resolver este 19 de noviembre la acción de inconstitucionalidad 116 y sus acumuladas, debido a que esas reglas corresponden al régimen nacional establecido en la Ley General de Partidos Políticos.

También validó la SCJN el nuevo método para asignar diputaciones plurinominales, las medidas de paridad de género y los escaños reservados para personas migrantes o binacionales.

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El Pleno consideró válido el procedimiento legislativo que modificó la norma electoral estatal. Determinó que las fuerzas políticas pudieron conocer y discutir el contenido del decreto, se respetaron las reglas de votación y una discrepancia sobre la fecha de presentación de una reserva fue corregida mediante una fe de erratas.

La resolución judicial anuló reglas locales sobre emblemas en boletas y cómputo de votos para las coaliciones. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La invalidez abarca el artículo 109, en sus numerales uno y tres, así como el primer párrafo del numeral dos. Esas disposiciones regulaban los emblemas en las boletas, el cómputo de votos, el registro de listas propias y la uniformidad de estas en las coaliciones.

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El Máximo Tribunal extendió esa determinación a los artículos 107, 108 y del 110 al 116 de la legislación local. Explicó que los congresos estatales no pueden normar materias reservadas al orden nacional, incluso si reproducen disposiciones federales.

Zacatecas mantiene el modelo de lista A y lista B para plurinominales

La normativa electoral de Zacatecas conserva el tope de 18 diputaciones por partido y el límite de sobrerrepresentación de ocho puntos porcentuales. (Foro: Twitter/@FueraCloset_AC)

La Suprema Corte validó el sistema estatal para repartir diputaciones de representación proporcional. El modelo se integra con una lista “A”, conformada por candidaturas registradas por los partidos políticos, y una lista “B”, integrada por aspirantes de mayoría relativa que no ganaron su distrito, pero obtuvieron la votación más alta dentro de su fuerza política.

Por otro lado, las candidaturas de la lista “B” son conocidas como “mejores perdedores”. Ambos registros forman una relación definitiva para definir los espacios plurinominales en el Congreso de Zacatecas.

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El Máximo Tribunal señaló que el mecanismo se ajusta a la Constitución federal porque permite el acceso al Congreso local de personas postuladas por la vía plurinominal y de candidaturas con respaldo ciudadano expresado en las urnas. También concluyó que el estado no requería modificar previamente su Constitución local, pues la ley electoral desarrolla las bases ya previstas.

Además, el sistema conserva los límites de sobrerrepresentación y subrepresentación. Como regla general, un partido no puede tener una proporción de diputaciones superior o inferior en más de ocho puntos porcentuales respecto de su porcentaje de votación, salvo la excepción constitucional por triunfos de mayoría relativa.

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La norma mantiene además un máximo de 18 diputaciones por partido. También conserva la obligación de que el 20 % de las candidaturas de representación proporcional corresponda a personas jóvenes, sin restringir esa condición a la lista “A”.

Suprema Corte valida paridad y dos escaños para personas migrantes

La Suprema Corte aprobó la asignación de dos curules plurinominales reservadas para la comunidad migrante o binacional. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN avaló las reglas para asignar dos diputaciones plurinominales reservadas para personas migrantes o binacionales. Aunque la ley no establece de manera expresa todos los escenarios que podrían surgir en el reparto, la autoridad electoral deberá aplicar esas disposiciones junto con los límites de representación y las obligaciones de paridad.

El Pleno también declaró válidas las medidas que permiten alternar en cada elección el género de la persona que encabeza la lista de diputaciones plurinominales. Las candidaturas deberán ordenarse mediante el sistema de “cremallera”, que alterna mujeres y hombres.

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La resolución reconoce que las entidades federativas tienen margen para diseñar mecanismos destinados a lograr una integración paritaria de sus congresos. Por ello, la Corte declaró válidos los artículos 17, 24, 25, 143 y 275 Bis, numeral uno, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Las declaraciones de invalidez entrarán en vigor cuando los puntos resolutivos sean notificados al Congreso de Zacatecas.

Suprema Corte invalida cambios a la Ley Electoral de San Luis Potosí sobre precampañas

La decisión tomada dejó vigentes las reglas previas para impedir un vacío normativo, según informó la SCJN. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El Pleno de la SCJN invalidó disposiciones de la Ley Electoral de San Luis Potosí que fijan 20 días para las precampañas a la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos, y reducen los plazos para reunir apoyo ciudadano de candidaturas independientes.

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Esta decisión se tomó el pasado 18 de noviembre durante una sesión del Pleno de la SCJN y ordena mantener vigentes las normas anteriores para evitar un vacío normativo, según un comunicado del Máximo Tribunal.

El tribunal determinó que acortar de 40 a 20 días el periodo para recabar apoyo ciudadano para la gubernatura, y de 25 a 20 días para diputaciones y ayuntamientos, sin modificar el porcentaje requerido, dificulta el cumplimiento de los requisitos y restringe el derecho a ser votado.

La SCJN también consideró que las legislaturas estatales pueden definir la duración de las precampañas, pero deben justificarla de forma razonable y tomar en cuenta las diferencias territoriales y organizativas de cada cargo. La resolución correspondió a las acciones de inconstitucionalidad 113 y 114 de 2026.

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